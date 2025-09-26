ETV Bharat / state

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील नवा ‘सेनापती’, ‘सुभेदार’ अन् ‘बाजी’ कोण? पर्यटकांची वाढली उत्सुकता

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या वाघांचं निसर्गप्रेमींनी नामकरण केलं आहे. या वाघांना ‘सेनापती’, ‘सुभेदार’ अन् ‘बाजी’ म्हणून ओळख देण्यात आली आहे.

Tigers in Sahyadri Tiger Reserve
सह्याद्रीच्या व्याघ्र प्रकल्पातील नवा ‘सेनापती’ (Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 1:04 AM IST

सातारा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिवासातील वाघ आता 'सेनापती', 'सुभेदार' आणि 'बाजी' बनले आहेत. स्थानिक नागरिकांसह गाईड आणि वनमजुरांनी वाघाचं नामकरण करून आपल्या व्याघ्र अभिमानाचं दर्शन घडवलं आहे. या नावांमुळे स्थानिक लोकांची व्याघ्र प्रकल्पाशी असलेली आत्मीयता दृढ झाली आहे.

Tigers in Sahyadri Tiger Reserve
सह्याद्रीच्या व्याघ्र प्रकल्पातील नवा ‘सेनापती’ (Reporter)

सह्याद्री व्याघ्र राखीवमधील वाघांना स्थानिक लोकांनीच ही लोकप्रिय नावं दिली आहेत. यामुळे वाघांबाबत जनजागृती वाढणार आहे. वाघांशी आत्मीयतेचं नातं जुळतं आणि व्याघ्र संवर्धनाला गती मिळते. ‘सेनापती’, ‘सुभेदार’ आणि ‘बाजी’ ही नावे सह्याद्रीच्या समृद्ध इतिहासाची व परंपरेची आठवण करून देणारी आहेत. - तुषार चव्हाण, क्षेत्रसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प

Tigers in Sahyadri Tiger Reserve
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ (Reporter)

वन विभागाने स्वीकारलं वाघाचं नामकरण : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यात सरदारांना दिलेल्या विविध पदव्यांचा आधार घेत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचं नामकरण करण्यात आलंय. पर्यटकांमध्ये वाघांविषयी आकर्षण निर्माण करण्यासाठी स्थानिक निसर्गप्रेमी, गाईड आणि वनमजुरांनी दिलेल्या नावांना वन विभागानं स्वीकारलं आहे.

Tigers in Sahyadri Tiger Reserve
सह्याद्रीच्या व्याघ्र प्रकल्पातील नवा ‘सेनापती’ (Reporter)

सध्या ऑपरेशन ‘तारा’ या विशेष उपक्रमांतर्गत ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून दोन वाघिणींना सह्याद्रीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात जैवविविधतेला चालना मिळून वाघांच्या संख्येत शाश्वत वाढ होईल. - किरण जगताप, उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प

व्याघ्र नोंदी आणि सांकेतिक क्रमांक : सध्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीन नर वाघ आहेत. 17 डिसेंबर 2023 रोजी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघाची नोंद झाली होती. त्या वाघाची ओळख न पटल्यानं त्याला एसटीआरटी 1 असा सांकेतिक क्रमांक देण्यात आला. कोल्हापूरच्या राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यामध्ये (पहिल्यांदा 23 एप्रिल 2022 आणि 13 एप्रिल 2024 रोजी) राहिलेला नर वाघ हा शंभर किलोमीटर दूरवर असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी ट्रॅप कॅमेऱ्यात टिपला गेला. त्याला एसटीआरटी 2 असा सांकेतिक क्रमांक देण्यात आला. 2023 मध्ये कोल्हापूरच्या कडगाव वनपरिक्षेत्रात टिपलेला नर वाघ 2025 मध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आला. त्याला एसटीआरटी 3 असा सांकेतिक क्रमांक देण्यात आला आहे. हाच वाघ कोकणातून चिपळूण वनपरिक्षेत्रात देखील जाऊन आला होता.

वाघांना लोकांनीच नावे देणे हा सामाजिक सहभागाचा एक अनोखा प्रकार आहे. त्यामुळे वाघांबाबत आपुलकी वाढत जाईल. तसेच भविष्यात व्याघ्र संवर्धन, पर्यटन आणि जनजागृती होईल. - रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक

सेनापती, सुभेदार आणि बाजी कोण? : सध्या एसटीआरटी 1, एसटीआरटी 2 हे दोन वाघ चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात तर एसटीआरटी 3 हा वाघ कोयना वन्यजीव अभयारण्यात आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये या वाघांची ओळख सांकेतिक क्रमांकानुसार नोंदविण्यात आली असली तरी स्थानिक पातळीवर पर्यटकांमध्ये वाघांविषयी आकर्षण निर्माण होण्यासाठी स्थानिकांनी त्याचं नामकरण केलंय. त्यानुसार एसटीआरटी 1 या वाघाला 'सेनापती', एसटीआरटी 2 या वाघाला 'सुभेदार' आणि एसटीआरटी 3 या वाघाला 'बाजी' असं नाव देण्यात आलं आहे.

सरदारांच्या पदव्यांची दिली नावं : सह्याद्रीच्या खोऱ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरदार लढले. त्यामुळे या खोऱ्यात नांदणाऱ्या वाघांना सरदारांच्या पदव्यांची नावं देण्यात आली आहेत. एसटीआरटी 1 हा वाघ सर्वप्रथम व्याघ्र प्रकल्पात आला होता. लढाईनंतर ज्याप्रमाणे सेनापती सर्वप्रथम येतो त्यावरून या वाघाला सेनापती नाव देण्यात आलं आहे.

