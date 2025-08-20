मुंबई : मुंबईसह उपनगरात गेल्या 24 तासांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. मंगळवारी विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळं मुंबई मोनोरेल ट्रेन (Monorail) दोन स्थानकांमध्ये अडकली होती. टिळक नगर परिसरात राहणारे 56 वर्षीय सुधीर जाधव गेल्या 31 वर्षांपासून आयसीएमआरमध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून काम करतात. एरवी सुधीर जाधव हे आपल्या वैयक्तिक कारनंच प्रवास करतात. मात्र, गेल्या आठवड्याभरापासून जाधव वैद्यकीय करणामुळं परेलपर्यंत मोनोरेलने प्रवास करत होते. मात्र मंगळवारचा मोनोरेलचा (Monorail) प्रवास अनेकांप्रमाणे त्यांच्यासाठीही एक कटू आठवणीचा दिवस ठरला.
मोनोरेलचा प्रवास ठरली कटू आठवण : सोमवारपासून कोसळणाऱ्या तुफान पावसात मंगळवारी संध्याकाळी 6:15 सुमारास चेंबूर ते वडाळादरम्यान म्हैसूर कॉलनी स्टेशनजवळ एक मोनोरेल बंद पडली. एका वळणावर अचानक एक झटका लागला, मग लाईट्स गेल्या आणि प्रवाश्यांनी खचाखच भरलेली मोनोरेल अलगदपणे एका बाजूला कलंडली. लोकल आणि रस्ते मार्ग पावसामुळं आधीच बंद असल्यानं अनेकांनी उन्नत मार्गावरून जाणाऱ्या मोनोरेलचा पर्याय स्वीकारला होता. त्यामुळं क्षमतेच्या पाचपट प्रवासी या मोनोरेलमध्ये अक्षरश: कोंबले गेले होते. मोनोरेलची लाईट गेली आणि आत अडकलेले 582 प्रवासी गुदमरू लागले. अखेर अग्निशमन दलानं मुंबई पोलिसांच्या साथीनं क्रेन मागवून दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर या प्रवाशांना बाहेर काढलं. सुदैवानं यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, या घटनेनं मोनोरेल व्यवस्थापनावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मोनोरेल प्रशासनानं दिलेलं तांत्रिक स्पष्टीकरण काय? : पॉवर रेल आणि कंरट कलेक्टरचा संपर्क तुटल्यानं वीज पुरवठा अचानक खंडित झाल्यानं ही घटना घडली. मोनोरेलवर पडलेल्या अतिरिक्त वजनामुळं, अचानक क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी आत घुसल्यानं ही दुर्घटना घडल्याचं मोनोरेल प्रशासनानं स्पष्ट केलं. करंट नसल्यानं इमर्जन्सी ब्रेक लागला. ट्रेनमध्ये पॉवर टेल आणि करंट कनेक्टर शू याचा संपर्क तुटून सेफ्टी प्रोटोकॉलचा संपर्क बंद झाला. प्राथमिक तपासातून जी माहिती समोर आलीय त्यानुसार क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दीमुळं मोनोरेलचं एकूण वजन सुमारे 109 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढलं, जे तिच्या मूळ क्षमतेपेक्षा अधिक होतं. मोनोरेलची एकूण क्षमता 104 टनांची आहे. या जास्त वजनामुळं पॉवर रेल आणि करंट कलेक्टर यांच्यातील यांत्रिक संपर्क तुटला. ज्यामुळं मोनोरेलसाठी अत्यावश्यक असलेला वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यामुळं मोनोरेल बंद पडली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मागील वर्षीपासून अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडून वीज पुरवठा मोनोरेलला केला जातो. याआधी तो टाटा पॉवरकडून केला जात होता.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश : या घटनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी सखोल चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. मोनोरेल बंद पडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. यापूर्वीही मोनोरेलच्या बाबतीत असे प्रसंग घडलेत. मात्र मर्यादित जागेमुळं आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याचा कोणताही पर्याय मोनोरेलच्या बाबतीत लागू होत नाही. त्यामुळं कालच्या दुर्घटनेनं एमएमआरडीए, मोनोरेल प्रशासन, बीएमसी, मुंबई पोलीस या सर्व यंत्रणांना काही तासांकरता तणावाखाली आणलं होतं आणि आत अडकलेल्या प्रवाशांकडं आत बसून देवाचा धावा करणं आणि बचावकार्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसल्याचं सुधीर जाधव यांनी "ईटीव्ही भारत"ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा -
मुसळधार पावसानं मुंबईत हाहाकार: दोन स्थानकांमध्ये अडकली मोनोरेल, अथक प्रयत्नानंतर प्रवाशांना काढलं सुखरुप बाहेर