ETV Bharat / state

अनेक वर्षाची प्रतीक्षा संपली! ठाणे मेट्रोची ट्रायल रन आज होणार, नवरात्रीच्या मुहूर्तावर ठाणेकरांना दिलासा

ठाणे शहरातील पहिली मेट्रो सेवा आता प्रत्यक्ष धावण्यासाठी सज्ज झाली आहे. आज शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या मुहूर्तावर मेट्रो लाईन 4 आणि 4-अ या मार्गावरीलट्रायल रन होणार आहे.

Thane Metro
ठाणे मेट्रो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : ठाणेकरांसाठी एक आनंदाचाी बातमी समोर येत आहे. ठाणे शहरातील पहिली मेट्रो सेवा आता प्रत्यक्ष धावण्यासाठी सज्ज झाली आहे. आज सोमवारी (22 सप्टेंबर) शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मेट्रो लाईन 4 आणि 4-अ या मार्गावरील पहिल्या टप्प्याची ट्रायल रन होणार आहे.

या ट्रायल रनचा प्रवास घोडबंदर रोडवरील गायमुख ते विजय गार्डन या 4 किलोमीटरच्या मार्गावर होणार आहे. यानंतर, डिसेंबर 2025 च्या अखेरीस गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन मार्गावरील 10 मेट्रो स्थानकं प्रवाशांसाठी खुली केली जाणार आहेत. पुढील टप्प्यात, 2027 पर्यंत कॅडबरी जंक्शन ते गांधीनगर आणि गांधीनगर ते वडाळा या मार्गांवर एकूण 32 मेट्रो स्थानकं प्रवासासाठी खुले करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणेकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे आणि शहरातील प्रवास अधिक सुकर व वेगवान होईल.



ठाणे मेट्रो मार्गिका 4-A वरील स्थानकं

  • गायमुख
  • गोवनीपाडा
  • कासारवडवली
  • विजय गार्डन
  • डोंगरी पाडा
  • टिकुजी नी वाडी
  • मानपाडा
  • कापूरबावडी
  • माजिवडा
  • कॅडबरी जंक्शन

मेट्रो मार्ग 4 व 4-अ च्या प्राधान्य स्थानकांवर ट्रायल रन होणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ठाणे मेट्रो 4 आणि ठाणे मेट्रो 4 अ ची ट्रायल रन पार पडणार आहे. मेट्रो प्रकल्प राबवणाऱ्या एमएमआरडीएने (MMRDA) ट्रायल रनसाठी आवश्यक त्या तयारीला अंतिम स्वरूप दिले आहे.

या 4 स्थानकांवर ट्रायल रन : ही ट्रायल रन टप्पा-1 मधील प्राधान्य स्थानकांवर केली जाणार असून यामध्ये खालील 4 स्थानकांचा समावेश आहे. यामध्ये गायमुख जंक्शन, गायमुख गाव, घोडबंदर रोड, कासारवडवली, विजय गार्डन या स्थानकांचा समावेश आहे.

या प्रक्रियेत कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) यांच्या आवश्यकतेनुसार सर्व तांत्रिक प्रणाली सज्ज आहेत की नाही, याचं पुनरावलोकन करण्यात येईल. तपासणी आणि प्रारंभिक चाचणी दरम्यान लोड कॅल्क्युलेशनसाठी आणि सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशनसाठी आवश्यक माहिती गोळा केली जाईल. तसेच, सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रणालींची चाचणी घेऊन त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल.

प्रवासी सरक्षेला एमएमआरडीए नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य देते. यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकनकर्ता (ISA) प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल आणि त्यानंतर CMRS मंजुरी घेतली जाईल. या सर्व वैधानिक मंजुरीनंतरच मेट्रो मार्ग 4 व 4 अ प्रवाशांसाठी सुरू केला जाईल.


ठाणे मेट्रो ट्रेनची वैशिष्ट्ये

BEML चे 6-डब्यांचे ट्रेन-सेट्स, जे मेट्रो मार्ग 2अ व 7 वर चालत आहेत, त्याच पध्दती, खालील सुविधा असतील.

आधुनिक ट्रेन कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट सिस्टम

प्रवासी आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा

स्वयंचलित अग्निशमन शोध प्रणाली

(Obstacle) अडथळा शोध उपकरण

आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी दरवाजा

ऑन-बोर्ड सार्वजनिक उद्घोषणा व माहिती प्रणाली

ऊर्जा बचत करणारी पुनरुत्पादक ब्रेकिंग प्रणाली (सुमारे 30% बचत)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

THANE METROTHANE METRO DEVENDRA FADNAVISEKNATH SHINDE ON THANE METROठाणे मेट्रो ट्रायल रनTHANE METRO TRIAL RUN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.