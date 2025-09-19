ETV Bharat / state

मुंबई उच्च न्यायालयाला पुन्हा धमकीचा मेल, पोलीस सतर्क आणि झाडाझडती सुरू

आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाला धमकीचा मेल आला आहे. या धमकीच्या मेलनंतर मुंबई पोलिसांनी संपूर्ण उच्च न्यायालय रिकामे केले.

Mumbai High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी आली होती. यानंतर मुंबई पोलिसांना काही काळासाठी मुंबई उच्च न्यायालय रिकामे केले होते. तसेच परिसरात पोलीस यंत्रणा सतर्क केली होती. मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. ही घटना ताजी असताना आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाला धमकीचा मेल आला आहे, त्यामुळं पोलीस सतर्क झाले असून, झाडाझडती सुरू आहे.

काहीही संशयास्पद आढळले नाही...: दरम्यान, आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाला धमकीचा मेल आला आहे. या धमकीच्या मेलनंतर मुंबई पोलिसांनी संपूर्ण उच्च न्यायालय रिकामे केले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरात तपासणी केली. परंतु पोलिसांना काहीही संशयास्पद आढळले नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाला धमकी मिळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी दिली होती. पण तेव्हाही काहीही सापडले नव्हते. यानंतर आताही धमकी आल्यानतंर मुंबई पोलिसांना काहीही संशयास्पद आढळले नाही. परंतु मुंबई पोलीस अधिक सतर्क झाले आहेत.

बॉम्ब शोधक पथकाच्या सहाय्यानं शोधमोहीम : दुसरीकडे आज (शुक्रवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात बॉम्ब ठेवण्यात आल्या असल्याचा ई-मेल आला आहे, असे समजताच मुंबई पोलिसांनी तत्काळ उच्च न्यायालय रिकामे करून घेतले होते. तसेच परिसरातील सुरक्षा यंत्रणा वाढविण्यात आली होती. विशेष खबरदारी म्हणून उच्च न्यायालयात ये-जा करणाऱ्या लोकांची आणि बाहेर जाणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी आणि चौकशी करण्यात येत आहे. धमकीचा ई-मेल मिळताच बॉम्ब शोधक पथकाच्या मदतीने न्यायालय आणि परिसरात शोधमोहीम राबवण्यात येत आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार, या शोध मोहिमेदरम्यान काहीही संशयास्पद आढळलेले नाही. दरम्यान, सध्या पोलीस धमकीचा ई-मेल पाठवणाऱ्याचा शोध घेताहेत, असं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.

हेही वाचाः

For All Latest Updates

TAGGED:

THREATENING E MAILPOLICE SEARCH OPERATION UNDERWAYमुंबई उच्च न्यायालयBOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.