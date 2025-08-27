मुंबई : केंद्र सरकारनं गेल्या सोमवारी (25 ऑगस्ट) देशभरातील शिक्षकांसाठी प्रतिष्ठित पुरस्कार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा केलीय. देशभरातील 45 शिक्षकांना हा पुरस्कार जाहीर झाला असून देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शिक्षकांना गौरवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांच्या यादीत महाराष्ट्रातील तीन शिक्षकांचा समावेश आहे.
मुंबईच्या सोनिया कपूर यांची निवड : राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांसाठी महाराष्ट्रातून मुंबईतील सोनिया कपूर, लातूर जिल्ह्यातील डॉ. संदीपान जगदाळे आणि नांदेड जिल्ह्यातील डॉ. शेख मोहम्मद वखिओदिन यांची निवड झालीय. दरम्यान, यासंदर्भात मुंबईच्या सोनिया कपूर यांनी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधीशी संवाद साधला. यावेळी प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खेळांमधून, कृतींमधून शिक्षण ही संकल्पना राबवलीय. या संकल्पनेतून विषय समजून घेणं विद्यार्थ्यांसाठी सोपं जातं, असं सोनिया कपूर यांनी म्हटलंय.
विद्यार्थ्यांसाठी हसत, खेळत शिक्षण : मुंबईच्या अॅटॉमिक एनर्जी एज्युकेशन सोसायटीच्या अॅटॉमिक एनर्जी स्कूल-2 मध्ये सोनिया कपूर शिक्षिका आहेत. गेले दोन तप त्या शिक्षिका म्हणून शिकवत आहेत. त्यांच्या हसत, खेळत शिक्षण या शिकवण्याच्या पद्धतीमुळं त्या विद्यार्थ्यांच्या लाडक्या आहेत. त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हसत, खेळत शिक्षण निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलीय. राष्ट्रीय पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना, "विद्यार्थ्यांसोबत काम करण्याची आणि विविध शिक्षण पद्धतींचा शोध घेण्याची संधी दिल्याबद्दल, मी शाळा आणि संस्थेची खूप आभारी आहे," असं त्यांनी म्हटलंय.
प्रायमरी पिटारा : प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आनंददायी कसं बनावता येईल, याचा सतत विचार करत असताना एनसीआरटीईच्या जादुई पिटारावरून सोनिया कपूर यांना प्रायमरी पिटाराची संकल्पना सुचली. त्या पिटाऱ्यामध्ये सापशिडीचा खेळ, अंक आणि शब्द लिहिलेले पत्ते, महापुरुषांचे आणि नेत्यांचे फोटो, रंगीबेरंगी कागद, त्यापासून बनवण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य आहे. दरम्यान, "वर्गात जो विषय शिकवायचा असेल, त्याच्या माहितीनं तो पिटारा भरला जातो आणि मुलांना विषय समजावण्यासाठी वर्गात हा पिटारा उघडला जातो," अशी माहिती कपूर यांनी दिलीय.
ओपन लायब्ररी : "मुलांना लहानपणापासून वाचनाची आवड लागावी, यासाठी ओपन लायब्ररीद्वारे पुस्तकं उपलब्ध करून दिली आहेत. या लायब्ररीमध्ये असलेली पुस्तकं मुलांच्या घरच्यांकडून शाळेला भेट दिलेली असतात. आम्ही पालकांना त्यांच्या जवळची वाचून झालेली आणि सध्या वापरात नसलेली पुस्तकं शाळेत या ओपन लायब्ररीला भेट देण्याचं आवाहन करतो. याला पालकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. त्यातून मुलांना 'शेअरिंग इज केअरिंग' या मंत्राचं महत्व कळतंय," असं सोनिया कपूर यांनी सांगितलं.
पुरस्काराचं स्वरूप : दरम्यान, "या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराचं स्वरूप हे गुणवत्तेचं प्रमाणपत्र, 50 हजार रुपये रोख आणि रौप्यपदक असं असून, याचं वितरण 5 सप्टेंबर 2025 रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली इथं होणार आहे," अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे संचालक भगवती प्रसाद कलाल यांनी दिलीय.
