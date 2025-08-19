अमरावती : जंगलात गुरांना चारण्यासाठी घेऊन गेलेल्या गुराख्यावर वाघानं हल्ला केला. वाघाच्या हल्ल्यात हा गुराखी तरुण ठार झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही धक्कादायक घटना चिखलदरा तालुक्यात कुलांगना खुर्द इथल्या जंगलात सोमवारी घडली आहे. आज ही घटना उघडकीस येताच संपूर्ण मेळघाटातील नागरिकांना मोठा हादरा बसला आहे. प्रवीण बेलसरे ( 17) असं वाघानं ठरलेल्या गुराखी तरुणाचं नाव आहे.
वाघाच्या हल्ल्यात गुराखी तरुण ठार : कुलांगणा गावातील रहिवासी असणारे प्रवीण बेलसरे आणि गोविंद कासदेकर हे दोघं सोमवारी आपली जनावरं चरण्यासाठी नेहेमीप्रमाणं जंगलात गेले होते. दरम्यान दोघांनीही आपली जनावरं मोझरी गावात आपल्या नातेवाईकांकडं सोडून दोघंही तिसऱ्या श्रावण सोमवार निमित्त वैराट इथल्या महादेव मंदिर परिसरात भरलेल्या यात्रेत गेलेत. रात्री बराच उशीर होऊनही ते परतले नाहीत. यामुळं काळजीत आणणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांचा शोध घेतला असता, रात्री बऱ्याच उशिरा प्रवीण बेलसरे याचा मृतदेह जंगलात आढळला. त्याचा एक पाय तुटला असल्याचं आढळून आलं. प्रथमदर्शनी वाघाच्या हल्ल्यात तो ठार झाला असं स्पष्ट झालं होतं. त्याच्यासोबत असणारा गोविंद कासदेकर हा घटनास्थळाच्या लगत असणाऱ्या शेतातील झोपडीत सुखरूप असल्याचं स्पष्ट झालं.
गुराखी तरुणाचा बळी घेणाऱ्या वाघाचा शोध सुरू : "ज्या भागात घटना घडली, तो भाग अतिसंरक्षित जंगल क्षेत्र घोषित आहे. या भागात कोणालाही जाण्याची परवानगी नाही. श्रावण सोमवारनिमित्त वैराट इथल्या महादेव मंदिरात यात्रा भरल्यामुळं कुलांगणा इथले दोन युवक जंगल परिसरात आलेत आणि वाघानं एका युवकावर हल्ला केला. या घटनेत युवक ठार झालाय दुसरा पळून लपून बसल्यामुळं बचावला. या भागात वाघांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. हा हल्ला करणारा वाघ नेमका कोणता याची चौकशी सुरू आहे. या भागात वाघानं माणसावर हल्ला करण्याची ही पहिलीच घटना आहे. हा वाघ कोणता याचा शोध घेतला जातोय. जंगलात कॅमेरा ट्रॅप लावला जातो आहे," अशी माहिती मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. सावन देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
हेही वाचा :