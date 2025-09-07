अमरावती जिल्ह्यात गणेश विसर्जनादरम्यान महिलेसह तिघे पाण्यात बुडाले
Published : September 7, 2025 at 9:16 PM IST
अमरावती : जिल्ह्यात गणेश विसर्जनासाठी गेलेले तीन भाविक विविध ठिकाणी पाण्यात बुडाले होते. यामध्ये एका महिलेसह दोन तरुणांचा समावेश आहे. यापैकी दोघांचा मृतदेह सापडला असून, एकाचा शोध सुरू आहे. या घटना दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे आणि मेळघाटातील धुलघाट रेल्वे येथे शनिवारी घडल्या आहेत.
दर्यापुरात चंद्रभागा नदीत बुडाली महिला : दर्यापूरलगतच्या बनोसा येथील मुक्ता साहेबराव श्रीनाथ (३२) असे मुतक महिलेचे नाव आहे. शनिवारी मुक्ता श्रीनाथ या गणपती विसर्जनाकरिता भावासोबत चंद्रभागेच्या तीरावर गेल्या असताना पाय घसरून खाली पडल्या. पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे त्या पाण्यात बुडाल्या. त्यांना तातडीनं बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अखेर बऱ्याच प्रयत्नानंतर बाहेर काढून दर्यापूर उपजिल्हा रुग्णालयात नेले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
बगाजी धरण 'टाकीत युवकाचा मृत्यू : धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील वाघोली येथील करण अमोल चव्हाण (२२) या तरुणाचा धनोडी गावालगत असलेल्या वरुड बगाजी धरणाच्या टाक्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. करण हा शनिवारी (दि. ६) त्याच्या कुटूंबियांसह वरुड बग्गाजी धरणाजवळील पाण्याच्या टाकीजवळ गणपती विसर्जनासाठी गेला होता. विसर्जनावेळी अंघोळ करत असताना पाण्याच्या टाकीत बुडून तो मरण पावला. या प्रकरणी दत्तापूर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.
गडगा नदीपात्रात तरुणाचा शोध सुरू : मेळघाटातील कुसूमकोट येथील अनिल गणेश माकोडे (३४) हा गावावरुन गणपती विसर्जनासाठी पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या धूळघाट रेल्वे येथून वाहणाऱ्या गडगा नदीत गेला होता. यावेळी अनिल नदीत पाणी जास्त असल्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला. ही घटना शनिवारी सायंकाळी सहा वाजता घडली. स्थनिक पोहणारे व जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन पथकाकडून त्याचा शोध सुरू आहे. मात्र, रविवारी सायंकाळपर्यंत तो सापडला नव्हता.
