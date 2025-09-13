ETV Bharat / state

6 महिन्यांत 6 बळी... वाघाच्या हल्ल्यांनी मेळघाट हादरला, वन विभागावर निष्क्रियतेचा आरोप

मेळघाटात वाघाच्या हल्ल्यात 6 महिन्यात 6 जणांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर हरिसाल येथे खासदार आणि वनरक्षक यांच्या उपस्थित बैठक घेण्यात आली.

मेळघाटात वाघाच्या बंदोबस्तासाठी सभा (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 1:33 PM IST

अमरावती : जिल्ह्यातील मेळघाटात मागील 6 महिन्यांत वाघाच्या हल्ल्यात 6 जणांचा बळी गेला. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. स्थानिकांचा आरोप आहे की, हा चवताळलेला वाघ मेळघाटचा नसून बाहेरून आणलेला आहे. सातत्यानं जीवितहानी होत असतानाही वन विभाग योग्य ती कारवाई करत नसल्याचा आरोपदेखील करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) गुगामल वन्यजीव विभागांतर्गत येणाऱ्या हरिसाल येथील पर्यटन संकुलात एक महत्त्वाची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी नरभक्षक वाघाचा बंदोबस्त 15 दिवसांत करण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यांना अनेक स्थानिक नागरिकांनी आणि आदिवासी बांधवांनी पाठिंबा दर्शवला. सभेत आदिवासी समुदायानं मोठ्या प्रमाणावर रोष व्यक्त करत, वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. सहाय्यक वनरक्षक कीर्ती जमदाडे यांच्याकडे वाघाच्या तातडीच्या बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली.

वाघाच्या हल्ल्यात 6 महिन्यात 6 जण ठार :

  • 3 सप्टेंबर 2025 रोजी गुगामल वन्यजीव विभागांतर्गत खोंगडा वर्तुळातील राजदेवबाबा कॅम्प येथे जंगलात गस्तीवर असताना तरुबांदा येथील रहिवासी आणि रोजंदारी वनमजूर प्रेम कासदेकर यांच्यावर वाघानं हल्ला करून ठार मारले.
  • त्यापूर्वी 18 ऑगस्ट 2025 कुलंगणा गावातील प्रवीण बेलसरे हा 17 वर्षीय युवक महादेव मंदिरातून परत येत असताना वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाला.
  • 4 जून 2025 हरिसाल येथील रहिवासी मन्नू बबाला जावरकर हे इंधनासाठी लाकडं आणण्यासाठी शिवरीमुंडा जंगलात गेले असता वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाले.
  • 4 मार्च 2025 घोंगडा परिसरात विनोद चिमोटे हे बाजारात मासोळ्या विकून घरी जात असताना वाघानं हल्ला करून ठार केले.
  • 3 नोव्हेंबर 2024 हरिराम धिकार नामक व्यक्ती वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाला.
  • या घटना आणि वाघाच्या हल्ल्यातील मृत्यूच्या वाढत्या संख्येमुळे मेळघाट परिसरात तीव्र भीती व अस्वस्थता पसरली आहे.

'मेळघाटातला वाघ कुलदेव, तो नरभक्षी बाहेरचा' : मेळघाटातील आदिवासी बांधव वाघाला कुलदेवता मानतात आणि त्याची पूजा करतात. त्यामुळे वाघाकडून माणसांवर हल्ला होणं हे मेळघाटात अत्यंत दुर्मीळ आहे. स्थानिकांचा ठाम विश्वास आहे की, मेळघाटातील वाघ माणसांना इजा करत नाही. मात्र, गेल्या 6-7 महिन्यांपासून वाघाच्या हल्ल्यात 6 जणांचा मृत्यू झाल्यानं चिंता वाढली आहे. या संदर्भात आयोजित बैठकीत माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी गंभीर आरोप केला की, सद्यःस्थितीत माणसांवर हल्ला करणारा वाघ मेळघाटचा नसून बाहेरून आणलेला नरभक्षी वाघ आहे. त्या वाघाच्या गळ्यात कॉलर आयडी असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

'24 तासात मेळघाट प्राणीमुक्त करू' : यावेळी राजकुमार पटेल यांनी वन विभागावर टीका करत सांगितलं, “मी आमदार असो वा नसो, मेळघाट वन विभागाच्या प्रत्येक कामात मदत करत आलो आहे. मात्र आता वन विभागानं मेळघाटात बाहेरून नरभक्षी वाघ आणून जंगलात सोडलाय. जर या वाघाचा तत्काळ बंदोबस्त केला नाही, तर मी स्वतः 24 तासात मेळघाट प्राणीमुक्त करीन.” तसंच, त्यांनी मागणी केली की वन विभागानं त्वरित त्या नरभक्षी वाघाला मेळघाटातून बाहेर काढावं.

लाल तोंडाच्या माकडांचाही त्रास : यापूर्वीही वन विभागानं लाल तोंडाची माकडं मेळघाटात सोडली असून, या माकडांचा त्रास शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. ही माकडं खातात कमी, पण शेतांचं मोठं नुकसान करतात, असा आरोप माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी केला. त्यांनी या माकडांच्या बंदोबस्ताचीही मागणी केली.

