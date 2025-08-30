मुंबई : लाडक्या बाप्पाच्या मागोमाग आता गौराईच्या आगमनाचीही उत्सुकता सर्वत्र दिसून येते आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवात गणपतीसोबत गौराईचंही आगमन भक्तांच्या घरी अत्यंत भक्तिभावानं होतं. काही ठिकाणी गौराईला लक्ष्मीचं रूप मानलं जातं, तर अनेक घरांमध्ये तिला लेकीसारखा मान दिला जातो. खरं तर, गौराई म्हणजे घराघरात येणारी आनंदाची, समृद्धीची आणि मायेची साक्षात मूर्तीच!
गौराई घरी आल्यानंतर तिचं अगदी लेकीसारखं स्वागत केलं जातं. तिच्यासाठी खास सजावट केली जाते, नवनवीन पारंपरिक वस्त्र नेसवली जातात, आणि तिच्या आवडीचे विविध चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. पुरणपोळी, घारगे, लाडू, करंज्या, भजी, वरण-भात यांसारख्या पदार्थांनी गौराईचं स्वागत केलं जातं. या दोन दिवसांत तिचं अगदी मनापासून लाड केले जातात. यंदा गौराईंचं रविवारी (31 ऑगस्ट) आगमन होणार आहे. यानिमित्तानं महाराष्ट्रभरातील घराघरात तयारीचा उत्साह ओसंडून वाहतो आहे. बाजारपेठा सजल्या आहेत. मातीच्या गौराईच्या मूर्ती, आकर्षक साड्या, तोरणं, पानं, फुलं, हळदी-कुंकवाचे सेट्स अशा अनेक पारंपरिक वस्तूंनी दुकानं गजबजून गेली आहेत.
मार्केटमध्ये गौराईच्या विविध प्रकारच्या मुखवट्यांना मोठी मागणी : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दादरच्या कीर्तिकर मार्केटमध्ये गौराईच्या विविध प्रकारच्या मुखवट्यांना मोठी मागणी आहे. बाजारात सध्या विविध प्रकारचे आकर्षक आणि नावीन्यपूर्ण मुखवटे विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत. रमेश एम्पोरियमचे निलेश किनारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फायबरचा अखंड तीन फूट उंचीचा गौराई मुखवटा अमरावतीचे आर्टिस्ट अतुल जिराफे यांनी तयार केला आहे. हा मुखवटा इंस्टाग्रामवर चांगलाच वायरल झाला असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
बाजारात सध्या कापडी धड असलेली गौरी मुखवट्यासह स्टॅण्डवर उभी करता येते, असा पर्यायही उपलब्ध आहे. याशिवाय पाळण्यावर बसवता येणारी अखंड गौरीदेखील सध्या बाजारात पाहायला मिळत आहे. ही गौरी स्क्रूच्या सहाय्याने पाळण्याला फिट करता येते. तसेच, गौराईसाठी स्वतंत्रपणे कापड, फायबरचे पाय, धड आणि हातही विक्रीसाठी उपलब्ध असून, ग्राहकांच्या पसंतीनुसार विविध पर्याय बाजारात आले आहेत, अशी माहितीही किनारे यांनी दिली.
गौरीसाठी इमिटेशन ज्वेलरीचे विविध पर्याय : सोन्याचे दर वाढल्यामुळे यंदा गौराईसाठी इमिटेशन ज्वेलरीला महिलांकडून प्राधान्य दिलं जात आहे. खर्चिक पारंपरिक दागिन्यांपेक्षा डिझायनर इमिटेशन दागिने कमी किमतीत, सुंदर आणि पारंपरिक रूपात सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे त्यांना मोठी मागणी आहे. व्यावसायिका नीता म्हात्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा इमिटेशन दागिन्यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली असून त्यामुळे सोन्याच्या दरवाढीचा स्पष्ट परिणाम दिसून येतो. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या दागिन्यांच्या किंमतीत थोडी वाढ झाली असली तरी ग्राहकांची खरेदी कमी झालेली नाही. गौराईसाठी गळ्यातील माळा, झुंबर, बाजूबंद, कमरपट्टा, नथ, चूडा अशा शेकडो प्रकारचे पारंपरिक व नवनवीन डिझाईन्समध्ये दागिने बाजारात उपलब्ध आहेत.
गौरी आवाहनाची तिथी, शुभ मुहूर्त :
मराठी पंचांगानुसार भाद्रपद शुद्ध सप्तमीच्या अनुराधा नक्षत्रावर गौरीचं आवाहन करण्यात येतं. परंपरेनुसार गौरी येताना आपल्या बहिणीसोबत येते, त्यामुळे त्यांना ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ गौरी असे संबोधलं जातं.
