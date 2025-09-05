ETV Bharat / state

राज्यात सध्या 497 शासकीय आणि 554 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत असून, इथं सुमारे 1 लाख 90 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात.

Thousands of teacher posts are vacant in tribal ashram schools
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची हजारो पदं रिक्त (ETV Bharat Reporter)
Published : September 5, 2025 at 2:48 PM IST

मुंबई : आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळं विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची समस्या दरवर्षी विधिमंडळ अधिवेशनात चर्चेला येते. दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील या शाळांमध्ये शिक्षक जाण्यास तयार नसल्यानं ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागानं आता कंत्राटी पद्धतीनं (आउटसोर्सिंग) शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यातील आश्रमशाळांची दुरवस्था आणि घसरलेली शैक्षणिक गुणवत्ता पाहता, हा निर्णय कितपत प्रभावी ठरेल, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

राज्यात सध्या 1 लाख 90 हजार विद्यार्थी घेतात शिक्षण : राज्यात सध्या 497 शासकीय आणि 554 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत असून, इथं सुमारे 1 लाख 90 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. 1972-73 पासून राबवल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा समूह योजनेअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी समाजाच्या मुलांना शिक्षण मिळावं, यासाठी शासनानं दुर्गम भागात या शाळा स्थापन केल्या. तिथं विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, अंथरुण-पांघरुण, पुस्तकं आणि लेखन साहित्य मोफत पुरवलं जातं. परंतु, विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्यानं या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सातत्यानं घसरत असल्याचं दिसून येत आहे.

कुठं अडलं घोडं? : पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायद्यांतर्गत भरतीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यामुळं आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची पदं रिक्त असल्याची माहिती आदिवासी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न देण्याच्या अटीवर दिली. "या स्थगितीमुळं राज्यातील 497 शासकीय आणि 554 अनुदानित आश्रमशाळांमधील जवळपास 1 लाख 90 हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होत आहे. पेसा कायद्याच्या तरतुदींनुसार, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयासाठी ग्रामसभेची संमती अनिवार्य आहे. मात्र, या प्रक्रियेचं पालन न झाल्यानं कायमस्वरूपी शिक्षक भरती थांबली आहे. परिणामी, शासनाला तात्पुरता उपाय म्हणून आउटसोर्सिंगद्वारे शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्यानुसार 1 हजार 791 कंत्राटी शिक्षकांची बाह्ययंत्रणेद्वारे भरती केली जाईल. हा निर्णय शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पर्यंत लागू राहील," असं या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.

विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी... : "आदिवासी मुलांचं भविष्य घडवण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळं विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अडथळा येत होता. त्यामुळं शासनानं बाह्यस्रोताद्वारे शिक्षकांची तातडीनं नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त शिक्षकांनी तात्काळ कार्यभार स्वीकारणं बंधनकारक आहे, " असं आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके यांनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले की, "ज्या शिक्षकांनी कार्यभार स्वीकारला नाही, त्यांच्यावर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी. तसंच, प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळांना नियमित भेटी देऊन पाहणी करावी आणि अहवाल आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. तसंच विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर अतिरिक्त तासिका घेण्याबाबत वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिली आहे."

आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क धोक्यात : "दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक जाण्यास तयार नसताना, आउटसोर्सिंगद्वारे नियुक्त शिक्षक किती काळ टिकतील आणि त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता कशी सुनिश्चित होईल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आश्रमशाळांची एकंदर अवस्था सुधारण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजनांऐवजी तात्पुरता उपाय कितपत यशस्वी ठरेल, याबाबत साशंकता आहे. दरवर्षी अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा होऊनही ठोस उपाय न झाल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क धोक्यात येत असल्याचे चित्र आहे," अशी प्रतिक्रिया डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी दिली.

शिक्षणही नाही आणि पोषणही नाही : "आदिवासी आश्रमशाळांची सध्याची स्थिती पाहता, 'शिक्षणही नाही आणि पोषणही नाही', असं दुर्दैवानं म्हणावं लागतं. पेसा कायद्यामुळं भरती रखडल्याचं मंत्री सांगत असतील, तर कंत्राटी शिक्षक नेमून त्यावर तोडगा कसा काढला जाऊ शकतो? बरं, यामुळं दर्जात्मक शिक्षण मिळेलच, याची तरी शाश्वती देता येईल का, असाही प्रश्न आहे. शिक्षकांची पद रिक्त असल्याचं प्रमाण केवळ आदिवासी विभागातच नाही, तर राज्यभरातील शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये हीच स्थिती आहे. अनुदान मिळत नसल्यानं काही ठिकाणी शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. जर शिक्षकाच्या पोटाची खळगी भरत नसेल, तर तो विद्यादानाचं काम तरी प्रभावीपणे करू शकेल का? याचाही विचार सरकारनं करायला हवा," अशी प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी दिली.

