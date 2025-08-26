ETV Bharat / state

मेळघाटात वाघाची दहशत! वाघानं युवकाला केलं ठार; गाव घाबरलंय, प्रत्यक्षदर्शी फारसा बोलेना - TIGER ATTACK ON YOUNG BOY

श्रावण महिन्यातील अखेरच्या सोमवारी महादेवाचं दर्शन घेण्यासाठी गेलेल्या तरूणावर वाघानं झडप घातली. या 17 वर्षीय तरूणाचा मृत्यू झाला.

Tiger Attack on Young Boy
मोझरी गाव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 8:20 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read

अमरावती : श्रावण महिन्यातील अखेरच्या सोमवारी महादेवाचं दर्शन घेण्यासाठी गेलेल्या तरूणावर वाघानं हल्ला करत जीव घेतला. आपल्या डोळ्यादेखत मित्राच्या मृत्यू झाल्याचं पाहून 17 वर्षीय मित्राची घाबरगुंडी उ़डाली. त्यामुळं त्याला चांगलाच धक्का बसला आहे. ही घटना मोझरी गावलगत डोंगरावर असणाऱ्या महादेव मंदिराच्या परिसरात झाली. या घटनेमुळ मेळघाटात चिखलदरा तालुक्यात येणारं कुलंगणा गाव मात्र अद्यापही घाबरलय. वाघाच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या युवकाच्या कुटुंबाचं दुःख आणि डोळ्यासमोर मित्रावर झालेला वाघाचा हल्ला असा थरार अनुभवणाऱ्या युवकाची मानसिक स्थिती त्याच्या पालकांची अवस्था याबाबत "इटीव्ही भारत"चा हा एक्सक्ल्युझिव्ह रिपोर्ट.

काय घडलं कुलंगणा गावात : अखेरचा श्रावण सोमवार म्हणून कुलंगणा गावातले अनेक नागरिक मोझरी गावलगत असणाऱ्या डोंगरावर असलेल्या महादेव मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. प्रवीण बेलसरे आणि गोविंद कासदेकर या दोन युवकांनी महादेवाच्या दर्शनासाठी मंदिरात जायचं ठरवलं. दोघं आधी मोझरी गावात पोहचले. तिथून घनदाट जंगलातून डोंगर चढून मंदिरात पोहचले. महादेवाचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी सायंकाळी डोंगर उतरायला सुरूवात केली. डोंगरावरून खाली येत असताना शिकारीच्या शोधात झुडुपात दबा धरून बसलेल्या वाघानं तरूणांच्या दिशेनं झडप मारली. यात वाघानं प्रवीण बेलसरे याच्यावर झडप घातली. वाघाला समोर पाहून गोविंदनं पळ काढत झोपडीवर चढला. बरीच रात्र झाली. मुलं घरी परतली नाही म्हणून प्रवीण आणि गोविंदाच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. गावातील काही तरुणांसह गोविंदाचे वडील गोपाल कासदेकर, मोठे भाऊ विजय, कैलास हे जंगलात बेपत्ता झालेल्या प्रवीण आणि गोविंदचा शोध घ्यायला निघाले. मुलं सापडली नाहीत म्हणून सर्व मोझरी पॉईंट इथून मध्य रात्री घरी परतले. काही वेळात पुन्हा मोझरी गावच्या जंगल परिसरात कुलांगणा ग्रामस्थांची शोध मोहीम सुरू झाली. उशिरा रात्री सारे पहाडावर महादेव मंदिरात झोपले. पहाटेच्या सुमारास जंगलात प्रवीण बेलसरे याचा मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळला. गोविंदाचा मात्र पत्ता लागला नव्हता. दिवस उजाडताच वन विभागाच्या पथकास कुलंगणा आणि मोझरी गावातील ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहचले. पंचनामा केल्यावर प्रवीणचा मृतदेह गावात आणला. प्रवीणच्या घरासमोर गर्दी जमली. आई, वडील, दोन बहिणी, भाऊ, आजी आणि आजोबांनी जोरदार हंबरडा फोडला. हा सारा प्रसंग गोविंद कासदेकरचे वडील गोपाल कासदेकर, आई रुपी कासदेकर आणि गावातील रहिवासी सौरभ चव्हाण यांनी सांगितला.