यंदा गौरी आवाहनाचा दिवस रविवार, 31 ऑगस्ट रोजी आहे. गौरीपूजन सोमवार, 1 सप्टेंबरला, तर गौरी विसर्जन मंगळवार, 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
शुभमुहूर्त खालीलप्रमाणे :
गौरी आवाहन : रविवार, 31 ऑगस्ट
मुहूर्त : सूर्योदयापासून सायंकाळी 5 वाजून 25 मिनिटांपर्यंत
गौरी पूजन : सोमवार, 1 सप्टेंबर
मुहूर्त : सकाळी 5 वाजून 59 मिनिटांपासून सायंकाळी 6 वाजून 43 मिनिटांपर्यंत
गौरी विसर्जन : मंगळवार, 2 सप्टेंबर
मुहूर्त : सूर्योदयापासून रात्री 9 वाजून 50 मिनिटांपर्यंत
गौरीच्या आगमनानं घरातला आनंद द्विगुणित होतो : गौरीचे घरात आगमन हा महिलांसाठी विशेष जिव्हाळ्याचा विषय असून, तिचं पूजन हे महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये श्रद्धेनं आणि पारंपरिक पद्धतीनं केलं जातं. अनेक ठिकाणी गौरीला सासरी आलेली लेक मानून तिचा पाहुणचार साग्रसंगीत केला जातो. गौरीच्या आगमनापासून ते विसर्जनापर्यंत प्रत्येक दिवसाचे नियोजन गृहिणींकडून अगदी काटेकोरपणे केले जाते. विशेषतः अन्नपदार्थ, सजावट, पूजनसामग्री यांची तयारी काळजीपूर्वक पार पडते. यासोबतच रात्री जागरण, ओव्या, भोंडला, फुगड्या, पारंपरिक खेळ यांमुळे महिला एकत्र येतात आणि हा काळ त्यांच्यासाठी एक सणासारखा अनुभव ठरतो.
पूर्वीच्या काळात महिलांना बाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य नसताना, गौरीचे आगमन म्हणजे त्यांच्यासाठी मुक्तपणे एकत्र येण्याचा, गाणी गाण्याचा, संवाद साधण्याचा आणि आनंद साजरा करण्याचा एकमेव मोठा प्रसंग असायचा. तर अशा या आनंद घेऊन येणाऱ्या गौरीची प्रत्येक भागांमध्ये कशाप्रकारे पूजा केली जाते याचा आढावा आपण घेऊया.
गौराईचे लाड पुरवले जातात : गौरी आवाहनाच्या दिवशी महाराष्ट्रातील सर्वच ग्रामीण भागांमध्ये शेतात सहज उपलब्ध होणारी फुलं पानं यांचा एक गुच्छ केला जातो. घरातील मुली नदी किंवा रानामध्ये जाऊन ही पानं फुलं गोळा करतात आणि घरी घेऊन येतात. त्यानंतर दारामध्ये या फुलं पानांचा गुच्छ घेतलेल्या या कुमारकांचे पाय धुवून त्यांची पूजा केली जाते. त्यांच्यावरून भाकर तुकडा ओवाळून त्यांची नजर काढली जाते. आणि गौरीच्या मुखवट्याबरोबर याला हळदीकुंकू लावून गौरी सोबत त्याची प्रतिष्ठापना केली जाते. तर काही ठिकाणी उभ्या, मातीच्या किंवा धातूचे मुखवटे असलेल्या गौरी असतात तर काही ठिकाणी नदीतील पाच किंवा सात खडे आणून गौरी पूजल्या जातात. हे खडे आणताना मागे वळून पाहायचं नाही असंही म्हणतात. हे खडे एखाद्या कलशात ठेवून त्यांचे पूजन केले जाते. काही घरांमधे तांब्याच्या भांड्यावर मुखवटे रेखाटून गौरी पूजन करण्याची परंपरा असते. तर काही घरांमधे तेरड्याच्या झुडूपाची गौरी म्हणून पूजा केली जाते. मुखवट्याच्या गौरीचे आवाहन करताना हे मुखवटे तबकामधे ठेऊन त्यावर वस्त्र पांघरले जाते आणि फुलं वाहून पूजा करून बाहेरून गौरी घरात आणली जाते.
वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात : गौरी आवाहनाच्या दिवशी वेगवेगळ्या भागांमध्ये पहिल्या दिवसाच्या जेवणात वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. जसे कोकणामध्ये घावन केलं जातं तर महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या दिवशी भाजी भाकरीचा नैवेद्य गौरीला दाखवला जातो तर त्याचबरोबर कोकणच्या काही भागात माशांचा नैवेद्य देखील दाखवला जातो.
पारंपरिक गीतं आणि खेळ : गौरी पूजना दिवशी बहुत करून घरामध्ये गोडाधोडाचे जेवण केलं जातं. त्याच दिवशी घराच्या आसपासच्या सर्व सवाष्णींना हळदी कुंकवासाठी घरी बोलवलं जातं. घरातील महीलांसाठी हा एक आनंद सोहळाच असतो. त्या दिवशी गोडाधोडाचं जेवण म्हणजेच पुरणपोळी, काही भागांमध्ये श्रीखंड पुरी असे बेत गौरीपूजन दिवशी केले जातात. त्यानंतर संध्याकाळच्या वेळी महिला आणि मुली पारंपारिक वेशभूषेमध्ये गौरीच्या समोर जागरण करत पारंपारिक गीतं म्हणत खेळ खेळतात आणि गौरी जागवल्या जातात. कोकणातील गौरीची ही जागरणं विशेष प्रसिद्ध आहेत. महिला आणि मुली जागरण करत पारंपारिक गीतं गातात. बरेच वेळा या गीतांमध्ये सासू सुना, ननंद भावजय यांच्या भांडणांचे गमतीशीर किस्से गुंफून सादर केलेले असतात. तिसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत गौरी विसर्जन केले जाते. यादिवशी जाण्याआधी गौराईला दहीभाताचा नैवेद्य दाखवला जातो आणि जाड अंतःकरणानं तिला निरोप दिला जातो.
हेही वाचा