सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीत तीन नवीन जेट्ट्या उभारणार, मंत्री नितेश राणे यांची माहिती

तीन जेट्टी मंजूर झाल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे. यामुळे कोकणच्या अर्थकारणाला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.

Fisheries and Ports Development Minister Nitesh Rane
मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 12:05 PM IST

सिंधुदुर्ग: कोकणातील पर्यटन आणि मासेमारी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये तीन नव्या जेट्टींच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. तीन जेट्टी मंजूर झाल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे. यामुळे कोकणच्या अर्थकारणाला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.

जेट्टी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी येथे बांधल्या जाणार : ​मंजूर झालेल्या तीन जेट्टींपैकी दोन रत्नागिरी जिल्ह्यांत, तर एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उभारली जाणार आहे. नितेश राणे यांनी मत्स्य विकास बंदर विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच मोठ्या प्रमाणात जेट्टी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी येथे बांधल्या जात आहेत.

प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील देवाचेगोठणे-करंबेळकरवाडी आणि दापोली तालुक्यातील उटंबर आणि ​सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील पेंडूर या ठिकाणी जेट्टींच्या उभारणीमुळे मासेमारी नौका, प्रवासी बोटी आणि रो-रो जहाजांना सुरक्षित थांबा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आङे. तसेच प्रवाशांची आणि मालाची वाहतूक अधिक सोयीस्कर होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार असून, व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. ​पर्यटन आणि मासेमारीलासुद्धा चालना मिळणार आहे.

जेट्टींमुळे किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होणार : नितेश राणे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मासेमारी व्यवसायाला जलपर्यटनाची जोड देण्याचा प्रयत्न केलाय. या जेट्टींमुळे किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होतील, ज्यामुळे कोकणचा आर्थिक विकास वेगाने साधला जाणार आहे. या माध्यमातून कोकण आणि मुंबई पुन्हा एकदा सागरी मार्गाने जोडले जाऊन प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे. .

