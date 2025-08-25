ETV Bharat / state

मृत्यूनंतरही यातना! मुंबईपासून फक्त 73 किमी अंतरावर नेहमीच होतात दऱ्याखोऱ्यातून मार्ग काढत मृतदेहावर अंत्यसंस्कार - TRIBAL COMMUNITY PROBLEMS

ठाणे जिल्ह्यातील उंबरमाळी गावात स्मशानभूमी नसल्यानं गावाबाहेर कुठेही मोकळ्या जागेवर अंत्यसंस्कार करावे लागतात. पण जिथं अंत्यसंस्कारासाठी जावं लागतं, त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी रस्ताच नाही.

No Facilities for Last Rites in Shahapur Taluka
उंबरमाळी गावात अंंत्यसंस्कारासाठी अशी कसरत करावी लागते (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 7:54 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:03 AM IST

2 Min Read

ठाणे : जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील उंबरमळी आणि परिसरातील अनेक गावांमध्ये आजही मूलभूत सुविधांचा तीव्र अभाव आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षे झाली, पण या भागातील कातकरी आदिवासी समाजाला मरणानंतरही यातना भोगाव्या लागत आहेत. शहापूर तालुक्यातील शिरोळ ग्रामपंचायत हद्दीतील उंबरमाळी गावात राहणारे मुकुंद लक्ष्मण वाघ (वय 74 ) यांचं रविवारी (24 ऑगस्ट) निधन झालं. मात्र, गावात स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्यानं मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

गावात स्मशानभूमी नसल्यानं गावाबाहेर कुठेही मोकळ्या जागेवर अंत्यसंस्कार करावे लागतात. पण जिथं अंत्यसंस्कार करण्याची सोय आहे, त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी रस्ताच नाही. परिणामी, मृतदेह खांद्यावरून नेण्याची वेळ नातेवाईकांवर येते. पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिकच बिकट होते. चिखलातून, ओढे-नाल्यांमधून मृतदेह नेणं, ही कुटुंबियांसाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक बाब ठरते.

कातकरी समाज आजही अत्यंत मागासलेल्या स्थितीत : आजही कातकरी समाज हा अत्यंत मागासलेल्या स्थितीत आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि निवारा या मुलभूत गरजांपासून हा समाज अद्यापही वंचित आहे. शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ या समाजापर्यंत पोहोचत नाही.

प्रशासनानं तातडीनं लक्ष घालण्याची मागणी : या गावात मृत व्यक्तीसाठी सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्याची सुविधा नाही. स्मशानभूमी नसताना असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्तादेखील नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं तातडीनं लक्ष घालावं, अशी मागणी ग्रामस्थांसह श्रमजीवी संघटनेचे तालुका सचिव खोडका यांनी केली आहे. उंबरमळी गावाला स्मशानभूमी आणि त्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा तातडीनं उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

आर्थिक राजधानीपासून काही अंतरावर घडतायत असे प्रकार : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून अवघ्या 73 किलोमीटर अंतरावर असलेला शहापूर तालुका आजही अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. या तालुक्यात 110 ग्रामपंचायती, 227 महसुली गावे आणि 414 वाड्या-पाड्यांचा समावेश आहे. यातील अनेक ठिकाणी अद्यापही रस्ते नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, पावसाळ्यात गावकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून नदी-नाले ओलांडत आणि चिखल तुडवत पायपीट करावी लागते. तर उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पावसाळा सुरू झाला की काही गावांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होते की, मृत व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार उघड्यावरच करावे लागतात.

प्रशासनानं मागणीकडे दुर्लक्ष : याबाबत तालुक्यातील प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष वसंत पानसरे यांनी सांगितलं की, 'अनेक गावांत रस्ते नसल्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसांत मृत व्यक्तीची अंत्ययात्रा नदी, ओढा यांचा प्रवाह पार करून स्मशानपर्यंत नेण्यात येते. मात्र, प्रशासनानं अद्यापही आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं आहे'. या संदर्भात नगरपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते कार्यालयात नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे संपर्क होऊ शकला नाही.

हेही वाचा

ठाणे : जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील उंबरमळी आणि परिसरातील अनेक गावांमध्ये आजही मूलभूत सुविधांचा तीव्र अभाव आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षे झाली, पण या भागातील कातकरी आदिवासी समाजाला मरणानंतरही यातना भोगाव्या लागत आहेत. शहापूर तालुक्यातील शिरोळ ग्रामपंचायत हद्दीतील उंबरमाळी गावात राहणारे मुकुंद लक्ष्मण वाघ (वय 74 ) यांचं रविवारी (24 ऑगस्ट) निधन झालं. मात्र, गावात स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्यानं मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

गावात स्मशानभूमी नसल्यानं गावाबाहेर कुठेही मोकळ्या जागेवर अंत्यसंस्कार करावे लागतात. पण जिथं अंत्यसंस्कार करण्याची सोय आहे, त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी रस्ताच नाही. परिणामी, मृतदेह खांद्यावरून नेण्याची वेळ नातेवाईकांवर येते. पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिकच बिकट होते. चिखलातून, ओढे-नाल्यांमधून मृतदेह नेणं, ही कुटुंबियांसाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक बाब ठरते.

कातकरी समाज आजही अत्यंत मागासलेल्या स्थितीत : आजही कातकरी समाज हा अत्यंत मागासलेल्या स्थितीत आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि निवारा या मुलभूत गरजांपासून हा समाज अद्यापही वंचित आहे. शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ या समाजापर्यंत पोहोचत नाही.

प्रशासनानं तातडीनं लक्ष घालण्याची मागणी : या गावात मृत व्यक्तीसाठी सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्याची सुविधा नाही. स्मशानभूमी नसताना असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्तादेखील नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं तातडीनं लक्ष घालावं, अशी मागणी ग्रामस्थांसह श्रमजीवी संघटनेचे तालुका सचिव खोडका यांनी केली आहे. उंबरमळी गावाला स्मशानभूमी आणि त्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा तातडीनं उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

आर्थिक राजधानीपासून काही अंतरावर घडतायत असे प्रकार : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून अवघ्या 73 किलोमीटर अंतरावर असलेला शहापूर तालुका आजही अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. या तालुक्यात 110 ग्रामपंचायती, 227 महसुली गावे आणि 414 वाड्या-पाड्यांचा समावेश आहे. यातील अनेक ठिकाणी अद्यापही रस्ते नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, पावसाळ्यात गावकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून नदी-नाले ओलांडत आणि चिखल तुडवत पायपीट करावी लागते. तर उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पावसाळा सुरू झाला की काही गावांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होते की, मृत व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार उघड्यावरच करावे लागतात.

प्रशासनानं मागणीकडे दुर्लक्ष : याबाबत तालुक्यातील प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष वसंत पानसरे यांनी सांगितलं की, 'अनेक गावांत रस्ते नसल्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसांत मृत व्यक्तीची अंत्ययात्रा नदी, ओढा यांचा प्रवाह पार करून स्मशानपर्यंत नेण्यात येते. मात्र, प्रशासनानं अद्यापही आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं आहे'. या संदर्भात नगरपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते कार्यालयात नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे संपर्क होऊ शकला नाही.

हेही वाचा

Last Updated : August 25, 2025 at 8:03 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CREMATION GROUND SHORTAGE SHAHAPURCREMATION CHALLENGES IN THANE DISTVILLAGE INFRASTRUCTURE ISSUESशहापूर अंतिमसंस्कार सुविधाTRIBAL COMMUNITY PROBLEMS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.