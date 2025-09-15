स्वारगेट आगारात मंत्री प्रताप सरनाईक यांची धडक भेट, अधिकाऱ्यांना झापलं; म्हणाले ब्रह्मा-विष्णू-महेश चालवतायत राज्य
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आज पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी स्वारगेट स्थानक येथे भेट देत अधिकाऱ्यांना स्वच्छता तसंच प्रशासकीय काम आणि नागरिकांच्या तक्रारीबाबत सूचना केल्या.
पुणे : राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) हे आज पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पुण्यातील वाकडेवाडी तसंच स्वारगेट बसस्थानक( Swargate Bus Depot) येथे भेट दिली आणि थेट स्वच्छता गृहात जाऊन तपासणी केली. यावेळी त्यांनी स्वारगेट येथील परिस्थितीचा आढावा घेताना उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चांगलंच झापलं. मध्यंतरी पुण्यातील स्वारगेट येथे घडलेल्या बलात्कार प्रकरणी जे दोन अधिकारी निलंबित करण्यात आले होते त्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा स्वारगेट डेपो देण्यात आला आणि ही बाब मंत्री महोदय यांना लक्षात आल्यानं तत्काळ या दोन्ही अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.
एका दिवसापुरती बसस्थानकाची स्वच्छता नको : बसस्थानक येथील प्रसाधनगृहाची पाहणी करत असताना सरनाईक म्हणाले, "मंत्री महोदय भेट देणार आहेत म्हणून केवळ एका दिवसापुरती बसस्थानकाची स्वच्छता करू नका, प्रवाशांना दररोज स्वच्छ, टापटीप बसस्थानक, निर्जंतूक प्रसाधनगृहे देणं आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने स्थानिक एसटी प्रशासनाने कार्यवाही करायला हवी."
अधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली करा : यावेळी काही महिला कर्मचाऱ्यांनी सरनाईक यांना महिला अधिकारी यांच्याबाबत लेखी तक्रारी दिल्या. यावेळी त्यांनी याची माहिती घेत महिला अधिकाऱ्याला देखील यावेळी झापलं आणि काही सूचना केल्या. तसंच मध्यंतरी स्वारगेट येथे घडलेल्या बलात्कार प्रकरणी जे दोन अधिकारी निलंबित करण्यात आले होते, त्यांनाच पुन्हा स्वारगेट आगार देण्यात आल्यानं याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करत त्या अधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली व्हावी असे निर्देश देखील यावेळी सरनाईक यांनी दिले.
23 सुरक्षा रक्षकांचं तत्काळ निलंबन : पुण्यातील स्वारगेट एसटी बसस्थानकात फेब्रुवारीमध्ये एका 26 वर्षीय तरुणीवर नराधमाकडून लैंगिक अत्याचार करण्यात आला होता. याप्रकरणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गंभीर दखल घेतली होती. प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणी स्वारगेट बस डेपोत कार्यरत असलेल्या सर्व 23 सुरक्षा रक्षकांचं तत्काळ निलंबन केलं होतं.
राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री ब्रह्मा, विष्णू, महेश : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराज असल्याची जोरदार चर्चा होत आहे. याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना विचारलं असता ते म्हणाले की," अशा चर्चेला काहीही अर्थ नाही, चर्चा होत असतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे फेविकॉलच जोड आहे. तसंच हे ब्रह्मा, विष्णू, महेश आहेत. राज्याला विकसित करण्यासाठी या तिघांनी महायुतीची स्थापना केली आणि राज्याचा विकास करण्यासाठी हे तिघे झटत आहेत. आता देखील सरकार चांगल्या पद्धतीनं काम करणार आहे."
राष्ट्रीय खेळाबाबत राजकारण नको : रविवारी आशिया कप स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तानच्या सामन्यावर दीड लाख कोटी रुपयांचा जुगार खेळण्यात आला. या दीड लाख कोटी रुपयांमधील अधिकृतपणे 1000 कोटी रुपये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला मिळाले. तसंच या दीड लाख कोटी रुपयांमधून साधारण 25 हजार कोटी रुपये पाकिस्तानात गेले, असा मोठा दावा संजय राऊतांनी केलाय. याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, "माझ्याकडे काही व्हिडिओ आहेत. जे जे त्या पत्रकार परिषदेत होते. त्या त्या सर्वांनी मॅच बघितली आणि जेव्हा भारत मॅच जिंकला तेव्हा त्यांना दुःख झालं. जर पाकिस्तान मॅच जिंकला असता तर अजून त्यांनी राजकारण केलं असतं. संजय राऊत यांनी राष्ट्रीय खेळाबाबत राजकारण करू नये."
