वाघाच्या दहशतीनं चिखलदऱ्यात मावळतीलाच शुकशुकाट; पर्यटनावर होतोय परिणाम
वाघाची भीती असल्यानं चिखलदऱ्यातील पर्यटन क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. दुसरीकडं वन विभाग आणि पोलिसांकडून जनजागृती केली जात आहे.
Published : September 23, 2025 at 12:46 PM IST
अमरावती- सध्या संपर्ण मेळघाटात वाघाची भीती पसरली आहे. वाघांनं सहा महिन्यात सह व्यक्तींना ठार मारल्यानं एक प्रकारे दहशतीचं वातावरण आहे. चिखलदरा परिसरात आठ दिवसांपासून अनेकांना वाघ दिसलाय. वाघाच्या भीतीमुळं दिवस मावळताच या पर्यटन नगरीत शुकशुकाट पसरतोय. सायंकाळ होताच सावधातेचा इशारा देत वन विभाग आणि पोलिस पथकाचं वाहन गस्त घालत आहे. शहरात सर्व भागात सावधतेचा इशारा देणारे पोस्टर, बॅनरदेखील वन विभागाच्यावतीनं झळकविण्यात आलेत. विदर्भातील महत्वाचं पर्यटनस्थळ असणाऱ्या चिखलदरा येथील सध्याच्या परिस्थिती संदर्भात ईटीव्ही भारतचा हा स्पेशल रिपोर्ट!
अनेक भागात संचारबंदीसदृश्य परिस्थिती- दिवसभर पर्यटकांनी गजबजलेल्या चिखलदरा शहरात सायंकाळी सहा वाजताच वन उद्यान परिसर, स्काय वॉक पॉईंट, गाविलगड किल्ला, ठाकूर पॉईंट, देवी पॉईंट अशा अनेक भागात जणू अघोषित संचारबंदी आहे. बऱ्यापैकी उजेड असतानादेखील वन उद्यान परिसरातील हॉटेल साडेपाच ते सहा दरम्यानच बंद होत आहेत. रात्री अकरा बारा वाजेपर्यंत सुरू राहणारा बाजार चौकदेखील सायंकाळी साडेसात वाजता बंद होतोय. विशेष म्हणजे सकाळी दिवस उजाडल्यावरदेखील साडेसात वाजेपर्यंत रस्त्यावर एखादी दुचाकी आणि एक दोन व्यक्ती मुख्य चौकात दिसतात. आठ साडेआठ वाजल्याशिवाय रस्त्यावर वाहनांची फारशी वर्दळ दिसत नाही.
वाघाची ऐकली डरकाळी, समोर दिसलं अस्वल- चिखलदरा हे पर्यटनस्थळ असलं तरी सध्या या ठिकाणी वाघाची प्रचंड भीती वाढली. ठाकूर पॉईंट परिसरात आता पंधरा दिवसांपूर्वी वाघाची डरकाळी मी स्वतः ऐकली. दहा दिवसांपूर्वी तर अस्वल अगदी आमच्या समोर आलं होतं, असं चिखलदरा येथील रहिवासी संजू येवले ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. वन विभागाच्या वतीनंदेखील नागरिकांना सावधगिरी घेण्याचं आवाहन केलं, असं संजू येवले यांनी सांगितलंय.
वाघाच्या वाढल्या फेऱ्या-गुगामल वन्यजीव अंतर्गत हा परिसर येतो. चिखलदरा परिसरात पूर्वीपासून वाघ दिसतो. मात्र, वारंवार वाघ दिसतोच असं कधी झालं नाही. यावेळी मात्र, वाघ जणू परिसरात ठाण मांडून आहे, अशी परिस्थिती आहे. यामुळं खरं तर दहशत पसरलीय. ही परिस्थिती पाहता सध्या पोलीस आणि वन विभाग सतर्कता बाळगून आहेत. येथील स्थानिक आणि पर्यटकांना कुठल्या भागात फिरायचं किंव्हा कुठल्या भागात जाऊ नये, याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत. सध्या वन विभागाकडून योग्य अशी काळजी घेतली जात आहे, असं चिखलदरा येथील रहिवासी असणारे लॉरेन्स चव्हाण यांनी सांगितलं.
