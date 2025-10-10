ETV Bharat / state

ऐन दिवाळीत वीज कर्मचाऱ्यांचा ग्राहकांना आंदोलनाचा झटका ; खासगीकरण विरोधात एल्गार

राज्यातील वीज कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या विरोधात आणि विविध धोरणात्मक मागण्यांसाठी राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीनं तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे.

MAHARASHTRA POWER STRIKE 2025
राज्य वीज कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : राज्यातील वीज कंपन्यांमध्ये सुरु असलेल्या खासगीकरणासह इतर धोरणात्मक मागण्यासाठी राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या वतीनं खासगीकरण, पेन्शन लागू करणं आणि इतर प्रलंबित विषयांवर शासन, प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी कृती समितीच्या वतीनं 3 दिवसांचा संप पुकारण्यात आलाय. संपाचा शुक्रवारी दुसरा दिवस आहे. संपात सुमारे 7 संघटनांनी सहभाग नोंदवला.

या संघटनांचा संपात सहभाग : महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सबॉर्डीनेट इंजिनियर असोसिएशन (म.रा.वि.मं.), महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार यूनियन या संघटनांनी संपात सहभाग घेतला आहे.

कृती समितीनं केल्या विविध मागण्या : संपामध्ये खासगीकरणासह महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध, महावितरण कंपनीचे 329 उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीनं देण्यास विरोध, त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीमधील 200 कोटीवरील प्रकल्प TBCB माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध आणि महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केटमध्ये IPO च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध यासह विविध मागण्या कृती समितीच्या वतीनं करण्यात आल्या.

कृती समितीनं केलेल्या मागण्या :

  • १) (अ) महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध.

(ब) महावितरण कंपनीचे 329 उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीनं चालवायला देण्यास विरोध.

(क) महापारेषण कंपनीमधील 200 कोटीच्या वरील प्रकल्प TBCB माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केट मध्ये IPO च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध.

(ड) महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत प्रकल्पाचे BOT तत्वावर खाजगीकरण करण्यास विरोध.

  • २) वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे.
  • ३) दि. 7 मे 2021 चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावानं पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणं तसंच सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवार्गातूनही पदोन्नती देणे.
  • ४) तिन्ही वीज कंपन्यातील 1 ते 4 स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती, सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीवारे एम. एस. ई. बी. होल्डिंग कंपनीच्या मूळ BR प्रमाणं भरणे.
  • ५) कंत्राटी/बह्यस्त्रोत कर्मचारी यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबत उपाययोजना करणं.
  • ६) महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुर्नरचनेच्या (Restructuring) प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबवणे.

वीज कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचे टप्पे :

  1. वीज वितरण कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत विविध टप्प्यावर आंदोलन, निवेदन आणि मोर्चे काढले. 23 सप्टेंबरला राज्यभर महावितरण कंपनीच्या पुनर्रचना संदर्भात काढलेल्या एम.पी.आर.ची होळी, 329 उपकेंद्र कंत्राटदारांना देणाऱ्या आदेशाची होळी, महापारेषण कंपनी 200 कोटीवर टर्नकी कॉन्ट्रॅक्ट खासगी ठेकेदारांना दिले त्या आदेशाची होळी आणि जलविद्युत केंद्र खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाच्या आदेशाची होळी करण्यात आली
  2. 24 सप्टेंबर 2025 ला झोन, सर्कल, वीज निर्मिती केंद्र आणि विभागीय कार्यालयासमोर वारसभा झाली.
  3. 25 सप्टेंबर 2025 कार्यालयीन कामकाजासाठी तयार केलेले सर्व ग्रुप सोडले.
  4. सप्टेंबर 2025 रोजी सिम कार्ड जमा करण्यात आले.
  5. 1 ऑक्टोबर 2025ला झोन कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं.
  6. 3 ऑक्टोबर 2025ला झोन, मंडळ, विभाग कार्यालयासमोर वारसभा झाली.
  7. 6 ऑक्टोबर 2025ला मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन झालं.
  8. 7 ऑक्टोबर 2025ला झोन, मंडळ, विभागासमोर वारसभा झाली.
  9. त्यानंतर गुरूवारी 9 ऑक्टोबरपासून तीन दिवसीय संपाला सुरुवात करण्यात आली.
  • यावेळी संपात महेश चाबुकस्वार, धीरज गायकवाड, राजेंद्र घोरपडे, सुशील तायडे, गणेश कुंभारे, गायकवाड डी.एस., राहुल वरंगटे, म्हस्के विजय, अनिल कुमार रोकडे, सतीश भुजबळ, धीरज भिंगारदिवे, रघुनाथ लाड आदींसह अभियंते, पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. कुणबी समाजाचं मुंबईतील आंदोलन स्थगित; मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं मंत्री लोढांनी दिला शब्द
  2. गुंड पोसतात, बेकायदा शस्त्रे देतात, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांचा राजीनामा घ्या, अनिल परबांची मागणी
  3. 'चला एकनाथ मामांच्या गावाला जाऊया'; रविवारी एकनाथ शिंदेंच्या घरासमोर युवा बेरोजगार करणार काळी दिवाळी

For All Latest Updates

TAGGED:

MSEB EMPLOYEE PROTESTMAHAVITARAN PRIVATIZATION PROTESTMSEB PENSION DEMANDELECTRICITY WORKERS STRIKEMAHARASHTRA POWER STRIKE 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.