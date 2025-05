ETV Bharat / state

पंढरपुरात पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या तीन भाविकांची सुखरूप सुटका - FLOOD WATERS IN PANDHARPUR

पंढरपुरात येथील पुराच्या पाण्यात अडकलेले भाविक सुखरूप ( ETV Bharat Reporter )

पंढरपूर : राज्यात बहुतांश ठिकाणी पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. त्यातच नीरा आणि भीमा खोऱ्यात मागील काही दिवसांपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. या दमदार झालेल्या पावसामुळे वीर धरणातून नीरा नदीत सोडलेल्या पाण्यामुळे भीमा नदीच्या पाणीपातळीत अचानक वाढ झाली आहे. नीरा नदीतून 26525 क्युसेक विसर्ग येत असल्याने भीमा नदीवरील बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत.

पुराच्या पाण्यात अडकल्याची चर्चा : सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील गुरसाळे येथे पंचगंगा महादेवाचे मंदिर असून या मंदिरात सोमवारची पहाटेची पूजा करण्यासाठी रविवारी रात्री गावातील सुभाष ढवण, जाधव महाराज,आणि विठ्ठल लोकरे हे तीन भाविक रविवारी रात्रीच मुक्कामासाठी गेले होते. मात्र अचानक आलेल्या पुरामुळे पूजेसाठी गेलेले तीन भाविक मंदिरात अडकलेले. ही बाब सोमवारी सकाळी गुरसाळे ग्रामस्थांच्या लक्षात आली. गावातील भाविक मंदिराच्या पुराच्या पाण्यात अडकल्याची चर्चा तालुक्यात वाऱ्यासारखी पसरली. बचाव कार्य : भाविक पुराच्या पाण्यात अडकल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी तहसीलदार, पोलीस प्रशासन तसंच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यांना कळवली. त्या भाविकांना बाहेर काढण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची टीम गुरसाळे येथे सकाळी पोहोचली. त्यांनी बचाव कार्य करत या अडकलेल्या तिन्ही भाविकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं आहे.