मेळघाटात वाघाची दहशत (ETV Bharat Reporter)

गोविंदाला लागली मचाणावर झोप : प्रसादवर आपल्या डोळ्यादेखत वाघानं हल्ला केला. हे पाहिल्यावर गोविंदनं तिथून पळून एका शेतातील मचाणावर बांधलेल्या झोपडीत गेला. "झोपडीत पोहचल्यावर मला झोप लागली. सकाळी काही गुरं चरणारी मुलं आलीत. त्यांनी आवाज दिल्यामुळं मी उठलो. मंदिरातून आम्ही दोघं परत येत असताना वाघ समोर आला. मात्र त्यानंतर काय झालं? हे मला माहिती नाही. मी थेट पळालो आणि झोपडीत चढून गेलो. तिथं मला झोप लागली. इतकच मला आठवतं " असं गोविंद कासदेकर यानं सांगितलं.

मुलगा परतला याचा आनंद : "विलास, कैलास आणि गोविंद अशी तीन मुलं मला आहेत. मोठ्या दोन्ही मुलांची लग्न झालीत. अखेरच्या श्रावण सोमवारी गोविंद आणि प्रवीण दोघेही महादेव मंदिरात गेले होते. मुलगा दिवसभर घरी आला नाही. त्यामुळं काळजी वाटायला लागली. मला वाटलं गोविंद माझ्या माहेरी चिचखेडला गेला का? म्हणून चौकशी केली. गावातली मुलं त्यांना शोधायला गेलीत. माझा मुलगा एका झोपडीत थंडीनं कुडकुडत असल्याचं सकाळी कळलं. रात्रभर पाऊस झाल्यानं तो भिजला होता. सकाळी घरी आला तर तो थंडीनं कुडकुडत होता. मुलगा सुखरूप परतला याचा आम्हला आनंद. आम्हला दुसरं काहीही नको. तो आल्यापासून नुसता घाबरलाय," असं रुपी कासदेकर 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.

Tiger Attack on Young Boy
मोझरी गाव (ETV Bharat Reporter)

घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी गावात आला वाघ : "आपल्या गावातील युवकाला वाघानं मारलं या भीतीनं पंधराशे लोकवस्ती असणारं कुलंगणा गाव हादरलं होतं. असं असताना बुधवारी रात्री वाघ गावात आला. गावातली एक बकरी त्यानं नेली. यामुळं गावात वाघाची दहशत पसरली. रात्री दहा, अकरा वाजेपर्यंत चौकात बसणारी मुलं आता सायंकाळी अंधार पडल्यावर घराबाहेर निघत नाही. रात्री आठ वाजताच गावात शुकशुकाट पसरतोय," असं सौरभ ठाकूर यांनी सांगितलं.

TIGER ATTACK ON YOUNG BOY
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्यांना अशी मिळते मदत (ETV GFX)

शासकीय सेवेचं आश्वासन : "माझा नातवाचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. महादेवाच्या दर्शनासाठी मित्रासोबत गेला असताना वाघानं त्याला पकडलं. त्यावेळी सोबतचा मित्र पळला. माझ्या मुलाला दोन मुलं आणि दोन मुली होत्या. यापैकी एक प्रवीण वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाला. वन विभागाच्या वतीनं पाच लाख रुपयांचा धनादेश मिळाला. कुटुंबातील एकाला शासकीय सेवेत घेतलं जाईल. असं वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, अशी प्रतिक्रिया मृतक प्रवीणचे आजोबा मोती बेलसरे यांनी दिली.

TIGER ATTACK ON YOUNG BOY
पाळीव प्राण्याचं नुकसान झाल्यास मिळणारी मदत (ETV GFX)

वन विभागाची गस्त : कुलंगणा आणि मोझरी गावच्या परिसरात वाघ फिरत असल्यानं वन विभागानं या भागात गस्त वाढवली आहे. पुन्हा अशी घटना घडू नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे.

हेही वाचा :

  1. भटक्या कुत्र्यांमुळे मुंबईत झाली होती दंगल; जाणून घ्या काय आहे इतिहास?
  2. सणासुदीच्या काळात नारळाचे भाव भिडले गगनाला; प्रसादाचा गोडवा महागणार
  3. मनोज जरांगेंना मुंबईत 'नो एन्ट्री', आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई, हायकोर्टाचा निर्णय

अमरावती : श्रावण महिन्यातील अखेरच्या सोमवारी महादेवाचं दर्शन घेण्यासाठी गेलेल्या तरूणावर वाघानं हल्ला करत जीव घेतला. आपल्या डोळ्यादेखत मित्राच्या मृत्यू झाल्याचं पाहून 17 वर्षीय मित्राची घाबरगुंडी उ़डाली. त्यामुळं त्याला चांगलाच धक्का बसला आहे. ही घटना मोझरी गावलगत डोंगरावर असणाऱ्या महादेव मंदिराच्या परिसरात झाली. या घटनेमुळ मेळघाटात चिखलदरा तालुक्यात येणारं कुलंगणा गाव मात्र अद्यापही घाबरलय. वाघाच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या युवकाच्या कुटुंबाचं दुःख आणि डोळ्यासमोर मित्रावर झालेला वाघाचा हल्ला असा थरार अनुभवणाऱ्या युवकाची मानसिक स्थिती त्याच्या पालकांची अवस्था याबाबत "इटीव्ही भारत"चा हा एक्सक्ल्युझिव्ह रिपोर्ट.

काय घडलं कुलंगणा गावात : अखेरचा श्रावण सोमवार म्हणून कुलंगणा गावातले अनेक नागरिक मोझरी गावलगत असणाऱ्या डोंगरावर असलेल्या महादेव मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. प्रवीण बेलसरे आणि गोविंद कासदेकर या दोन युवकांनी महादेवाच्या दर्शनासाठी मंदिरात जायचं ठरवलं. दोघं आधी मोझरी गावात पोहचले. तिथून घनदाट जंगलातून डोंगर चढून मंदिरात पोहचले. महादेवाचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी सायंकाळी डोंगर उतरायला सुरूवात केली. डोंगरावरून खाली येत असताना शिकारीच्या शोधात झुडुपात दबा धरून बसलेल्या वाघानं तरूणांच्या दिशेनं झडप मारली. यात वाघानं प्रवीण बेलसरे याच्यावर झडप घातली. वाघाला समोर पाहून गोविंदनं पळ काढत झोपडीवर चढला. बरीच रात्र झाली. मुलं घरी परतली नाही म्हणून प्रवीण आणि गोविंदाच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. गावातील काही तरुणांसह गोविंदाचे वडील गोपाल कासदेकर, मोठे भाऊ विजय, कैलास हे जंगलात बेपत्ता झालेल्या प्रवीण आणि गोविंदचा शोध घ्यायला निघाले. मुलं सापडली नाहीत म्हणून सर्व मोझरी पॉईंट इथून मध्य रात्री घरी परतले. काही वेळात पुन्हा मोझरी गावच्या जंगल परिसरात कुलांगणा ग्रामस्थांची शोध मोहीम सुरू झाली. उशिरा रात्री सारे पहाडावर महादेव मंदिरात झोपले. पहाटेच्या सुमारास जंगलात प्रवीण बेलसरे याचा मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळला. गोविंदाचा मात्र पत्ता लागला नव्हता. दिवस उजाडताच वन विभागाच्या पथकास कुलंगणा आणि मोझरी गावातील ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहचले. पंचनामा केल्यावर प्रवीणचा मृतदेह गावात आणला. प्रवीणच्या घरासमोर गर्दी जमली. आई, वडील, दोन बहिणी, भाऊ, आजी आणि आजोबांनी जोरदार हंबरडा फोडला. हा सारा प्रसंग गोविंद कासदेकरचे वडील गोपाल कासदेकर, आई रुपी कासदेकर आणि गावातील रहिवासी सौरभ चव्हाण यांनी सांगितला.