वन विभागाकडे करण्यात आलेल्या 10 मागण्या

  • नरभक्षी वाघाला जेरबंद करावं.
  • प्रेम कासदेकर या कंत्राटी वनमजुराचा नाहक बळी गेला आहे. त्याच्या पत्नीला वन विभागात कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी.
  • ज्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात पाळीव प्राणी दगावले, त्या सर्व प्रकरणांचे पंचनामे करून 7 दिवसांत मोबदला द्यावा
  • सर्व वनमजुरांचा विमा तातडीनं काढावा. मजूर कायमस्वरूपी असो वा कंत्राटी, विमा अनिवार्य करावा.
  • वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी होणाऱ्यांवर खाजगी रुग्णालयात उपचाराची व्यवस्था वन विभागानं करावी.
  • जंगलात असलेल्या वन विभागाच्या कॅम्पवर 3 ऐवजी 5 वनमजूर नियुक्त करावेत.
  • वनमजुरांना सायरन, बूट, लाठी, टॉर्च, रेनकोट यासारखे सुरक्षा साहित्य द्यावं.
  • जंगलालगत असलेल्या गावांना तारेच्या कंपाऊंडनं सुरक्षित करावं.
  • मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील सर्व कॅम्पवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
  • वन्य प्राण्यांनी शेतीचं नुकसान केल्यास नुकसानभरपाई द्यावी.
  • प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि खासदार बळवंत वानखडे यांच्या उपस्थितीत 15 दिवसांत बैठक घेऊन सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

वन्यजीव संरक्षक कीर्ती जमदाडे काय म्हणाल्या? : मेळघाटात बाहेरून वाघ आणण्यात आल्याची चर्चा असली तरी, "गुगामल वन्यजीव विभागाच्या हद्दीत असा कोणताही बाहेरचा वाघ आलेला नाही," असं सहाय्यक वन्यजीव संरक्षक कीर्ती जमदाडे यांनी स्पष्ट केलं. इतर भागात बाहेरचा वाघ आला का, याबाबत माहिती नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

मागण्यांवर 15 दिवसात निर्णय : "बैठकीत मांडलेल्या सर्व मागण्यांवर 15 दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून निर्णय घेतले जातील," असं आश्वासनदेखील जमदाडे यांनी दिलं.

खासदार बळवंत वानखडे यांनी काय सांगितलं? : मागील 6 महिन्यांत वाघाच्या हल्ल्यांत 6 जण ठार झाल्यानं ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं. या समस्येवर उपाययोजना काय करता येतील, याबाबत आजच्या बैठकीत व्याघ्र प्रकल्पाला सूचना दिल्या गेल्या, अशी माहिती खासदार बळवंत वानखडे यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली. तसेच, 15 दिवसानंतर महत्त्वाची बैठक घेतली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ती वाघीण आली मध्यप्रदेशातून आल्याचा संशय : हरिसाल ते चौरकुंड जंगल परिसरात नरभक्षी वाघीण वर्षभरापूर्वी मध्यप्रदेशातून आली, अशी माहिती पुढे आली आहे. ही वाघीण पूर्वी सेमाडोह ते कोलकास परिसरात असणाऱ्या एका वाघासोबत राहायची. सध्या त्या वाघिणीला चार बछडे झाले असून त्यात एक नर आणि तीन मादी आहेत.

हरिसाल ते चौरकुंड मार्गावर सध्या चार वाघ सतत दिसत असल्याने, या भागात भीतीचं वातावरण आहे. चौरकुंडचे रहिवासी मुन्शी कासदेकर यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना सांगितलं, "आमचा नेहमीचा वाघ आम्हाला पाहून जंगलात निघून जातो, पण गळ्यात कॉलर आयडी असलेली ही वाघीण माणसांना पाहूनही रस्त्यात आडवी होते."

'एक नव्हे, दोन वाघांची भीती' : हरिसाल ते चौरकुंड भागात माणसांवर हल्ला करणारा वाघ आणि घोंगडा व कुलांगणा परिसरात दिसणारा वाघ एकच नसून वेगवेगळे असल्याचा दावा माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी बैठकीत केला. दोन्ही वाघांचा तत्काळ बंदोबस्त व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

वन्यजीव अभ्यासकांचे मत : काही वन्यजीव अभ्यासकांच्या मते, वाघ सुमारे 40 किलोमीटर क्षेत्रफळात फिरतो. हरिसालपासून घोंगडा आणि कुलांगणा हा संपूर्ण परिसर या क्षेत्रात येतो. त्यामुळे एकच वाघ वेगवेगळ्या भागात फिरत असेल, असा काहींचा अंदाज आहे. मात्र, हरिसाल–चौरकुंड भागात एकत्र 4 वाघ दिसतात आणि त्यांचं घोंगडा–कुलांगणा भागात जाऊन परत येणं अशक्य वाटतं, म्हणून हे दोन वेगवेगळे नरभक्षी वाघ असावेत, असं मत अनेक वन्यजीव अभ्यासकांनी मांडलं आहे.

आता 15 दिवसांनंतर बैठक : मेळघाटात नरभक्षी वाघाचा बंदोबस्त करण्यासंदर्भात मुख्य वनसंरक्षकांच्या उपस्थितीत अमरावतीत बैठक होणार आहे. खासदार बळवंत वानखडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल. या बैठकीत माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी मेळघाटवासीयांच्या वतीने केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा होणार आहे. 15 दिवसानंतर होणाऱ्या या बैठकीकडे मेळघाटवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त : हरिसाल येथे शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीदरम्यान पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. बैठक स्थळी सर्व खासगी वाहनांना प्रवेश नाकारण्यात आला. बैठक आटोपताच सहाय्यक वनसंरक्षक कीर्ती जमदाडे या पोलीस बंदोबस्तात पर्यटन संकुलाबाहेर पडल्या.

