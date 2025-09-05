ETV Bharat / state

तोरणमाळ रस्त्यावर दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद - LANDSLIDE ON TORANMAL ROAD

तोरणामाळच्या सातपायरी घाटातील केलापाणी ते तोरणमाळच्या दरम्यान घाटातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मोठे दगड आणि दरड कोसळली आहे.

दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद
दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 1:22 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 1:38 PM IST

नंदुरबार - जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असलेल्या तसंच राज्यातील क्रमांक दोनचं थंड हवेचं ठिकाण असलेल्या तोरणामाळला जाणाऱ्या रस्त्यावर दरड कोसळली आहे. त्यामुळे हा रस्ता वाहतूकीसाठी बंद झाला आहे. तोरणामाळच्या सातपायरी घाटातील केलापाणी ते तोरणमाळच्या दरम्यान घाटातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मोठे दगड आणि दरड कोसळली आहे. कालपासूनच या परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे पहाटेच्या सुमारास ही दरड कोसळून तोरणमाळचा संपर्क तुटला आहे. प्रशासन याठिकाणी तातडीने जेसीबी पाठवून उपाय योजना करत असल्याची माहिती तहसिलदार धडगाव यांनी दिली आहे.

तोरणमाळ रस्ता वाहतुकीस बंद - नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे तोरणमाळला जाणाऱ्या रस्त्यावर दरड कोसळली. केलापाणी ते तोरणमाळच्या दरम्यान घाटातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मोठ्या दगडांसह ही एकूणच दरड कोसळली आहे. तोरणमाळच्या सातपायरी घाटात दरड कोसळल्याने प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत. दरड कोसळल्यामुळे तोरणमाळकडे जाणारा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला. पहाटेच्या सुमारास ही दरड कोसळून तोरणमाळचा संपर्क तुटला असल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली आहे. रस्ता बंद झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद (ETV Bharat Reporter)

संततधार पाऊस सुरू - नंदुरबार जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून हवामान खात्याकडून ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून सततचा पाऊस सुरू आहे. या सततच्या पावसामुळे तोरणमाळ घाटातील केलापाणी ते तोरणमाळच्या दरम्यान माती खचल्यामुळे मोठे दगड त्यासह माती मोठ्या प्रमाणावर खचल्याने रस्त्यावर दरड कोसळली आहे. यामुळे रस्ता बंद झाला आहे.

तोरणामाळच्या सातपायरी घाटात रस्त्यावर दरड कोसळली
तोरणामाळच्या सातपायरी घाटात रस्त्यावर दरड कोसळली (ETV Bharat Reporter)


प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू - घाटात दरड कोसळल्यामुळे वाहतूक बंद झाल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होताना दिसून आले आहेत. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग शहादा यांच्यामार्फत दरड कोसळलेल्या ठिकाणी जेसीबी द्वारे दगड आणि मातीचे ढिगारे काढण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. मात्र संततधार पाऊस सुरू असल्यामुळे कामात व्यत्य येत असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आल. दिवसभरात रस्ता रिकाम करुन आज संध्याकाळपर्यंत वाहतूक सुरळीत होईल अशी माहिती तळेगाव तहसीलदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे.

