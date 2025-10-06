ETV Bharat / state

गोंदियात आदिवासी समाजाचा आरक्षण बचावासाठी आक्रोश मोर्चा; बंजारा-धनगरांच्या घुसखोरीला केला विरोध

गोंदियात हजारो आदिवासी समाजबांधवांनी आरक्षण बचावासाठी आक्रोश मोर्चा काढला. बंजारा-धनगर समाजाच्या आरक्षण घुसखोरीला त्यांनी विरोध केलाय.

आरक्षणासाठी आदिवासी बांधव रस्त्यावर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 7:58 PM IST

गोंदिया : आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात इतर समाजाकडून होत असलेली घुसखोरी रोखण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी हजारो आदिवासी समाजबांधव आणि भगिनी आज रस्त्यावर उतरले. गोंदिया येथील इंदिरा गांधी स्टेडियमवर सकाळपासून तुफान गर्दी करत या समाजाने दुपारी एक नंतर आरक्षण बचावासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्यासही या समाजाने तीव्र विरोध केला. संयुक्त आदिवासी कृती हक्क समिती गोंदिया आणि विविध आदिवासी संघटनांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला.

राजकीय पक्षांनी मोर्चाला दिलं जाहीर समर्थन : विविध सामाजिक संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनी या मोर्चाला जाहीर समर्थन दिलं. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर बंजारा आणि धनगर समाजाकडून हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर दावा केला जात आहे. या दोन्ही समाजांना स्वतंत्र आरक्षण असताना ते आदिवासी समाजात समाविष्ट होऊन आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आदिवासी कृती समितीने केलाय. बंजारा आणि धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करत नसून, त्यांना आदिवासी आरक्षणात समाविष्ट करणे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे, असं समितीचं म्हणणं आहे.

आरक्षणासाठी आदिवासी बांधव रस्त्यावर (ETV Bharat Reporter)

...म्हणून आक्रोश मोर्चा काढला : आदिवासी समाज हा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेला आहे. जर बंजारा, धनगर आणि इतर गैरआदिवासी समाजाला आदिवासी आरक्षणात समाविष्ट केलं, तर मूळ आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल आणि त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल, अशी भीती समितीने व्यक्त करत आक्रोश मोर्चा काढला. गोंदिया येथील इंदिरा गांधी स्टेडियम येथे सकाळपासून जिल्ह्यातील आदिवासी समाजबांधव आणि भगिनी एकत्र आल्या होत्या. दुपारी साडेबारानंतर स्टेडियम हाउसफुल्ल झालं होतं. दुपारी एक वाजेनंतर हजारोंच्या संख्येत असलेल्या समाजबांधवांनी आपला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं वळवला. मोर्चात समाजबांधवांनी तुफान गर्दी केल्याने जागोजागी वाहतुकीचा खोळंबाही झाला होता. मोर्चात अनूचित प्रकार घडू नये, म्हणून जागोजागी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळानं जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवलं.


काय आहेत मागण्या : बंजारा आणि इतर कोणत्याही जातीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सामावून घेण्यात येऊ नये, राज्यातील अनुसूचित जमातीचा अनुशेष तत्काळ भरण्यात यावा, आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डीबीटी योजना बंद करून शासकीय खानावळ सुरू करण्यात यावी, आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्यात येऊ नये, शैक्षणिक किंवा इतर क्षेत्रामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय कोणतेही लाभ देण्यात येऊ नये, ब्रिटीश गॅझेट/ हैदराबाद गॅझेटमध्ये उल्लेखीत जातींना अनुसूचित जमातीचा (आदिवासी) दर्जा देऊ नये, गोंदिया जिल्ह्यात आदिवासी सांस्कृतिक भवनाकरता जागा उपलब्ध करून द्यावी, गोंदिया जिल्ह्याला पेसा अधिनियम लागू करण्यात यावा, आदिवासी विकास विभागातील बाह्यस्त्रोत पदभरती बंद करण्यात यावी यासह अन्य मागण्यांसाठी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.


