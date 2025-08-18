ETV Bharat / state

'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी केली गुन्ह्याची उकल, 'हिट अँड रन' प्रकरणी आरोपी अटकेत - POLICE ARRESTS ACCUSED USING AI

नागपूर जबलपूर महामार्गावर एका अपघातात पत्नीचा मृत्यू झाल्यावर, पतीनं पत्नीचा मृतदेह दुचाकीला बांधून नेल्याची घटना घडली होती. यातील आरोपीला पोलिसांनी 'एआय'चा वापर करून अटक केलीय.

Wife Body on Bike
हिट अँड रन प्रकरणी आरोपी ट्रक ड्राइव्हर अटक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read

नागपूर : 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी गुन्ह्याची उकल केली आहे. पत्नीचा मृतदेह बाईकवरून नेल्याच्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. या हिट अँड रन प्रकरणी आरोपी चालकाला आणि ट्रकला ग्रामीण पोलिसांनी नागपूरपासून ७०० किलोमीटर दूर अंतरावरून ताब्यात घेतलं आहे. केवळ 'एआय' तंत्रज्ञानामुळं हे शक्य झालं आहे.

'एआय' तंत्रज्ञानामुळं आरोपी ट्रक चालकाला अटक : एक व्यक्ती चक्क दुचाकीवर पत्नीचा मृतदेह नेत असल्याचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. या घटनेनंतर नागपूर (ग्रामीण) पोलिसांनी तपास केल्यानंतर अपघातासाठी कारणीभूत तो ट्रक जप्त करत आरोपी ट्रक चालकाला अटक करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'एआय' अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार (ETV Bharat Reporter)


पत्नीचा मृतदेह बाईकवर नेताना व्हिडिओ व्हायरल : गेल्या आठवड्यात देवलापार जवळील नागपूर- जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावर हा अपघात झाला होता. मध्यप्रदेश येथील गावी रक्षाबंधनाचा सण साजरा केल्यानंतर यादव दाम्पत्य दुचाकीवरून नागपूरला परत येत असताना देवालापार-पेंचचे जंगल भागात अपघात झाला होता. अपघातात पत्नी ग्यारसी यादव हिचा मृत्यू झाला. त्यावेळी त्यांची मदत कुणीही केली नाही. त्यामुळं अमित यादव यांनी नाईलाजाने अपघातानंतर पत्नीचा मृतदेह बाईकवर बांधून घरी आणण्याचा निर्णय घेतला. त्या दरम्यान दुचाकीवर मृतदेह नेताना व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.



ट्रकवर लाल रंगाचे पट्टे एवढीच माहिती : ज्या ट्रकने दुचाकीला धडक दिली होती त्या ट्रक संदर्भाची माहिती प्रत्यक्षदर्शी पती अमित यादव भांबावल्याने व्यवस्थितपणे देऊ शकले नव्हते. केवळ ज्या ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला कट मारला त्या ट्रकवर लाल रंगाचे पट्टे होते, केवळ इतकीच माहिती पती अमित यादव देऊ शकले.



आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीनं घेतला शोध : "अपघाताची अतिशय त्रोटक माहितीच्या आधारे नागपूर पोलिसांनी सातशे किलोमीटर दूर त्या लाल पट्टे असलेल्या ट्रकचा शोध घेतला आणि ट्रकसह आरोपीला अटक केली," अशी माहिती नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दिली. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी तीन वेगवेगळ्या टोल प्लाझावरील अपघाताच्या ४ तासाचे सीसीटीव्ही फुटेजेस जमा करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत अल्गोरिदम तयार केला. त्याच्या माध्यमातून लाल पट्टे असलेला ट्रक आयडेंटिफाय केला, त्यात ट्रकची स्पीडमध्ये असलेली तफावत आणि इतर गोष्टींची माहिती गोळा करून एक यूपीचा ट्रक आयडेंटिफाय करत ग्वालियर-कानपूर हायवेवर नागपूरपासून ७०० किमी दूर असलेला ट्रक आणि चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. ट्रक चालक हा उत्तर प्रदेशच्या फररूखाबादमधील राहणारा आहे. 'हिट अँड रन'च्या प्रकरणातील 'एआय'च्या माध्यमातून ही राज्यातील पहिलीच अटक असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दिली.