विनाकारण फिरुच नका- काही जणांना चिखलदरा परिसरात वाघाचा वावर दिसून आलाय. यामुळं वन्यजीव विभाग अंतर्गत आमचं पथक अंधार पडताच गस्तीवर निघतं. सायंकाळी काम नसेल तर कोणीही घराबाहेर पडू नये, अशा सूचना देत आहोत. फारच महत्वाचं काम असेल तर पाच-सहा जणांच्या संख्येत घराबाहेर पडा, अशा सूचना दिल्या जात आहेत, असे चूरणी बीटचे वनरक्षक प्रकाश शनवारे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. पर्यटकांनादेखील परिस्थितसंदर्भात सूचित केलं जातंय, असं प्रकाश शनवारे यांनी सांगितलं.
दहा ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरा- चिखलदरा आणि आजूबाजूच्या गावात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. वाघ परिसरात येतोय, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. अशा परिस्थितीत आमच्या वन विभागाचे कर्मचारी सकाळी गस्त घालत आहेत. पायवाट क्षेत्रात दहा ट्रॅप कॅमेरे लावले आहेत. सायंकाळी शासकीय वाहनाद्वारे सूचना देण्यासोबतच जनजागृती केली जात आहे, असं गाविलगड वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरेश युवनाते वनाते यांनी सांगितलं.
खोटा व्हिडिओ बनविणाऱ्याला समज- चिखलदरा येथील बाजारात वाघ फिरतोय, असा व्हिडिओ दोन दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला होता. चिखलदरा येथील युवकानं आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर करून हा व्हिडिओ बनवला असल्याचं चौकशीत समोर आलं. संबंधित युवकाला समज देऊन सोडण्यात आलं असं वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरेश इवनते यांनी स्पष्ट केलंय. परिस्थितचं गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रत्येकानं वागावं, असं आवाहनदेखील नरेश युवनाते यांनी केलंय.
अशा आहेत सूचना
- परिसरात वाघ, बिबट, अस्वल यांच्या वन्यप्राण्यांचा वावर आहे.
- स्थानिक रहिवासी आणि पर्यटकांनी सायंकाळी आणि रात्री एकटं बाहेर निघू नये.
- शेतात किंव्हा जंगलात जाताना नेहमी गटानं जा.
- टॉर्च, काठी व आवाज करणारे साधनं सोबत ठेवा.
- पशुधन सुरक्षित ठिकाणी बांधा
- वन्यप्राण्यांचा माग काढण्याचा किंव्हा छायाचित्र घेण्याचा प्रयत्न करू नका.
- कोणताही वन्यप्राणी दिसल्यास वनविभागाशी त्वरीत संपर्क साधा.
मेळघाटातील या घटनांमुळं चिखलदरा येथे दहशत
- 3 सप्टेंबर 2025 रोजी गुगामल वन्यजीव विभागांतर्गत खोंगडा वर्तुळातील राजदेवबाबा कॅम्प येथे जंगलात गस्तीवर असताना तरुबांदा येथील रहिवासी आणि रोजंदारी वनमजूर प्रेम कासदेकर यांच्यावर वाघानं हल्ला करून ठार मारले.
- 18 ऑगस्ट 2025 कुलंगणा गावातील प्रवीण बेलसरे हा 17 वर्षीय युवक महादेव मंदिरातून परत येत असताना वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाला.
- 4 जून 2025 हरिसाल येथील रहिवासी मन्नू बबाला जावरकर हे इंधनासाठी लाकडं आणण्यासाठी शिवरीमुंडा जंगलात गेले असता वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाले.
- 4 मार्च 2025 घोंगडा परिसरात विनोद चिमोटे हे बाजारात मासोळ्या विकून घरी जात असताना वाघानं हल्ला करून आपल्या ठार केले.
- 3 नोव्हेंबर 2024 हरिराम धिकार नामक व्यक्ती वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाला.