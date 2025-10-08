ETV Bharat / state

मुंबई विमानतळावरून तीन बोगस कस्टम अधिकाऱ्यांना अटक, चौकशी सुरू असल्याची सीमाशुल्क विभागाची माहिती

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कस्टम एअर इंटेलिजन्स युनिट तीनच्या अधिकाऱ्यांनी तीन बोगस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आलेली आहे.

तीन बोगस कस्टम अधिकाऱ्यांना अटक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 12:19 PM IST

मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बाहेरील देशांतून सोनं किंवा अन्य वस्तू भारतात आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कस्टमच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रवाशांची कसून चौकशी केली जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कस्टम एअर इंटेलिजन्स युनिट तीनच्या अधिकाऱ्यांनी तीन बोगस अधिकाऱ्यांना अटक केली असून, हे तिघेजण आपण सीमाशुल्क म्हणजेच कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवून प्रवाशांकडून वसुली करत असल्याचा आरोप या तीन आरोपींवर आहे. याबाबत कस्टम एअर इंटेलिजन्स युनिट तीनने एक प्रसिद्धिपत्रक जाहीर केले असून, यात तिन्ही आरोपी विमानतळावर कार्यरत असल्याचे म्हटले आहे.

तिन्ही आरोपी कस्टम एअर इंटेलिजन्स युनिटचे अधिकारी : याबाबत सीमाशुल्क विभाग झोन तीनच्या अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडिया हॅण्डल एक्सवर माहिती दिली असून, यात त्यांनी म्हटले आहे की, “छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबई कस्टम झोन तीन येथील एअर इंटेलिजन्स युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबई येथे कार्यरत असलेल्या तीन जणांना अटक केली आहे. सदर तिन्ही आरोपी कस्टम एअर इंटेलिजन्स युनिटचे अधिकारी असल्याचे भासवत होते. या तीनही आरोपींनी अरायव्हल हॉल एरियात कस्टम तपासणीनंतर प्रस्थान क्षेत्रात प्रवाशांना अडवले आणि प्रवाशांचे सामान तपासले. सोबतच या प्रवाशांकडून मौल्यवान वस्तू आणि पैसे जप्त केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आल्याचे सीमाशुल्क विभागाने म्हटले आहे.

कायद्यानुसार पुढील आवश्यक कारवाई केली जाणार : “विमानतळावरील ताब्यात घेण्यात आलेल्या तिन्ही आरोपींची फसवणूक, तोतयागिरी, छळ आणि खंडणी अशा कलमांतर्गत चौकशी करण्यात येत असून, या टोळीत सहभागी असलेल्या अन्य व्यक्तींना अटक करण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू आहे. कायद्यानुसार पुढील आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे,” अशी माहिती सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

