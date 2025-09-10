हुतात्मा दिनानिमित्त महाडमध्ये शूरवीरांना वाहण्यात आली श्रद्धांजली
रायगडची ऐतिहासिक भूमी पुन्हा एकदा देशभक्तीच्या घोषणांनी दुमदुमली. 10 सप्टेंबर 1942 रोजी महाडमध्ये झालेल्या सशस्त्र उठावाच्या स्मृती जागवत महाडकरांनी हुतात्म्यांना अभिवादन केले.
Published : September 10, 2025 at 8:32 PM IST
रायगड : ऐतिहासिक भूमी पुन्हा एकदा देशभक्तीच्या घोषणांनी दुमदुमली. 10 सप्टेंबर 1942 रोजी महाडमध्ये झालेल्या सशस्त्र उठावाच्या स्मृती जागवत महाडकरांनी हुतात्म्यांना अभिवादन केले. स्वातंत्र्यलढ्याच्या या ऐतिहासिक लढ्यात पाच शूरवीरांनी प्राणांची आहुती दिली होती. त्यांच्या बलिदानाची आठवण म्हणून हा दिवस दरवर्षी हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो.
हुतात्म्यांच्या नामफलकांना पुष्पहार अर्पण : बुधवारी सकाळी शहरात प्रभात फेरी काढण्यात आली. “वंदे मातरम”, “भारत माता की जय”, “शहीद अमर रहे” अशा घोषणांनी वातावरण देशभक्तीमय झाले. शहरातील नागरिक, विद्यार्थी, स्वातंत्र्य सैनिकांचे वारस आणि विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी या प्रभात फेरीत सहभागी झाले होते. फेरीदरम्यान हुतात्म्यांच्या नामफलकांना पुष्पहार अर्पण करून शूरवीरांना विनम्र श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
यानंतर महाडच्या हुतात्मा स्मारकावर छोटेखानी सभा घेण्यात आली. या सभेला महाडचे आमदार व राज्याचे मंत्री भरत गोगावले, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्नेहल जगताप, तसेच अनेक मान्यवर, आयोजक मंडळ आणि शालेय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सभेत बोलताना मान्यवरांनी हुतात्म्यांचा संघर्ष केवळ स्वातंत्र्यासाठी नव्हता, तर तो शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या हक्कांच्या लढ्यासाठीही होता, असे सांगितले. महाडमधील या सशस्त्र उठावाने स्वातंत्र्यलढ्याला नवी दिशा दिली होती, अशी आठवण करून देत, हुतात्म्यांचे बलिदान भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीते सादर केली, तर शालेय मुलांच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. हुतात्म्यांचा संघर्ष आणि बलिदान जनतेच्या स्मरणात सदैव जिवंत राहील, असा निर्धार सर्वांनी या प्रसंगी व्यक्त केला. हुतात्मा दिनाच्या कार्यक्रमामुळे महाडची ऐतिहासिक परंपरा आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा पुन्हा एकदा उजळून निघाला.