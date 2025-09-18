नागपूर हादरलं: खंडणीसाठी बालकाचं अपहरण अन् हत्या; शेजाऱ्याने रचला कट, तीन आरोपींना अटक
नागपूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. 10 लाखांच्या खंडणीसाठी शेजारीच राहणाऱ्या आरोपीने शाळकरी मुलाचं अपहरण करुन हत्या (Nagpur Crime News) केली आहे.
नागपूर : बालकाचं अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणाने नागपूर जिल्हा हादरला आहे. जीत युगराज सोनेकर ( 11 वर्ष ) असं अपहरण करुन खंडणीसाठी हत्या करण्यात आलेल्या मुलाचं नाव आहे. तर राहुल गौरीलाल पाल, अरुण वैगु भारती आणि यश गिरीश वर्मा अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. जीतचं अपहरण केल्यानंतर काही तासातच आरोपींनी त्याची हत्या केल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आली. जीतच्या वडिलांनी शेतीचा सौदा केलाय, त्यांच्याकडे खूप पैसा आलाय, अशी आरोपीकडे माहिती होती. त्या रकमेवर आरोपींचा डोळा होता. त्यातूनच तीन आरोपींनी संगनमत करुन जितचं अपहरण केल्यानंतर त्याची हत्या केली. या प्रकरणात तीन आरोपींना अटक केल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम यांनी दिली.
शेजारी राहणाऱ्या आरोपीने केला विश्वासघात : दोन दिवसापूर्वी बेपत्ता झालेला मुलगा सापडत नसल्यानं चिंतेत सापडलेल्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. जितच्या घराशेजारी राहणाऱ्या आरोपीनेच विश्वासघात करत त्याची हत्या केली आहे. राहुल गौरीलाल पाल, अरुण वैगु भारती आणि यश गिरीश वर्मा अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. राहुल पाल हा गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपी आहे.
पैसे उकळण्यासाठी रचला कट : मृत जीतच्या घराशेजारी आरोपी राहुल पाल राहतो. आरोपीचे आणि जीतचे कुटुंबाबरोबर घरोब्याचे संबंध होते. जीतचे त्याच्या घरी नेहमी जाणं-येणं होतं. जीतच्या वडिलांकडे शेती आहे. याशिवाय भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय होता. ते आपली शेती विकणार होते, त्यातून त्यांना शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर पैसे मिळणार होते. त्यांच्या पैशांवर डोळा ठेवून, पैसे उकळण्याचा राहुल पाल याने त्याच्या दोन साथीदारांच्या मदतीने कट रचला होता. तर दुसरा आरोपी अरुण भारती याच्याकडे कार असून अपहरणासाठी त्याच्या गाडीचा वापर करण्यात आला, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
गाडीतच केली हत्या : जीत सोनेकर हा खापरखेडा येथील एका इंग्लिश मिडियम शाळेत 6 व्या वर्गात शिकत होता. जीत हा दररोज सिटीबसने शाळेतून ये-जा करत होता. तो 15 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता शाळेत गेला होता. तो पुन्हा परत आला नाही. जीत शाळा सुट्टल्यावर खापरखेडा येथील बसस्टॉपवर बसची वाट पाहत होता. आरोपींना ही गोष्ट ठाऊक होती. आरोपी बसस्टॉपवर पोहोचले आणि जीतला घरी सोडून देतो, अशी बतावणी करुन गाडीत बसवलं आणि सिलेवाडा गावाकडे घेऊन गेले. अनोळखी गावाकडे जात असल्याचं निदर्शनास येताच त्याने आरोपींना कुठे जात आहे, अशी विचारणा केली असता आरोपींना वाटले आपला कट त्याच्या लक्षात आला. आता ही गोष्ट लपणार नाही या भीतीनं आरोपींनी गाडीतच त्याची हत्या केली आणि त्याचा मृतदेह कुणाला सापडू नये या उद्देशाने दोन दिवस इकडे-तिकडे लपवत राहिले. त्यांनी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी मृतदेह लपवून ठेवला होता.
पोलिसांची यंत्रणा ठरली निकामी : १५ सप्टेंबरला जीत शाळेतून परतलाच नाही. रोजच्याप्रमाणे बसने घरी येण्याची वेळ उलटून गेली, पण मुलगा परत न आल्याने आई निलिमा सोनेकर यांनी शाळेत आणि परिसरात शोध घेतला. कुठेच मुलाचा पत्ता लागला नाही. पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीसीटीव्ही, तांत्रिक तपास आणि गोपनीय माहितीच्याआधारे खापरखेडा पोलिसांनी तपासाची सूत्रे हातात घेतली. परंतु जितचा कुठेही शोध लागत नव्हता.
दोन दिवसांनी मिळाला मृतदेह : १७ सप्टेंबर रोजी चनकापूर शिवारात झुडुपांत मुलाचा मृतदेह आढळून आला. गळ्याभोवतीची खूण तपासाला दिशा देणारी ठरली. ही माहिती वाऱ्यासारखी वस्तीमध्ये पसरली आणि लोकांनी गर्दी केली. याची माहिती मिळताच सोनेकर कुटुंबाने घटनास्थळाकडे धाव घेतली आणि एकच हंबरडा फोडला. या घटनेने सर्वत्र शोककळा पसरली आहे.
