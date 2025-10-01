ETV Bharat / state

अतिवृष्टीतील नुकसान पाहून शेतकऱ्यानं संपविली जीवनयात्रा; मुलाच्या वियोगानं वृद्ध पित्यानंही सोडले प्राण

अतिवृष्टीतील नुकसान पाहून शेतकऱ्यानं मृत्यूला कवटाळले. मुलाच्या वियोगानं वृद्ध पित्यानंही प्राण सोडले. ही घटना अर्धापुर तालुक्यातील कोंढा येथे घडली आहे.

डावीकडून आत्महत्या केलेले शेतकरी, उजवीकडे त्यांचे पिता (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 5:16 PM IST

1 Min Read
नांदेड- जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून ढगफुटी सदृश अतिवृष्टी पाऊस झाल्यानं शेतातील उभ्या पिकांचा अक्षरशः चिखल झाला. हे नुकसान पाहून सहन न झाल्यानं एका शेतकऱ्याने सोमवारी रात्री आत्महत्या केली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वृद्ध पित्याला ही घटना समजली. शेतकऱ्याच्या पित्यानं अवघ्या १२ तासातच आपले प्राण सोडले. जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील कोंढा गावात ही घटना घडली. निवृती कदम आणि सखाराम कदम असं मृत्यू झालेल्या पिता-पुत्राचं नाव आहे.

खरिपाची पिके शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेली असतानाच जिल्ह्यात अचानक ढगफुटी सदृश अतिवृष्टी पाऊस झाला. त्यामुळे नदी-नाल्यांना प्रचंड महापूर झाला. शेतात गुडघ्यापर्यंत पाणी साचल्यानं खरिपाची पिके नासून उद्धवस्त झाली आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत संसार कसा चालायचा? बँक आणि सावकाराचे कर्ज कसे फेडायचे ? त्यातच सततची नापीकी, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा या विवंचनेत असलेल्या निवृत्ती सखाराम कदम (वय ४८ वर्षे) रा. कोंढा ता. अर्धापूर जि. नांदेड या शेतकऱ्यानं आपली जीवनयात्रा संपविली.


शेतकऱ्याचे पित्याला होता अर्धांगवायूचा विकार-मृत शेतकरी निवृती (बबन) कदम हे अतिशय मनमिळाऊ पण तेवढ्यात हळव्या मनाचे होते. वडिलांचा आजार, शेतातील नापिकी, अतिवृष्टीचे नैसर्गिक संकट यामुळे खचलेल्या निवृती कदम यांनी मृत्यूपुर्वी चिठ्ठी लिहिली. त्यांचे वडील सखाराम कदम हे मागील अनेक वर्षांपासून अर्धांगवायू आजारानं त्रस्त होते. ते अंथरुणावर पडून होते. अवघ्या १२ तासातच वडील सखाराम कदम (वय -८०) यांनीही मुलाच्या मृत्यूनंतर आपले प्राण सोडले. पिता-पुत्राच्या मृत्यूमुळे अर्धापूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात अर्धापूर पोलिस स्टेशनमध्ये नोंद करण्यात आली आहे.

२५ वर्षांत पहिल्यांदाच विष्णुपुरीचे १६ दरवाजे उघडले : गोदावरी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर शहरातील अनेक सखल भागात नदीचं पाणी शिरलं होतं. गेल्या २५ वर्षांत विष्णुपुरी प्रकल्पाचे १६ दरवाजे पहिल्यांदाच उघडण्यात आले आहेत.२००६ मध्ये आलेल्या महापुरात १४ दरवाजे उघडण्यात आले होते. सध्या संपूर्ण मराठवाडा, तसेच नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती नगर जिल्ह्यांतील वेगवेगळ्या धरणांतून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत होत आहे. गोदावरी नदी पुढे पोच्चम्पाढ मार्गानं समुद्रात विलीन होते. मराठवाड्यात पहिल्यांदाच सर्व धरणं पूर्ण क्षमतेनं भरल्यानं सर्वत्र पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.

TAGGED:

EXCESSIVE RAINFALL DAMAGE IN NANDEDFARMERS SUICIDE IN MARATHWADAFAHTER SON DEATHमराठवाडा शेतकरी आत्महत्याFARMER SUICIDE NEWS

