मुंबई : ठाणे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळेचं ठाण्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामांच पेव फुटलंय. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं इथल्या भूमाफियांनी साडेपाच एकर जागा हडपत तिथं 17 बेकायदा इमारती उभारली आहेत, असा आरोप करत सुभद्रा टकले यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना ठाण्यातील एकंदरीत बेकायदा बांधकामांच्या मुद्यावर हायकोर्टानं बोट ठेवत ठाणे महानगरपालिकेला चांगलंच धारेवर धरलंय.
ठाण्यात तब्बल 227 इमारती बेकायदा : ठाण्याला 100 टक्के नियोजित शहर बनवण्याचं मिशन ठाणे महानगरपालिकेकडून सुरू असल्याची माहिती महापालिकेच्यावतीनं सोमवारी हायकोर्टात देण्यात आली. ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत सध्या 227 इमारती बेकायदा असल्याची कबुली महापालिकेनं सोमवारी हायकोर्टात दिली. मात्र, याची गंभीर दखल घेत या सर्व इमारतींवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयानं ठाणे महापालिका आयुक्तांनी दिल्याचं ठाणे महानगरपालिकेचे वकील आणि जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ आशुतोष कुंभकोणी त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. महानगरपालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामं शोधण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी एक विशेष समिती स्थापन केलीय. आतापर्यंत 52 इमारतींवर महानगरपालिकेनं हातोडा चालवला असून या अवैध बांधकामांना पाठबळ देणाऱ्या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई सुरू आहे, असंही वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं. याशिवाय, निर्माणाधीन असलेल्या बेकायदेशीर इमारतींना तात्काळ काम थांबवण्याची नोटीस देत, त्याही इमारती लवकरच पाडण्यात येतील, असंही कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितलं. तसंच 44 इमारतींना एमआरटीपी कायद्यानुसार, नोटीस बजावल्याचंही महानगरपालिकेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय.
वीज कापलेल्या बेकायदा इमारतींना मशिदीतून पुरवठा सुरू : ठाण्यातील अवैध इमारतींना वीज पुरवठाच होऊ देऊ नका. बेकायदा बांधकामांना वीज पुरवठा करणं, हे राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसान आहे, असं मत या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलंय. त्यानुसार वीज महामंडळाच्या साथीनं बेकायदेशीर इमारतींची वीज तोडण्याची कारवाई सुरू केल्याचंही महानगरपालिकेच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. मात्र, काही इमारतींना जवळच्या मशिदीतून वीज जोडण्या दिल्या गेल्याची बाब महानगरपालिकेनं हायकोर्टात अधोरेखित केली. तसंच महानगरपालिकेनं या इमारतींचं पाणी बंद केल्यानंतर काहींनी जवळच्या विहिरीतून पंप लावत पाणी घेण्यास सुरूवात केली होती. महानगरपालिकेनं या विहिरी बंद करत त्याठिकाणी लावलेले पंपही ताब्यात घेतल्याची माहिती हायकोर्टात दिली.
बेकायदा बांधकामाबाबतच्या तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र अधिकारी : ठाण्यात अवैध बांधकामांची बोगस कागदपत्रं दाखवून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली जाते. अशा अनेक तक्रारी येतात. या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी एक स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. जेणेकरून अशा प्रकरणात वेळेत कारवाई होऊ शकेल. ठाण्यातील हरितपट्टा व येऊरसारख्या पर्यावरण संवेदनशील विभागातही अनेक अवैध बांधकामं उभी आहेत. त्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, असंही हायकोर्टानं ठाणे महानगरपालिकेल्या दिलेल्या निर्देशांत स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा :