जिल्हा परिषद शाळेत संवाद केवळ मराठीतच! चौराकुंड गावात शिक्षकांच्या प्रयत्नांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना लावली भाषेची गोडी

मेळघाटातील चौराकुंड शाळेत शिक्षकांनी फक्त मराठीत संवाद साधत आदिवासी विद्यार्थ्यांना मराठी बोलायला शिकवलं. ‘स्पेल बी’उपक्रमानं मराठी भाषेची गोडी वाढवली.

Chaurakund School Melghat
चौराकुंड शाळा आणि आदिवासी मुले (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

October 12, 2025

अमरावती : अभ्यासक्रम पूर्ण करणं, विद्यार्थ्यांची अभ्यासात गोडी निर्माण करणं त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणं हे खरं तर शिक्षकांचं कार्य. आपल्या अशाच कार्याला थोडी जिद्द आणि काहीशी मेहनतीची जोड देत मेळघाटातील अती दुर्गम भागात वसलेल्या धारणी तालुक्यातील चौराकुंड येथील जिल्हा परिषदेच्या पूर्व माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षक मराठी बोलायला शिकवत आहेत. शाळेत संवादाची भाषा ही केवळ मराठी असल्यानं चौराकुंड गावात आदिवासी बांधवांची नवी पिढी पहिल्यांदा कोरकू आणि हिंदीसोबत मराठी भाषा बोलत आहे हे विशेष. शाळेतील शिक्षकांची जिद्द आणि मेहनतीमुळं आदिवासी गावात मराठी भाषा रुजवण्याच्या विशेष प्रयत्नांसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत' चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

मेळघाटात मराठी केवळ पुस्तकात : मेळघाटात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांची भाषा ही 'कोरकू' आहे. चिखलदरा आणि धारणी हे दोन तालुके मिळून एकूण ३१४ गावं मेळघाटात आहेत. यापैकी बोटावर मोजण्याइतक्या गावात मराठी भाषा बोलणारा गवळी समाज आहे. सर्वात मोठ्या संख्येत कोरकू जमातीचे रहिवासी असून, काही प्रमाणात गोंड जमातीचे रहिवासी देखील येथे आहेत. मेळघाटात कोरकू ही प्रमुख भाषा असून मेळघाट बाहेरच्या लोकांशी बोलण्यासासाठी कोरकू बांधव कशीबशी हिंदी भाषा वापरतात. दुर्गम गावात तर गावातील मोजक्या लोकांनाच हिंदी बोलता येतं. अशा भागात असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेत मराठी भाषा केवळ पुस्तकांपुरती आल्याचं जाणवतं. विद्यार्थी तोडक्या मोडक्या शब्दात मराठी भाषेतले पुस्तकं वाचतात. मात्र, इतरांशी मराठी भाषेत संवाद करणं त्यांना येत नाही. त्यांचे शिक्षकही त्यांच्याशी हिंदीमध्येच संवाद साधतात.

मेळघाटातील चौराकुंड शाळेतील मुले (ETV Bharat Reporter)

चौराकुंडच्या शाळेत मराठीवर भर : घनदाट जंगलानं वेढलेल्या चौराकुंड येथील शाळेचे मुख्याध्यापक उमेश खोडे, शिक्षिका रोहिणी डिक्कर, सुजाता मुंदाणे यांनी इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत असणाऱ्या या शाळेतील सर्व १२५ विद्यार्थ्यांसोबत केवळ मराठीतच संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला. "शिक्षक केवळ मराठीत बोलत असल्यामुळं विद्यार्थी देखील हळूहळू मराठी शब्द उच्चारायला लागले आहेत. यावर्षीचं शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन दोन तीन महिने उलटले असताना सर्वच विद्यार्थी बऱ्यापैकी मराठीत बोलायला लागले आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत इंग्रजी बोलणं हे जसं बंधनकारक असतं, अगदी तसंच मराठी बोलणं आम्ही आमच्या शाळेत बंधनकारक केलंय. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे," असा अनुभव शाळेचे मुख्याध्यापक उमेश खोडे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितला.

शून्यापासून सुरुवात : "अमरावती जिल्ह्यात कुठेही शाळेत शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवणं आणि मेळघाटमधील विद्यार्थ्यांना तयार करणं यात खूप मोठा फरक आहे. इकडे मेळघाटात अगदी शून्यापासून सुरुवात करावी लागली. येथे एकूण सात वर्ग असताना हे सर्व मुख्याध्यापकांसह तीन शिक्षकांना सांभाळावे लागतं. सुरुवातीच्या दोन महिन्यात मराठी भाषा बोलायला शिकवणं यावरच भर दिला. दोन तीन मराठी बोलणारे विद्यार्थी शाळेत आहेत. त्यांना आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत मराठी बोलायला लावलं. आम्ही देखील वर्गात, शाळेत केवळ मराठीतच बोलतो. यामुळं या भागातले लहान मुलं मराठी बोलायला लागले", असा अनुभव शिक्षिका रोहिणी डिक्कर यांनी सांगितला.

Tribal Students
चौराकुंड शाळेतील मुलं (ETV Bharat Reporter)

'स्पेल बी' चा इंग्रजीसाठी फायदा : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळेत 'स्पेल बी' हा उपक्रम राबवण्याचे निर्देश दिले. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेतही रुची निर्माण होत आहे.

.

'स्पेल बी' आहे स्पर्धात्मक उपक्रम :

  • 'स्पेल बी' ही एक वर्तन स्पर्धा आहे. यात शिक्षक एखादा शब्द सांगताना आणि विद्यार्थ्यांना तो शब्द योग्य अक्षरात लिहावा किंवा सांगावा लागतो.
  • यामुळं इंग्रजी भाषेतील शिक्षण, शब्दसंपदा वाढते, विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेवरील कौशल्य विकसित होतं.
  • विद्यार्थ्यांना एक दिलेला एक शब्द तीनदा वाचला जातो.



'स्पेल बी' चा प्रयोग मराठीत : "जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी राबवलेल्या 'स्पेल बी' हा उपक्रम इंग्रजी भाषेसाठी जसा फायदेशीर ठरतो आहे, हे लक्षात येताच याच पद्धतीनं आम्ही आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषा शिकण्याची आवड निर्माण करण्याचा प्रयोग केला. मराठीचे रोज चार ते पाच शब्द देऊन त्याचे वाक्य तयार करणे. विविध शब्द लिहून त्याचा अर्थ सांगणे अशी पद्धत अवलंबली. यामुळं आदिवासी चिमुकल्यांमध्ये मराठीची गोडी वाढली" असं रोहिणी डिक्कार म्हणाल्या.

Tribal Students
चौराकुंड शाळेती मुलं प्रार्थना म्हणताना (ETV Bharat Reporter)

पसायदान अन् 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' : संपूर्ण पसायदान चौराकुंड जिल्हा परिषद शाळेतील आदिवासी मुलांचे पाठ आहे. 'जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे महाराष्ट्र गीत शाळेच्या मैदानावर रोज गायलं जातं. एकूणच मराठी भाषा ही केवळ पुस्तकात न राहता मेळघाटातील आदिवासी चिमुकल्यांच्या मुखात वास करायला लागलीय हे विशेष.

