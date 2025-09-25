ETV Bharat / state

"तुम्ही कोणाला बिस्कीटाचे पॉकेट तरी दिलं आहे का?", प्रताप सरनाईक यांचा संजय राऊतांना सवाल

धाराशिवमधील पूरग्रस्तांसाठी शिवसेनेकडून मदतीचे किट वाटप करण्यात आले. यावर खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली होती. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Sarnaik on Sanjay Raut in Dharashiv
एकनाथ शिंदे यांच्याकडून धाराशिवमध्ये मदत (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 8:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

धाराशिव : राज्यभरात पावसानं हाहाकार माजवला असून अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती ओढावली आहे. अतिवृष्टीमुळं शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. अशातच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीच्या किटवर जाहिरातबाजी करण्यात आल्यानं विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

Sarnaik on Sanjay Raut in Dharashiv
एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मदत (ETV Bharat Reporter)

राजकारण करू नका : "स्वतः काही करयचं नाही आणि दुसऱ्यांना बोट दाखवायची ही संजय राऊत यांची जुनी पद्धत आहे. सकाळ सकाळी कुठला तरी भोंगा वाजवायचा आणि दिवसभर त्याच्या प्रतिक्रिया घ्यायच्या हे योग्य नाही. जीव धोक्यात घालून मी आणि एकनाथ शिंदे त्या शेतकऱ्यांना भेटायला गेलो. त्यावर सुद्धा तुम्ही राजकारण करता, असं राजकारण करणं योग्य नाही. राजकारण करताना काही तरी सहिष्णूता बाळगणं गरजेचं आहे. तेंव्हा सकाळचा भोंगा वाजवताना चांगल्या कामाची स्तुती करायला संजय राऊत यांनी शिकावं," असा सल्ला परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राऊत यांना दिला आहे.

प्रतिक्रिया देताना प्रताप सरनाईक (ETV Bharat Reporter)


गावात जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अतिवृष्टी झालेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील भूम, परंडा तालुक्यातील काही गावात जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले. तर खासदार संजय राऊत यांनी वस्तू वाटपाच्या किटवरील फोटोवरून एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका केली होती.

Eknath Shinde, Pratap Sarnaik, Aditya Thackeray
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत अदित्य ठाकरे (ETV Bharat Reporter)

संजय राऊत यांचा खरफूस समाचार : यावेळी प्रताप सरनाईक म्हणाले, "आजपर्यंत तुमचे फोटो लावत होतो, ते चालत होतं का? एका दिवसात अडीच हजार लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केलं, तर त्यात अडचण काय? आजपर्यंत तुमचे मोठं-मोठे फोटो लावायचो तुमची नावं टाकायचो त्यावेळी तुमचा आक्षेप नव्हता. आजपर्यंत तुम्ही कोणाला बिस्कीटाचे तरी पॉकेट दिलं आहे का?, गोर गरीब जनता राहू द्या, तुमच्या बाजूला असणारे तुमच्यासाठी अहोरात्र मेहनत करणारे, ज्यांनी तुमच्यासाठी जीवाच रान केलं, अशा शिवसैनिकासाठी तरी तुम्ही काय केलं? मला तरी आठवत नाही, तुम्ही मदत केलेली. या रंजल्या गांजल्या गरीब शेतकऱ्यांना सगळीकडून मदत मिळणं गरजेचं असताना, अशावेळी असं बोट ठेवणं योग्य नाही."

हेही वाचा -

  1. सत्ताधाऱ्यांचे खिसे झटकले, तरी 5 ते 10 हजार कोटी सहज पडतील; शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल
  2. ‘शेतकऱ्यांच्या सांत्वनाची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती’: राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा, केली 'ही' मागणी
  3. केंद्रात जाऊन शेतकऱ्यांसाठी मदत आणा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

For All Latest Updates

TAGGED:

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेप्रताप सरनाईकPRATAP SARNAIKSANJAY RAUTPRATAP SARNAIK ON SANJAY RAUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.