राजकोट किल्ला पर्यटनासाठी खुला; पर्यटकांची वर्दळ वाढली
चबुतऱ्याचा काही भाग खचल्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीसाठी राजकोट किल्लाच बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांनंतर हा किल्ला पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे.
Published : September 11, 2025 at 12:25 PM IST
सिंधुदुर्ग: गेल्या दोन महिन्यांपासून पर्यटकांसाठी बंद असलेला राजकोट किल्ला अखेर सुरू करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्याच्या सभोवतालच्या पदपथाच्या आवश्यक दुरुस्तीसाठी आणि इतर अनुषंगिक कामे पूर्ण होईपर्यंत 22 जूनपासून पर्यटकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने किल्ला बंद ठेवला होता. चबुतऱ्याचा काही भाग खचल्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीसाठी राजकोट किल्लाच बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांनंतर हा किल्ला पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे.
शिवपुतळा पाहण्यासाठी पर्यटकांची पसंती : एक सप्टेंबरपासून अधिकृतरित्या पर्यटन हंगाम सुरू झालेला असताना किल्ले सिंधुदुर्ग दर्शन होडीसेवा अद्याप सुरू झालेली नाही. राजकोट किल्ला आणि शिवपुतळा पाहण्यासाठी पर्यटकांची पसंती मिळत आहे. राजकोट किल्ला येथे अद्यापही काही दुरुस्त्या आणि विकासकामे सुरूच आहेत. तटबंदीही बऱ्याच प्रमाणात दुरुस्त करण्यात आली होती. अनेक ठिकाणी स्टील रेलिंग करण्यात आल्याचे दिसत आहे. तरीही पर्यटन हंगामात किल्ला बंद ठेवणे योग्य नसल्याने प्रशासनाने राजकोट किल्ला खुला केला आहे. यामुळे शिवप्रेमी आणि पर्यटकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे दर्शन थेट घेता येत आहे.
शिंदे आणि अजित पवार यांच्या हस्ते पुतळ्याचे पूजन : 12 मे 2024 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या हस्ते पुतळ्याचे पूजन आणि शिवआरती करून नव्याने उभारण्यात आलेला शिवपुतळा जनतेसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या महिनाभरातच म्हणजेच 15 जूनला शिवपुतळ्याच्या चबुतऱ्याच्या सभोवती असलेल्या पथपथाचा काही भाग खचल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. शिवपुतळा दुर्घटनेच्या कटू आठवणी प्रशासनासमोर असल्याने त्यांनी तात्काळ पावले उचलली होती. विरोधकांनी पुन्हा शासनकर्त्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या.
शिवपुतळा आणि चबुतरा 100 वर्षे टिकणार : पालकमंत्री नितेश राणे यांनी तात्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घटनेची माहिती दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश देत बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तात्काळ मालवण येथे पाठविले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कोकण प्रादेशिक मुख्य अभियंता शरद राजभोज यांनी पाहणी केल्यानंतर शिवपुतळा आणि चबुतरा 100 वर्षे टिकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यांच्या पाहणीनंतर राजकोट किल्ला 22 जूनपासून पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला होता. नंतर पदपथ दुरुस्तीचे काम गेले दोन महिने करण्यात आले. त्यानंतर आता पुन्हा किल्ला खुला करण्यात आला आहे.
हेही वाचाः
वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत डीजे गाडीची धडक लागून एकाचा मृत्यू, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षाला अटक
नागपुरात व्यापाऱ्यावर गोळीबार, 50 लाखांची रोख लंपास; व्यापाऱ्याला लागल्या दोन गोळ्या