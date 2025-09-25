"तुम्ही कोणाला बिस्कीटाचे पॉकेट तरी दिलं आहे का?", प्रताप सरनाईक यांचा संजय राऊतांना सवाल
धाराशिवमधील पूरग्रस्तांसाठी शिवसेनेकडून मदतीचे किट वाटप करण्यात आले. यावर खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली होती. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : September 25, 2025 at 8:19 PM IST
धाराशिव : राज्यभरात पावसानं हाहाकार माजवला असून अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती ओढावली आहे. अतिवृष्टीमुळं शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. अशातच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीच्या किटवर जाहिरातबाजी करण्यात आल्यानं विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
राजकारण करू नका : "स्वतः काही करयचं नाही आणि दुसऱ्यांना बोट दाखवायची ही संजय राऊत यांची जुनी पद्धत आहे. सकाळ सकाळी कुठला तरी भोंगा वाजवायचा आणि दिवसभर त्याच्या प्रतिक्रिया घ्यायच्या हे योग्य नाही. जीव धोक्यात घालून मी आणि एकनाथ शिंदे त्या शेतकऱ्यांना भेटायला गेलो. त्यावर सुद्धा तुम्ही राजकारण करता, असं राजकारण करणं योग्य नाही. राजकारण करताना काही तरी सहिष्णूता बाळगणं गरजेचं आहे. तेंव्हा सकाळचा भोंगा वाजवताना चांगल्या कामाची स्तुती करायला संजय राऊत यांनी शिकावं," असा सल्ला परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राऊत यांना दिला आहे.
गावात जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अतिवृष्टी झालेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील भूम, परंडा तालुक्यातील काही गावात जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले. तर खासदार संजय राऊत यांनी वस्तू वाटपाच्या किटवरील फोटोवरून एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका केली होती.
संजय राऊत यांचा खरफूस समाचार : यावेळी प्रताप सरनाईक म्हणाले, "आजपर्यंत तुमचे फोटो लावत होतो, ते चालत होतं का? एका दिवसात अडीच हजार लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केलं, तर त्यात अडचण काय? आजपर्यंत तुमचे मोठं-मोठे फोटो लावायचो तुमची नावं टाकायचो त्यावेळी तुमचा आक्षेप नव्हता. आजपर्यंत तुम्ही कोणाला बिस्कीटाचे तरी पॉकेट दिलं आहे का?, गोर गरीब जनता राहू द्या, तुमच्या बाजूला असणारे तुमच्यासाठी अहोरात्र मेहनत करणारे, ज्यांनी तुमच्यासाठी जीवाच रान केलं, अशा शिवसैनिकासाठी तरी तुम्ही काय केलं? मला तरी आठवत नाही, तुम्ही मदत केलेली. या रंजल्या गांजल्या गरीब शेतकऱ्यांना सगळीकडून मदत मिळणं गरजेचं असताना, अशावेळी असं बोट ठेवणं योग्य नाही."
