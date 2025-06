ETV Bharat / state

मुंबईहून लखनौला जाणाऱ्या पुष्पक एक्स्प्रेसमधून पडून पाच प्रवाशांचा मृत्यू - PUSHPAK TRAIN ACCIDENT

पुष्पक रेल्वे अपघात ( Source- ETV Bharat Reporter )

Published : June 9, 2025 at 10:16 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 10:21 AM IST

मुंबई- लखनौला जाणाऱ्या पुष्पक एक्स्प्रेसमधून पडून पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना दिवा ते कोपर स्थानकादरम्यान घडली आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली.

