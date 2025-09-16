कोल्हापुरातील 21 दिवसांच्या पेढा गणपतीचं 'असं' होणार विसर्जन, 12 बलुतेदारांच्या सहभागाची 4 दशकांची परंपरा
कोल्हापूरात गणेशोत्सव दिमाखात साजरा केला जातो. तर बुधवारी 'पेढा गणपती'चं विसर्जन होणार आहे. शहरातील बोंबाडे कुटुंबीयांच्या या बाप्पाला 4 दशकांहून अधिकची परंपरा आहे.
September 16, 2025
September 16, 2025
कोल्हापूर : सामाजिक समतेची मुहूर्तमेढ रोवलेल्या कोल्हापुरात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुरोगामी विचाराची अनेक गणेश तरुण मंडळे आहेत. घराघरातही सामाजिक सलोखा राखणारे देखावे केले जातात. गेली चार दशकं 21 दिवसांचा गणेशोत्सव साजरा करणारे बोंबाडे कुटुंब त्यापैकीच एक. या गणेशाला 21 दिवस पेढ्यांचा नैवेद्य दाखवला जातो. तर विवेकरी मंडळात बारा बलुतेदार सहभागी असतात. गणेश चतुर्थीपासून सुरु होणाऱ्या उत्सव काळात महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेशसोबतच सिंगापूर, युके, यूएस, कॅनडा देशात स्थायिक झालेले कोल्हापूरकर आवर्जून पेढा गणपतीच्या दर्शनासाठी येत असतात. बुधवारी या गणपतीचं विधिवत विसर्जन होणार आहे.
नवसाला पावणारा गणपती म्हणून ओळख : कोल्हापुरातील दिलबहार तालीम मंडळ परिसरातील सणगर गल्लीत शरद श्रीकांत बोंबाडे यांच्या घरी मागील 40 वर्षांपासून पेढा गणपतीची स्थापना केली जाते. गणेशोत्सव केवळ धार्मिक विधींपुरता मर्यादित न राहता, सामाजिक एकात्मतेचा आणि सांस्कृतिक वारशाचाही धागा बनला आहे. पेढा गणपतीसाठी सुमारे तीन आठवडे दररोज विविध धार्मिक कार्यक्रम, पूजा आणि भक्तिमय विधी कुटुंबीय आणि भक्तांकडून केले जातात. याआधी कुटुंबापुरता मर्यादित असणाऱ्या या गणपतीची महती कोल्हापूरसह कर्नाटक राज्यातही पसरली. नवसाला पावणारा गणपती म्हणूनही पेढा गणपती ओळखला जातो.
का मिळालं 'पेढा गणपती' हे नाव? : 4 दशकांपूर्वी सनगर गल्लीत राहणाऱ्या बोंबार्डे कुटुंबातील ललिता बोंबार्डे यांना गणरायानं दृष्टांत दिला की 'माझी 21 दिवसांची सेवा व्हावी' तेव्हापासून कोल्हापुरात पेढा गणपतीचा उत्सव 21 दिवस चालतो. या इच्छापूर्ती गणेशाला भाविक 21 दिवस मोठ्या प्रमाणावर पेढ्यांचा नैवेद्य अर्पण करतात. अर्पण केलेल्या पेढ्यांच्या ढिगामध्ये गणोबाचं रूप लपलेलं दिसतं.त्यामुळं गणपतीला 'पेढा गणपती' असं नाव मिळालं.
गणेशोत्सवात 12 बलुतेदारांच्या सहभागानं सामाजिक संदेश : "पेढा गणपतीची बैठक स्वरूपातील शाडूची गणेशमूर्ती महेश वडणगेकर हे कुंभार बांधव दरवर्षी घडवतात. मूर्तीच्या बदल्यात धान्य देऊन मूर्ती घेण्याची परंपरा आजही जपली आहे. गणेश आगमनावेळी मुस्लिम समाज बांधवांकडून गाडा या गणपतीसाठी आणला जातो. मातंग किंवा डवरी समाजाकडून वाद्ये वाजवली जातात. एक कुमारिका कलश घेऊन आगमन मिरवणुकीत सहभागी होते. गणेशाची प्रतिष्ठापना ब्राम्हणांकडून केली जाते. याशिवाय पेढा गणपतीला प्रत्येक दिवशी प्रत्येक समाजाचा मान आहे. विविध जातींचे लोक या उत्साहात बाप्पाची सेवा करताना दिसतात. यातून धार्मिक सौहार्द आणि सामाजिक एकात्मतेचा संदेश या गणेशोत्सवातून होतो," अशी माहिती शरद बोंबाडे यांनी दिली.
सातासमुद्रा पार पेढा गणपतीची महती : लाडक्या बाप्पाचा आगमन झाल्यानंतर घरगुती गणेशाची आराधना पाच किंवा सात दिवस केली जाते. मात्र बोंबर्डे कुटुंबाच्या गणेशाची 21 दिवस विधिवत पूजन, संकष्टी दिवशी आरती सामुदायिक पद्धतीनं केली जाते. कोल्हापूरसह सीमा भाग आणि कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेशासह सिंगापूर, युके, यूएस, कॅनडा देशात स्थायिक झालेले कोल्हापूरकर आवर्जून 21 दिवसांच्या पेढा गणपतीच्या दर्शनासाठी येतात.
अशी असणार यंदाची विसर्जन मिरवणूक : पेढा गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीत पारंपारिक वाद्यांचा गजर पहायला मिळतो. मागील दोन वर्ष केरळ आणि कर्नाटकातील वाद्य या मिरवणुकीत सहभागी झाली होती. यंदा महाराष्ट्रातील लुप्त होत चाललेल्या कलांचं सादरीकरण विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान होणार आहे. उत्सवात बोंबाडे कुटुंबासह जवळपास 29 सेवेकरी भक्त विविध धार्मिक विधी पार पाडतात. बाप्पाच्या आगमनावेळी आणि विसर्जनावेळीही थाटामाटानं मिरवणुक काढली जाते. शहरातील मिरजकर तिकटी ते गंगावेश मार्गे इराणी खण या पारंपरिक गणेश विसर्जन मार्गावरून यंदाही कोल्हापूरच्या पेढा गणपतीची मिरवणूक बुधवारी निघणार आहे. विसर्जनावेळी बोंबार्डे कुटुंबाकडून करण्यात येणारे विधी, लाडक्या बाप्पासमोर मांडण्यात येणार गाऱ्हाणं या विसर्जन मिरवणुकीचं खास आकर्षण असणार आहे.
