उंबरठा न ओलांडणारे आता हंबरडा फोडताहेत, एकनाथ शिंदे यांनी उडवली उद्धव ठाकरे यांची खिल्ली

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांचा समाचार घेतलाय. त्यांनी शेतकरी मदतीवरुन उंबरठा न ओलांडणारे आता हंबरडा फोडताहेत असं म्हटलंय.

कोकण मंडळाच्या 5354 घरे आणि 77 भूखंडांच्या संगणकीय सोडतीचे उद्घाटन प्रसंगी एकनाथ शिदे आणि इतर
कोकण मंडळाच्या 5354 घरे आणि 77 भूखंडांच्या संगणकीय सोडतीचे उद्घाटन प्रसंगी एकनाथ शिदे आणि इतर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 7:10 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 8:43 PM IST

ठाणे : घराचा उंबरठा न ओलांडणारे आता हंबरडा फोडत आहेत. सत्ता गेली तेव्हा हंबरडा फोडला. खुर्ची गेली तेव्हाही हंबरडा फोडला. त्यांचं हे पुतना मावशीच प्रेम असून शेतकऱ्यांच्या नावावर केलेलं निव्वळ राजकारण आहे. अशी टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत मिळावी या मागणीसाठी शनिवारी संभाजीनगरमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हंबरडा मोर्चा काढला. याबद्दल प्रसारमाध्यमांनी छेडले असता एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची खिल्ली उडवली.


उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ठाण्यातील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या 5354 घरे आणि 77 भूखंडांच्या संगणकीय सोडतीचे उद्घाटन केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना हंबरडा मोर्चावरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. आम्ही स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलो. जमीन वाहून गेलेली, शेती खरडून गेलेली, घरांची पडझड झालेली पाहिली. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील वेदना पाहून ठरवले की त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायचे.

एकनाथ शिंदे यांनी उडवली उद्धव ठाकरे यांची खिल्ली (ETV Bharat Reporter)

एनडीआरएफचे निकष, अन्य अटीशर्ती बाजूला ठेऊन मोठ्या प्रमाणात भरीव सहकार्य देण्याचे ठरवले. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसण्यासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आणि दहा हजार रुपयांची तत्काळ मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे काम सुरू आहे. जमीन खरडून गेलेल्या लोकांना पुन्हा मनरेगाच्या माध्यमातून ३ लाख रुपये हेक्टरी असे ३ लाख ४७ हजार रुपये आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच शेतकऱ्याला मिळाले नव्हते. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, आणि आज त्या आश्वासनाची पूर्तता होत असल्याचे सांगून शिंदे यांनी, विरोधकांवर शरसंधान साधले. शेतकऱ्यांच्या संकटावरून काही जण राजकारण करत आहेत. पण आम्ही त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू पाहिले आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलो आहोत, असं शिंदे म्हणाले.


अतिवृष्टीग्रस्तांकरता आम्ही मोठं मोठे किट पाठवलं, त्यांचा दसरा चांगला झाला, त्यांची दिवाळीही चांगली होईल हे आम्ही पाहिलं. यांचे हे केवळ निव्वळ राजकारण आहे, तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाताना शेतकऱ्याच्या पोराच्या डोळ्यातले अश्रू पाहून त्याच्या हातात बिस्कीटचा पुडा तरी ठेवला का? असा सवाल करून शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी देखील राज्य सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला असून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं शिंदे म्हणाले.

UDDHAV THACKERAYउद्धव ठाकरेएकनाथ शिंदेअतिवृष्टीग्रस्तांना मदतEKNATH SHINDE

