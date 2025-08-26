ETV Bharat / state

आता माघार नाही! सातारा जिल्ह्यातील मराठा बांधव सज्ज, मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत धडकणारच! - MARATHA MOVEMENT MUMBAI

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत 29 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात सातारा जिल्ह्यातील हजारो बांधव सहभागी होणार आहेत. त्याची गावोगाव जय्यत तयारी सुरू आहे.

MARATHA MOVEMENT MUMBAI
मराठा आंदोलक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 9:02 PM IST

1 Min Read

सातारा : मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणासाठी शुक्रवारपासून (२९ ऑगस्ट) मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. यासाठी मराठ्यांच्या घरातील प्रत्येकानं मुंबईला येण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता माघार नाही, असा चंग बांधून सातारा जिल्ह्यातून हजारो मराठा बांधव बुधवारी आणि गुरूवारी मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहेत.

मराठा बांधव मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी 'चलो मुंबई' अशी हाक दिली आहे. बुधवारी ते वडीगोद्रीहून मुंबईच्या दिशेनं रवाराना होणार आहेत. मात्र, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. मात्र, मराठा समाज बांधव आंदोलनावर ठाम असल्यानं सातारा जिल्ह्यातील मराठा बांधव देखील जय्यत तयारीनिशी मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

प्रतिक्रिया देताना मराठा आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

आता माघार नाही, मुंबईत धडकणारच : "मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. ही आरपारची लढाई आहे. आता माघार नाही, असा चंग बांधून सातारा जिल्ह्यातील हजारो मराठा बांधव मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. बुधवार आणि गुरूवारी ते मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहेत," अशी माहिती सकल मराठा समाज समन्वयकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

...म्हणून मराठा बांधव आक्रमक : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनात आडकाठी आणण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, असा मराठा बांधवांचा आरोप आहे. मनोड जरांगे-पाटील हे आरक्षणाची लढाई प्राणपणानं लढत आहेत. आता ही लढाई अंतिम टप्प्यात आल्यानं अडथळे आणले जात आहेत. म्हणूनच मराठा बांधव आक्रमक झाले असून मोठ्या संख्येनं मुंबईला जाण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा :

  1. मनोज जरांगेंना मुंबईत 'नो एन्ट्री', आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई, हायकोर्टाचा निर्णय
  2. कामगार कायद्यामध्ये होणार सुधारणा; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 9 महत्वाचे निर्णय
  3. "लोकशाही मार्गानं आंदोलन करा, हिंदूंच्या सणात खोडा नको"- मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांचं भाष्य

सातारा : मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणासाठी शुक्रवारपासून (२९ ऑगस्ट) मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. यासाठी मराठ्यांच्या घरातील प्रत्येकानं मुंबईला येण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता माघार नाही, असा चंग बांधून सातारा जिल्ह्यातून हजारो मराठा बांधव बुधवारी आणि गुरूवारी मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहेत.

मराठा बांधव मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी 'चलो मुंबई' अशी हाक दिली आहे. बुधवारी ते वडीगोद्रीहून मुंबईच्या दिशेनं रवाराना होणार आहेत. मात्र, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. मात्र, मराठा समाज बांधव आंदोलनावर ठाम असल्यानं सातारा जिल्ह्यातील मराठा बांधव देखील जय्यत तयारीनिशी मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

प्रतिक्रिया देताना मराठा आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

आता माघार नाही, मुंबईत धडकणारच : "मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. ही आरपारची लढाई आहे. आता माघार नाही, असा चंग बांधून सातारा जिल्ह्यातील हजारो मराठा बांधव मुंबईला जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. बुधवार आणि गुरूवारी ते मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार आहेत," अशी माहिती सकल मराठा समाज समन्वयकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

...म्हणून मराठा बांधव आक्रमक : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनात आडकाठी आणण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, असा मराठा बांधवांचा आरोप आहे. मनोड जरांगे-पाटील हे आरक्षणाची लढाई प्राणपणानं लढत आहेत. आता ही लढाई अंतिम टप्प्यात आल्यानं अडथळे आणले जात आहेत. म्हणूनच मराठा बांधव आक्रमक झाले असून मोठ्या संख्येनं मुंबईला जाण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा :

  1. मनोज जरांगेंना मुंबईत 'नो एन्ट्री', आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई, हायकोर्टाचा निर्णय
  2. कामगार कायद्यामध्ये होणार सुधारणा; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 9 महत्वाचे निर्णय
  3. "लोकशाही मार्गानं आंदोलन करा, हिंदूंच्या सणात खोडा नको"- मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांचं भाष्य

For All Latest Updates

TAGGED:

MARATHA RESERVATIONMANOJ JARANGE PATILSATARA MARATHA MOVEMENTमराठा आरक्षण मुंबईMARATHA MOVEMENT MUMBAI

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.