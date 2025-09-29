आई अंबाबाईला तिरुपती देवस्थानकडून मानाचा शालू अर्पण, रितीरिवाजाप्रमाणं करण्यात आलं स्वागत
करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या शारदीय नवरात्रोत्सवात परंपरागत तिरुपतीहून आई अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण केला जातो. यंदाही हा शालू अर्पण करण्यात आलाय.
कोल्हापूर : तिरुमला देवस्थानकडून कोल्हापूरच्या करवीर निवासिनी अंबाबाईला शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या प्रत्येक वर्षी मानाचा शालू पाठवण्याची परंपरा आहे. तिरुपतीहून आलेला हा मानाचा शालू सोमवारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडं सुपुर्द करण्यात आला. पारंपरिक रीतीरिवाजाप्रमाणं देवस्थान समितीच्या कार्यालयामध्ये या शालूचं पूजन करून तो अंबाबाईला अर्पण करण्यात आला. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, खासदार श्रीकांत शिंदे, जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कार्तिकेयन यांच्यासह तिरुपती देवस्थानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शालूची किंमत किती? : करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या शारदीय नवरात्रोत्सवात परंपरागत तिरुपतीहून आई अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण केला जातो. तिरुपतीच्या या शालूची किंमत तब्बल 1 लाख 66 हजार 100 रुपये इतकी आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे चेअरमन बी. आर. नायडू यांच्या हस्ते देवीला शालू अर्पण करण्यात आला. दरवर्षी नवरात्रोत्सवामध्ये तिरुमला देवस्थानकडून देवीला शालू अर्पण करण्याची प्रथा आहे. यंदाही परंपरेप्रमाणे शालूचे पूजन करुन तो अंबाबाईला अर्पण करण्यात आला. हा शालू जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी स्वीकारला. गुलाबी काठ असलेला पिस्ता रंगाचा हा शालू आहे.
जल्लोषात करण्यात आलं स्वागत : सोमवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे पदाधिकारी मंदिर परिसरात आले. शालूसोबत तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे लाडू, फळं व फुलांचा हारही देवीला अर्पण करण्यात आला. शालू घेऊन येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचं स्वागत देवस्थान समितीतर्फे श्री अंबाबाई देवीची प्रतिमा, शाल व प्रसाद देऊन करण्यात आलं. यावेळी व्ही प्रभाकर रेड्डी, आमदार व्ही प्रशांती रेड्डी, भानुप्रकाश रेड्डी, सौरभ व्होरा, डॉलर दिवाकर रेड्डी, व्ही, शांताराम, मोहन राव, के रामाराव, खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कार्तिकेयन, देवस्थानचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, देवस्थानचे व्यवस्थापक महादेव दिंडे, वेदांतिका माने आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अंबाबाई मंदिरात लाखो भक्तांची मांदियाळी : शारदीय नवरात्रोत्सवात शनिवार, रविवारच्या सलग सुट्ट्या असल्यामुळे देशभरातून लाखो भाविक आई अंबाबाई चरणी दाखल झाले. रविवारी एका दिवसात 2 लाख 45 लाख भाविकांनी अंबाबाईचं दर्शन घेतलं, तर आजही महास्वामीनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी मुख्य दर्शन रांगेत मोठी गर्दी झाली होती. भाविकांच्या सोयीसाठी देवस्थान समितीकडून चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आई अंबाबाईची आठव्या दिवशी महाविद्या महाकाली मातेच्या रूपात पूजा : शारदीय नवरात्रोत्सवात सोमवारी आठव्या दिवशी महाविद्या श्री महाकाली रूपात आई अंबाबाईची पूजा बांधण्यात आली. महाविद्या महाकाली मातेची उत्पत्ती अष्टमीस मानली जाते, तर पहिली महाविद्या असून तिचा महाकाल भैरव आहे. अश्विन कृष्ण अष्टमीला तिची उत्पत्ती झाली, आजची पूजा श्रीपूजक अविनाश मुनीश्वर, विनय चौधरी, उमेश सांगावकर, नारायण आणि विजय माजगावकर यांनी बांधली.
