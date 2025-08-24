ETV Bharat / state

रत्नागिरी जिल्ह्यात मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी, प्रवाशांची मोठी गैरसोय - TRAFFIC JAM

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुंबई–गोवा महामार्गावर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होत आहे. वाहनांच्या अनेक किलोमीटर रांगा लागलेल्या दिसून आल्या.

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी
मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

August 24, 2025 at 10:31 PM IST

रत्नागिरी - जिल्ह्यातील मुंबई गोवा महामार्गावर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होत आहे. खेड तालुक्यातील वेरळ, आवाशी आणि परशुराम घाट परिसरात महामार्गावरील अपूर्ण कामे आणि रस्त्याची बिकट अवस्था यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र समोर आलं आहे.


गणेशोत्सवासाठी कोकणाकडे जाणाऱ्यांची गर्दी वाढत असताना मुंबई–गोवा महामार्ग प्रवाशांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. खेड तालुक्यातील वेरळ आणि आवाशी नजीक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत पूल बांधकाम सुरू आहे. या कामामुळे रस्त्यावरची वाहतूक संकुचित झाली असून हजारो वाहनं कोंडीत अडकली आहेत. त्यातच परशुराम घाट हा आणखी एक मोठा अडथळा ठरत असून या घाटातील एक लेनची संरक्षक भिंत कमकुवत झाल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून एकेरी रस्त्यावरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू आहे. परिणामी या घाटात वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली आहे.

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी
मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)


आवाशी तसंच परशुराम घाट परिसरात वाहनांच्या दोन–तीन किलोमीटर लांब रांगा लागल्या आहेत. प्रवाशांना प्रवास पूर्ण करण्यासाठी नेहमीपेक्षा दुप्पट वेळ लागत आहे. विशेष म्हणजे या गंभीर परिस्थितीत वाहतूक पोलीस, महामार्ग बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित कर्मचारी कुणीही हजर नसल्याने प्रवाशांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी
मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)


स्थानिक नागरिकांच्या मते, प्रशासनाने वेळेवर लक्ष न दिल्यास पुढील दोन दिवसांत गणेशोत्सवासाठी कोकणात दाखल होणाऱ्या भाविकांची स्थिती आणखीनच बिकट होईल. प्रवासात होणारा उशीर, थकवा आणि रस्त्यावर तासन्‌तास थांबून राहण्याचा त्रास याचा थेट फटका चाकरमान्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना बसणार आहे.

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी
मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)

एका बाजूला मुंबई–गोवा महामार्गावरील अपूर्ण कामांमुळे वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला खेड आगारातील शेकडो बसफेऱ्या रद्द झाल्याने ग्रामीण प्रवाशांत संतापाची लाट उसळली आहे. खेड आगारातील शेकडो बसफेऱ्या रद्द करण्यात आल्याने तालुक्यातील गाव-खेड्यांमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. मुंबईहून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी एस.टी. सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली असली, तरी ग्रामीण भागात जाण्यासाठी बसच उपलब्ध नसल्याने प्रवासी खेड बसस्थानकात अडकून पडले. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास संतप्त प्रवाशांनी गोंधळ घालत एस.टी. बसेस अडवल्या. खेड तालुक्यातील वाडीवस्त्यांत जाणाऱ्या तब्बल ७० फेऱ्या रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांपासून चाकरमान्यांपर्यंत सर्वांना फटका बसला आहे.

एसटी रद्द केल्यानं प्रवाशी ताटकळले
एसटी रद्द केल्यानं प्रवाशी ताटकळले (ETV Bharat Reporter)


स्थानिक नागरिकांच्या मते, प्रशासनाने वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर पुढील दोन दिवसांत गणेशोत्सवासाठी कोकणात दाखल होणाऱ्या भाविकांची स्थिती आणखीनच बिकट होईल. रस्त्यावरची वाहतूक कोंडी, एस.टी. सेवा बंद आणि प्रशासनाचा निष्क्रियपणा या तिहेरी संकटामुळे गणेशोत्सवात कोकण गाठण्याचा प्रवास प्रवाशांसाठी प्रचंड त्रासदायक ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

