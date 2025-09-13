नाल्यात पडून तीन वर्षाचा चिमुकला गेला वाहून, दोन किलोमीटर दूर मिळाला मृतदेह
पावसाच्या पाण्यात वाहून जाण्याच्या घटना नवीन नाहीत. यावेळी एक तीन वर्षाचा मुलगा नाल्यात पडून वाहून गेला. त्याचा मृतदेह तीन किलोमीटरवर मोठ्या नाल्यात सापडला.
Published : September 13, 2025 at 5:15 PM IST
नागपूर/वर्धा - गेल्या तीन दिवसांपासून नागपूर आणि वर्धासह पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यात अतिमुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे. विशेषतः वर्धा जिल्ह्याला पावसाने मोठ्या प्रमाणात झोडपून काढलं आहे. त्यामुळे नदी, नाल्यांना पूर आल्यानं घरासमोरच खेळत असलेला तीन वर्षीय चिमुकला नाल्यात वाहून गेला. हा मुलगा नाल्यात पडतानाचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे. त्यानंतर त्याच्या घरापासून २ किलोमीटर अंतरावर या मुलाचा मृतदेह सापडला आहे. ही घटना वर्धा जिल्ह्यातील गणेश नगर बोरगावात घडली आहे. डूग्गु पंकज मोहदूरे असं मयत झालेल्या चिमुकल्याचं नाव आहे.
ज्यावेळी डूग्गु नाल्यात पडला त्याचवेळी तिथेच बाजूला एक मुलगा खेळत होता. मात्र, त्या मुलाने आरडाओरडा करण्यापूर्वी डूग्गु दिसेनासा झाला. अखेर सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आलं. त्यानंतर या फुटेजमध्ये तो मुलगा नाल्यात पडल्याचं दुष्य कैद झालं होतं.
घरापासून दोन किलोमीटर दूर वाहत गेला - पंकज मोहदुरे यांच्या घराशेजारी मोठी नाली आहे. सायंकाळी झोपेतून उठून बाहेर आलेला डूग्गु घरासमोरील मोठ्या नालीत पडला. त्यावेळी त्याच्याजवळ कुणीही नसल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे. या नालीतून तो वाहत गेला. दरम्यान या छोठ्या नालीचे रुपांतर मोठ्या नाल्यात होत असल्यानं हा बालक तब्बल दोन किलोमीटर पर्यंत वाहत गेला. मुलगा अचानक गायब झाल्यानं त्याचा पालकांनी शोध घेण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला हा बालक कुठेच सापडला नाही. पण नंतर हा वाहून गेलेला बालक गावाबाहेर चितोडा नाल्यात सापडला. त्यामुळे या परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात लहान मुलांच्यावर नजर ठेवणं गरजचं असल्याचं यावरुन दिसून येतं. त्यामुळे काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आलं आहे.