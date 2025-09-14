ETV Bharat / state

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात घुमणार वाघांची डरकाळी; ताडोबा अन् पेंचमधून आठ वाघांचं टप्याटप्याने स्थलांतर

ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून तीन नर, पाच मादी, अशा आठ वाघांना जेरबंद करून स्थलांतर करण्यास परवानगी मिळाली आली. त्यामुळे ‘सह्याद्री’त वाघांची डरकाळी घुमणार आहे.

The roar of tigers will echo in the Sahyadri Tiger Reserve
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात घुमणार वाघांची डरकाळी (Source- ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

September 14, 2025

सातारा - देशातील प्रमुख पाच व्याघ्र अभयारण्यांपैकी एक असलेल्या पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आता वाघांची डरकाळी घुमणार आहे. वाघांच्या स्थलांतर प्रस्तावात तीन वेळा निघालेल्या त्रुटी दूर करून चांगल्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळवल्यानंतर ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून तीन नर आणि पाच मादी, अशा आठ वाघांना जेरबंद करून सह्याद्रीमध्ये सोडण्यास केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव व्याघ्र प्रकल्प : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव व्याघ्र प्रकल्प आहे. 2018 च्या मूल्यांकनात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प 37 व्या क्रमांकावर होता. मात्र, मागील 3 वर्षात क्षेत्रीय व्यवस्थापनात केलेल्या परिणामकारक बदलामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने चांगल्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळवत 51 व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये 37 व्या स्थानावरून 27 व्या स्थानावर झेप घेतली. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना 2010 मध्ये झाल्यापासून 2010, 2014, 2018 मध्ये झालेल्या मूल्यांकनात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने “फेअर आणि गुड” अशा श्रेण्या मिळवल्या होत्या.

अन्य प्रकल्पातून वाघांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव : व्याघ्रगणनेच्या 2022 च्या अहवालात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सध्या एकही वाघ नाही, असे नमूद होते. त्यामुळे राज्याच्या वन खात्याने पहिल्या टप्प्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्याची योजना आखली. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे गेला आणि दीड वर्षांपूर्वी परवानगी मिळाली. मात्र, प्रस्तावात तीनवेळा त्रुटी निघाल्या. त्या दूर करून पुन्हा हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला.

आठ वाघांना जेरबंद करण्यास मिळाली परवानगी : केंद्रीय मंत्रालयातील उपमहासंचालक (वन्यजीव) डॉ. सुरभी राय यांनी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास राव यांना पत्र पाठवून पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या स्थलांतराला अखेर केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवल्याचं कळवलं आहे. तसंच ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून तीन नर आणि पाच मादी, आठ वाघांना जेरबंद करण्याची परवानगी देण्यात आली.

...तर परवानगी रद्द होणार : वाघांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी किंवा धोक्यात आणणारी कोणतीही चूक घडल्यास केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीचा आढावा घेण्यात येईल किंवा ती रद्द करण्यात येईल, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सध्या तीन वाघांचा अधिवास आहे. ही संख्या वाढण्यासाठी ताडोबा आणि पेंच प्रकल्पातील आठ वाघ सह्याद्रीमध्ये सोडण्यास परवानगी मिळाली आहे. परंतु आम्ही आधी दोन मादी वाघांना सह्याद्रीमध्ये आणणार आहोत. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अन्य वाघांना आणलं जाणार आहे, असंही सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प संचालक तुषार चव्हाण यांनी सांगितलंय.

