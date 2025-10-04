अमेरिकन नागरिकाचा भारतात धर्माचा प्रचार; भिवंडीतून तिघांना अटक
बिझनेस व्हिजाच्या नावानं भारतात येऊन धर्माचा प्रचार करणाऱ्या अमेरिकन नागरिकासह तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
Published : October 4, 2025 at 4:59 PM IST
ठाणे : बिझनेस व्हिजाच्या माध्यमातून अमेरिकेतून भारतात आलेल्या एका अमेरिकन नागरिकानं आमिष दाखवत एका धर्माचा प्रचार करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ही घटना भिवंडी तालुक्यातील चिंबीपाडा गावात घडली आहे. याप्रकरणी भिवंडी तालुका ग्रामीण पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून अमेरिकन नागरिकासह तिघांना अटक केली आहे. साईनाथ गणपती सरपे (वय 42 , रा. गोखीवरे, ता. वसई, जि. पालघर), जेम्स वॉटसन (वय 58, सध्या रा. हिरानंदानी ईस्टेट, ठाणे (प), मूळ रहिवासी अमेरिका), मनोज गोविंद कोल्हा (वय-35 , रा. भुईशेत, चिंबीपाडा, ता. भिवंडी) असे अटक केलेल्या आरोपींची नावे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार रविनाथ सावजी भुरकूट हे भिवंडी तालुक्यातील गावात राहतात. त्यांच्या शेजारच्या गावात राहणारा आरोपी मनोज गोविंद कोल्हा याच्या घरासमोरील मोकळ्या जागेमध्ये ३ ओक्टोबर रोजी सकाळच्या सुमरास आरोपी जेम्स वॉटसन याच्या उपस्थितीत प्रार्थनेचा कार्यक्रम स्रुरू होता. या ठिकाणी अंदाजे ३५ लोक प्रार्थनेसाठी जमलेले असल्याचे दिसून आल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
मुलांबरोबर गैरकृत्य : आरोपींनी सोबत आणलेली पुस्तके वाचून दाखवून त्याद्वारे प्रार्थनेचा तसेच धर्माचा प्रचार करत असल्याचे दिसून आले. विविध आमिष दाखवुन अंधश्रद्धा पसरवली. तसेच काही मुलांना जबरदस्तीने तेथे थांबवून ठेवून अमेरिकन नागरिकानं त्यांच्या कपाळावर हात ठेवून त्यांना दैवीशक्तीचा वापर करुन मी तुमच्यावर उपचार केला आहे, असे सांगून अल्पवयीन मुलांबाबत गैरकृत्य केलं, असे तक्रारीत नमूद केलं आहे.
पोलिसांनी दिली माहिती : दरम्यान, पोलिसांनी अमेरिकन नागरिक आणि त्याच्या दोन साथीदारांकडून काही धार्मिक साहित्य आणि पुस्तके जप्त केली आहेत. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हर्षवर्धन बर्वे यांच्याशी संपर्क साधला असता, "अमेरिकन नागरिक आणि त्याच्या दोन साथीदाराला शुक्रवारी अटक केली असून, जेम्स वॉटसन हा अमेरिकेतून बिझनेस व्हिजाच्या आधारावर भारतात आल्याचं तपासात उघड झालं आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
