ETV Bharat / state

मुंबईतील पारंपरिक फेरी बोटी होणार डिजिटल; लवकरच मोबाईलवर काढता येणार तिकीट!

आता सुमारे 150 नोंदणीकृत फेरी बोटींना नव्या डिजिटल सुविधेचा फायदा मिळणार आहे.

Traditional ferry boats in Mumbai will go digital; tickets will soon be available on mobile
मुंबईतील पारंपरिक फेरी बोटी होणार डिजिटल; लवकरच मोबाईलवर काढता येणार तिकिटे! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईच्या पारंपरिक फेरी बोटी देखील आता डिजिटल युगात पाऊल ठेवणार आहेत. भाऊचा धक्का ते रेवस, उरण, मोरा, तसंच गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवा, एलिफंटा, अलिबाग या मार्गांवरील प्रवास आता अधिक सोयीस्कर, पारदर्शक व सुरक्षित होणार असून, सोबतच ई-तिकीट खरेदी प्रणालीसह बोटींची रिअल-टाइम माहिती मिळवणं, अशा सुविधा प्रवाशांना लवकरच उपलब्ध होणार आहेत. सागरी महामंडळानं यासाठी पुढाकार घेतला असून या संदर्भात एक बैठकही पार पडली आहे.

150 नोंदणीकृत फेरी बोटींना फायदा होणार : मुंबई व आसपासच्या समुद्रकिनारी असलेली गावं, लहान बंदरे आणि पर्यटनस्थळांसोबत जोडणारी पारंपरिक फेरी बोट सेवा अनेक दशकांपासून प्रवासी वाहतूक करत आहे. गेल्या काही वर्षांत आधुनिक वॉटर टॅक्सी आणि 'रो-रो' सेवा सुरू झाल्या असल्या तरी, स्वस्त, सोयीस्कर आणि मोठ्या प्रवासी क्षमतेमुळं पारंपरिक फेरी बोटींची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे. रो-रो बोटींची तिकीट ऑनलाइन खरेदी करता येतात. मात्र, वर्षानुवर्षे प्रवासी सेवा देणाऱ्या पारंपरिक फेरी बोटीच्या प्रवासासाठी ई-तिकीट सुविधा नव्हती. आता सुमारे 150 नोंदणीकृत फेरी बोटींना नव्या डिजिटल सुविधेचा फायदा मिळणार आहे.

सागरी महामंडळाचे पूर्ण नियंत्रण राहणार : यापूर्वी फेरी बोट चालकांना प्रत्येक तिकिटांवरील सागरी कर (नेव्ही) सागरी महामंडळाकडे जमा करावा लागत होता. ई-टिकिटींग प्रणालीमुळं आता तिकीट रक्कम थेट सागरी महामंडळाकडे जमा होणार आहे. तर, उर्वरित रक्कम बोटी मालकांकडे वर्ग केली जाईल. या प्रक्रियेवर सागरी महामंडळाचे पूर्ण नियंत्रण राहणार असून त्यामुळं पारदर्शकता, व्यवस्थापन सुधारणा आणि महसूल वितरण अधिक सुस्थितीत होण्यास मदत होईल, अशी माहिती सागरी महामंडळानं दिली आहे.

नौदलाची भूमिका : गेटवे ऑफ इंडियावरून एलिफंटा बेटाकडे जाणाऱ्या एका लाकडी फेरी बोटीच्या अपघातानंतर सागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यामुळं फेरी बोटी चालक व संचालकांनी सुरक्षिततेसाठी बोट ट्रॅकिंग प्रणाली बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रणाली भारतीय नौदलाकडून विकसित केली जात आहे. या प्रणालीअंतर्गत समुद्रात कोणती बोट कुठे आहे, याची रिअल-टाइम माहिती सागरी महामंडळ आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे उपलब्ध राहणार आहे. यामुळं अपघात टाळणं, प्रवासी सुरक्षितता सुधारणा आणि फेरी बोटींच्या सुरक्षिततेची हमी मिळवणं शक्य होणार असल्याचं भारतीय नौदलानं म्हटलं आहे.

तिकीट खरेदी करणं होणार अधिक सोपं : दरम्यान, ही प्रणाली पारंपरिक फेरी बोटी सेवा आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, यातून प्रवाशांना तिकीट खरेदी करणं अधिक सोपं होणार आणि बोटींची सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल, अशी प्रतिक्रिया सागरी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

मुंबई फेरीबोटी आता डिजिटल होणार...

1. ई-तिकीट सुविधा

  • पारंपरिक फेरीबोटींसाठी लवकरच ई-तिकीट प्रणाली
  • मोबाईल अॅपद्वारे आणि संकेतस्थळावरुन तिकीट खरेदी शक्य
  • 150 नोंदणीकृत बोटींना होणार फायदा

2. थेट सागरी महामंडळाकडे पैसे

  • प्रत्येक तिकिटावरील सागरी कर थेट शासनदबारी
  • उर्वरित रक्कम बोटी मालकांकडे
  • महसूल गळतीला चाप

3. बोट ट्रॅकिंग प्रणाली

  • भारतीय नौदलाकडून विकसित
  • बोटीच्या लोकेशनची मिळणार रीयल-टाइम माहिती
  • याची माहिती सागरी महामंडळ आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे राहणार

4. सुरक्षा व सुविधा

  • प्रवाशांची नेमकी संख्या कळण्यास मदत होईल, त्यामुळे अपघात टाळता येईल
  • पारंपरिक फेरीबोटी सेवा आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडली

5. मुंबईतील लोकप्रिय सागरी मार्ग

  • भाऊचा धक्का - रेवस - उरण -मोरा
  • गेटवे ऑफ इंडिया - मांडवा -एलिफंटा- अलिबाग
  • स्वस्त, सोयीस्कर, मोठ्या क्षमतेच्या फेरीबोटी.

हेही वाचा :

  1. पावसाचं पुनरागमन! मुंबईसह राज्यात पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज, कोणत्या जिल्ह्यात बरसणार?
  2. कास पठारावरील फुलोत्सवाला जाताय? मग ही बातमी आवश्य वाचा, अन्यथा फसगत होईल!
  3. नागपुरात दोन स्कूल बसची भीषण टक्कर; विद्यार्थिनीसह चालक ठार, अनेक विद्यार्थी गंभीर

For All Latest Updates

TAGGED:

पारंपरिक फेरी बोटीडिजिटलसागरी महामंडळगेटवे ऑफ इंडियाTRADITIONAL FERRY BOATS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.