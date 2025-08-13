ETV Bharat / state

राहुल गांधी यांचा यू टर्न? जिवाला धोका असल्याची वकिलानं दिलेली तक्रार मागे घेणार - RAHUL GANDHI LIFE THREAT

लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी पुण्याच्या विशेष कोर्टात जिवाला धोका असल्याची तक्रार दिली होती. ती आता मागे घेण्यात येणार आहे.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 7:44 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 9:04 PM IST

पुणे : लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी पुण्याच्या विशेष कोर्टात आपल्या जिवाला धोका असल्याची तक्रार दिली होती. पण आता ती तक्रार मागे घेणार असल्याची माहिती राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी दिली आहे.

वास्तविक, विविध निवडणुकीत मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे आपल्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याची तक्रार राहुल गांधी यांनी दिली होती. राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरुद्ध पुण्यातील न्यायालयात खटला दाखल आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी ही माहिती लेखी स्वरुपात न्यायालयात दिली होती, पण आता ही तक्रार मागे घेणार असल्याचं वकिलांनीच स्पष्ट केलं आहे.

दोन्ही पक्षाचे वकील माहिती देताना (X)

राहुल गांधी यांचे वकील नेमकं काय म्हणाले? : राहुल गांधी यांना ज्या धमकीबाबत आम्ही अर्ज केला होता, तो अर्ज आम्ही मागे घेणार आहे, असं त्यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केलं आहे. आपण मांडलेल्या मताशी राहुल गांधी सहमत नसल्याचं त्यांनी या प्रसिद्धी पत्रात म्हटलं आहे. त्यांच्या सहमतीशिवाय आपण यासंदर्भातील पत्र कोर्टात सादर केलं होतं. त्यावर राहुल गांधी यांनी पूर्णपणे असहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे हे पत्र आपण मागे घेणार असल्याचं वकील पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

Letter from Rahul Gandhi's lawyer
राहुल गांधी यांच्या वकिलाचं पत्र (X)

राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी सादर केलं पत्र : गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी विविध निवडणुकांमध्ये मतचोरी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत, ज्यामुळे देशभर चर्चा सुरू आहे. आज, पुण्यातील विशेष न्यायालयात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी केल्याच्या आरोपावरून राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सुनावणी होती. या सुनावणीदरम्यान, राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी न्यायालयात लेखी स्वरुपात एक पत्र सादर केलं, ज्यामध्ये त्यांनी राहुल गांधी यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याचं सूचित केलं होतं.

भाजपा खासदारांकडून राहुल गांधींना धमकी : राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी न्यायालयात सांगितलं की, राहुल गांधी काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या विरोधात लढा देत आहेत. संसदेत केलेल्या भाषणादरम्यान, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून दोन खासदारांनी त्यांना धमकी दिली होती. भाजपाचे नेते तरविंदर मारवा यांनी राहुल गांधी यांना "नीट वागा, नाहीतर तुमचंही तेच होईल, जे तुमच्या आजीचं (इंदिरा गांधी) झालं होतं" असं म्हटलं होतं. तसंच, भाजपाच्या आणखी एका नेत्यानं राहुल गांधी यांना दहशतवादी म्हटलं होतं. सध्याच्या राजकीय वातावरणात आणि या खटल्यातील याचिकाकर्ते सत्यकी यांचे गोडसे घराण्याशी असलेले संबंध लक्षात घेता, राहुल गांधी यांचा जीव धोक्यात आहे, असा दावा मिलिंद पवार यांनी न्यायालयात केला. यासाठी त्यांनी संबंधित अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सावरकर यांच्या पणतूची तक्रार : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात पुणे कोर्टात तक्रार दाखल केली होती. यात राहुल गांधी यांनी लंडन येथे एका भाषणात म्हटलं होतं की, सावरकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात दावा केला आहे की, त्यांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी एका मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण केली आणि त्यामुळे त्यांना आनंद झाला. सात्यकी यांनी हा दावा फेटाळत असा कोणता उल्लेख सावरकर यांच्या लिखाणात नाही असं म्हटलं आहे.