मेळघाटात वाघाची दहशत (ETV Bharat Reporter)

गोविंदाला लागली मचाणावर झोप : प्रसादवर आपल्या डोळ्यादेखत वाघानं हल्ला केला. हे पाहिल्यावर गोविंदनं तिथून पळून एका शेतातील मचाणावर बांधलेल्या झोपडीत गेला. "झोपडीत पोहचल्यावर मला झोप लागली. सकाळी काही गुरं चरणारी मुलं आलीत. त्यांनी आवाज दिल्यामुळं मी उठलो. मंदिरातून आम्ही दोघं परत येत असताना वाघ समोर आला. मात्र त्यानंतर काय झालं? हे मला माहिती नाही. मी थेट पळालो आणि झोपडीत चढून गेलो. तिथं मला झोप लागली. इतकच मला आठवतं " असं गोविंद कासदेकर यानं सांगितलं.

मुलगा परतला याचा आनंद : "विलास, कैलास आणि गोविंद अशी तीन मुलं मला आहेत. मोठ्या दोन्ही मुलांची लग्न झालीत. अखेरच्या श्रावण सोमवारी गोविंद आणि प्रवीण दोघेही महादेव मंदिरात गेले होते. मुलगा दिवसभर घरी आला नाही. त्यामुळं काळजी वाटायला लागली. मला वाटलं गोविंद माझ्या माहेरी चिचखेडला गेला का? म्हणून चौकशी केली. गावातली मुलं त्यांना शोधायला गेलीत. माझा मुलगा एका झोपडीत थंडीनं कुडकुडत असल्याचं सकाळी कळलं. रात्रभर पाऊस झाल्यानं तो भिजला होता. सकाळी घरी आला तर तो थंडीनं कुडकुडत होता. मुलगा सुखरूप परतला याचा आम्हला आनंद. आम्हला दुसरं काहीही नको. तो आल्यापासून नुसता घाबरलाय," असं रुपी कासदेकर 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.

Tiger Attack on Young Boy
मोझरी गाव (ETV Bharat Reporter)

घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी गावात आला वाघ : "आपल्या गावातील युवकाला वाघानं मारलं या भीतीनं पंधराशे लोकवस्ती असणारं कुलंगणा गाव हादरलं होतं. असं असताना बुधवारी रात्री वाघ गावात आला. गावातली एक बकरी त्यानं नेली. यामुळं गावात वाघाची दहशत पसरली. रात्री दहा, अकरा वाजेपर्यंत चौकात बसणारी मुलं आता सायंकाळी अंधार पडल्यावर घराबाहेर निघत नाही. रात्री आठ वाजताच गावात शुकशुकाट पसरतोय," असं सौरभ ठाकूर यांनी सांगितलं.

TIGER ATTACK ON YOUNG BOY
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्यांना अशी मिळते मदत (ETV GFX)

शासकीय सेवेचं आश्वासन : "माझा नातवाचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. महादेवाच्या दर्शनासाठी मित्रासोबत गेला असताना वाघानं त्याला पकडलं. त्यावेळी सोबतचा मित्र पळला. माझ्या मुलाला दोन मुलं आणि दोन मुली होत्या. यापैकी एक प्रवीण वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाला. वन विभागाच्या वतीनं पाच लाख रुपयांचा धनादेश मिळाला. कुटुंबातील एकाला शासकीय सेवेत घेतलं जाईल. असं वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, अशी प्रतिक्रिया मृतक प्रवीणचे आजोबा मोती बेलसरे यांनी दिली.

TIGER ATTACK ON YOUNG BOY
पाळीव प्राण्याचं नुकसान झाल्यास मिळणारी मदत (ETV GFX)

वन विभागाची गस्त : कुलंगणा आणि मोझरी गावच्या परिसरात वाघ फिरत असल्यानं वन विभागानं या भागात गस्त वाढवली आहे. पुन्हा अशी घटना घडू नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे.

हेही वाचा :

  1. भटक्या कुत्र्यांमुळे मुंबईत झाली होती दंगल; जाणून घ्या काय आहे इतिहास?
  2. सणासुदीच्या काळात नारळाचे भाव भिडले गगनाला; प्रसादाचा गोडवा महागणार
  3. मनोज जरांगेंना मुंबईत 'नो एन्ट्री', आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई, हायकोर्टाचा निर्णय
Last Updated : August 26, 2025 at 8:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER KILLS 17 OLD BOYCHIKHALDARA AMRAVATIवाघाचा तरूणावर हल्लावाघाच्या हल्ल्यात तरूणाचा मृत्यूTIGER ATTACK ON YOUNG BOY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.