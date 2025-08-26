सातारा : मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणासाठी शुक्रवारपासून (२९ ऑगस्ट) मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. यासाठी मराठ्यांच्या घरातील प्रत्येकानं मुंबईला येण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता माघार नाही, असा चंग बांधून सातारा जिल्ह्यातून हजारो मराठा बांधव बुधवारी आणि गुरूवारी मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहेत.
मराठा बांधव मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी 'चलो मुंबई' अशी हाक दिली आहे. बुधवारी ते वडीगोद्रीहून मुंबईच्या दिशेनं रवाराना होणार आहेत. मात्र, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. मात्र, मराठा समाज बांधव आंदोलनावर ठाम असल्यानं सातारा जिल्ह्यातील मराठा बांधव देखील जय्यत तयारीनिशी मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
आता माघार नाही, मुंबईत धडकणारच : "मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. ही आरपारची लढाई आहे. आता माघार नाही, असा चंग बांधून सातारा जिल्ह्यातील हजारो मराठा बांधव मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. बुधवार आणि गुरूवारी ते मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहेत," अशी माहिती सकल मराठा समाज समन्वयकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
...म्हणून मराठा बांधव आक्रमक : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनात आडकाठी आणण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, असा मराठा बांधवांचा आरोप आहे. मनोड जरांगे-पाटील हे आरक्षणाची लढाई प्राणपणानं लढत आहेत. आता ही लढाई अंतिम टप्प्यात आल्यानं अडथळे आणले जात आहेत. म्हणूनच मराठा बांधव आक्रमक झाले असून मोठ्या संख्येनं मुंबईला जाण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
