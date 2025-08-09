नाशिक : मागील अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात बिबट्याची दहशत कायम आहे. ग्रामीण भागासह नाशिक शहरातही बिबट्या अनेकदा आढळून आलाय. त्यामुळं येथील नागरिक कायम भीतीच्या छायेखाली राहतात. शुक्रवारी बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात अवघ्या तीन वर्षाच्या चिमुकल्याचा जीव गेलाय. नाशिक जिल्ह्यात मागील दीड वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात नऊ जणांचा मृत्यू झालाय.
बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकला ठार : देवळाली कॅम्प परिसरात वडनेर दुमाला रेंजरोड येथे शुक्रवारी रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास घराच्या बाहेर खेळणाऱ्या तीन वर्षाचा चिमुरडा आयुष भगत याला बिबट्यानं उचलून नेत ठार केल्याची घटना घडली आहे. राखी पौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी घडलेल्या या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केलीय.
घराबाहेर खेळत होता आयुष : मिळालेल्या माहितीनुसार, वडनेर गेट रोडवरील मळे भागात शुक्रवारी ही घटना घडली. आयुष आणि त्याची आठ वर्षाची बहीण श्रेया भगत घराच्या बाहेर खेळत होते. काही वेळाने श्रेया घरात आली. नंतर सर्वच जण परत आयुषला बघण्यासाठी बाहेर आले. मात्र, तो न दिसल्याने तो परिसरात असेल किंवा घरात झोपलेला असेल असं वाटलं. परंतु, शोध घेतल्यानंतर तो आढळला नाही. परिसरात रक्त सांडल्याचं आढळल्यानं त्याच्या कुटुंबीयांनी व आजूबाजूच्या रहिवाशांनी रक्ताच्या डागाच्या दिशेने शोधण्यास सुरुवात केली असता एका ठिकाणी त्याची रक्ताने माखलेली पॅन्ट दिसली.
चार किलोमीटर अंतरावर मृतावस्थेत आढळला : याबाबत वन विभागाला आणि पोलिसांना माहिती देण्यात आली. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी श्वान तसेच नाईट थर्मल ड्रोन घेऊन शोध सुरू केला. पोलिसांनी श्वानाच्या मदतीने वालदेवी नदीकिनारी शोध घेतला असता दोन तासांनी आयुष घरापासून चार किलोमीटर अंतरावर मृतावस्थेत आढळून आला.
आतापर्यंत नऊ जण ठार : ग्रामीण भागासह शहरातही मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे बिबटे भक्ष्याच्या शोधात त्यांचा पाठलाग करत लोकवस्तीत शिरत आहेत, असं वन अधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे. मागील दीड वर्षात नाशिक जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला असून, 21 जण जखमी झाले आहेत.
बिबट्याचे हॉटस्पॉट : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, दिंडोरी, इगतपुरी, मालेगाव, चांदवड, त्र्यंबकेश्वर हे तालुके बिबट्याचे हॉटस्पॉट म्हणता येईल. या तालुक्यातून गोदावरी, दारणा आणि कादवा या नद्या प्रवाहित होत असून, या नद्यांच्या आजुबाजूला उसाचे मोठे क्षेत्र आहे. बिबट्यांना लपण्यासाठी आणि प्रजननासाठी उसाचे शेत ही सुरक्षित जागा असल्याने बिबट्याचा वावर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असतो. या सोबत मुबलक पाणी आणि गावात भक्ष्य म्हणून बिबट्यांना शेळ्या-मेंढ्या तसेच भटकी कुत्री मिळत असल्याने बिबट्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे.
अशी घ्यावी काळजी : ऊसतोड करताना अनेकदा माणसांवर बिबट्यांचे हल्ले होत असल्याचं दिसून आलं आहे. अशात शेतकऱ्यांनी, मजुरांनी देखील काळजी घेणं गरजेचं आहे. ऊसतोड सुरू असल्यास बाजूला शेकोटी पेटती ठेवावी, ज्यामुळे बिबटे, लांडगे, तरस, वन प्राणी जवळ येणार नाहीत. अनेकवेळा लहान मुलांवर बिबटे हल्ले करत असल्याचं दिसून आलं आहे. अशात पालकांनी काम करताना आपल्या मुलांची विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन वन विभागाने केलं आहे.
