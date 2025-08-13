मुंबई : महिला आणि मुलींना छेडछाडीला सामोरे जावं लागणं, त्यांच्यावर शेरेबाजी केली जाणं सर्वसामान्य बाब असल्याची समाजाची मानसिकता झाली आहे. ती बदलणं दूरच पण "काय करणार? असं घडतंच मुलीच्या जातीने सांभाळून राहायला हवं," असे अनाहुत सल्ले महिला आणि किशोरवयीन मुली, तरुणींना दिले जातात. मात्र, छेडछाड करणं आणि ती होत असताना फक्त बघत राहणं ही सामाजिक विकृती आहे, याकडे अपवादानेच एखाद्याचं लक्ष जातं. दीपेश टॅंक हे असेच एक सणसणीत अपवाद आहेत. महिलांवर होणाऱ्या छेडछाड, विनयभंगासारख्या चीड आणणाऱ्या घटनांबद्दल आत्मभान जागृत करण्याचं काम दीपेश टँक यांनी आपल्या समविचारी मित्र-मैत्रिणींबरोबर एका कॅम्पेनमार्फत सुरू केलंय. ‘वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज’ हे त्यांच्या कॅम्पेनचं नाव. संवेदनशील तरुणाई आता असले प्रकार घडताना बघ्याची भूमिका घेणार नाही तर 'तिसरा डोळा' उघडून असली कृत्यं करणाऱ्याला अद्दल घडवेल, हे ‘वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज’ ची टीम दाखवून देण्याचं काम करतेय.
सामाजिक विकृतीविरोधातला 'तिसरा डोळा': तुमच्यासमोर एखादा मवाली किंवा प्रसंगी पांढरपेशा वाटणारा पुरुष एखाद्या तरुणीची, महिलेची छेड काढतोय. तुम्ही त्या व्यक्तीला धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने त्याचं कृत्य चित्रीत करण्याचा प्रयत्न करता, मध्यस्थी करता. मात्र माफी मागायची सोडून तो तुमच्याशी आधी हमरातुमरीवर आणि नंतर हाणामारीवर येतो. दरम्यान, हे घडत असताना उपस्थित लोक केवळ बघ्याची भूमिका निभावतात. पाहायला गेलं तर ही अगदी सामान्य भासणारी घटना. मुंबईसारख्या महानगरीत दर दिवशी सर्रास घडणारा प्रसंग. मात्र अशाच प्रसंगामुळे एका मोहिमेला नवा आयाम मिळाला. महिलांच्या छेडछाड, विनयभंग सारख्या सामाजिक विकृतीविरोधात आपल्या मोहिमेमार्फत लढणाऱ्या शिलेदारांना अशाच घटनांमुळे 'तिसऱ्या डोळ्या'ची मदत घ्यावी लागली.
'त्या' एका घटनेनं आयुष्य बदललं : दिल्लीमध्ये 16 डिसेंबर 2012 रोजी बसमध्ये एका तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर संपूर्ण देश हळहळला. त्यावेळी पुरुष म्हणून आपल्याला स्वतःची लाज वाटल्याचं दीपेश सांगतात. यावेळी अशा घटना थांबवण्यासाठी आपण काय करू शकतो, याचा विचार दीपेश करू लागले. दरम्यान एकदा वांद्र्याच्या दिशेने जाण्यासाठी मालाड स्टेशनवर ट्रेन पकडत असताना त्यांनी चालत्या ट्रेनमधून काही पुरुष फलाटावर उभ्या असलेल्या महिलांच्या अंगावर फुलं फेकताना दिसली. त्यांनी याविषयी रेल्वे पोलिसांना सांगितलं. पण पोलिसांनी फुलं फेकणारे तर ट्रेनमधून निघून गेले, त्यांना कसं पकडणार? असा प्रश्न विचारला. या प्रकारानंतर दीपेश आणि त्यांच्या मित्र-मैत्रिणींनी रेल्वेत महिलांबाबत घडणाऱ्या प्रत्येक गैरप्रकाराबद्दल पोलिसांकडं तक्रार करण्याचा सपाटा लावला. या तक्रारींवर सुरुवातीला रेल्वे पोलीस, आरपीएफ यांनी उदासीनता दाखवली. यावर उपाय म्हणून ऑगस्ट 2013 मध्ये दीपेश आणि त्यांच्या टीमने ‘डब्ल्यूएआरआर’ (वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज) ही मोहीम सुरू केली.
'वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज'ची धडक मोहीम : त्यानंतर चार दिवस 'वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज' टीम आणि साध्या वेशातील रेल्वे पोलिसांनी सकाळच्या गर्दीच्या वेळी गोरेगाव आणि मालाड स्थानकांवर लक्ष ठेवलं. यावेळी 'वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज'च्या एका टीमने गोरेगाव स्थानकावर स्त्रियांना स्पर्श करणाऱ्या, छेडछाड करणाऱ्या पुरुषांच्या त्या कृत्याचं कॅमेऱ्याने रेकॉर्डिंग केले आणि त्यानंतर पुढील स्थानकावर वाट पाहणाऱ्या दुसऱ्या टीमला ट्रेनमधील गुंडांचे वर्णन सांगितले. त्या वर्णनावरून पुढच्या स्थानकात 'वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज' टीम आणि साध्या वेशातील रेल्वे पोलिसांनी त्या गुंडांना पकडलं. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली, अशी माहिती दीपेश टँक यांनी दिली. मात्र, चार दिवसांनंतर पोलिसांनी मोहिमेकडं पाठ फिरवली. त्या चार दिवसात 'वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज'च्या टीमने रेल्वे पोलिसांच्या मदतीने 35 हून अधिक ट्रेनमधील गुंडांना पकडलं. हे प्रकार लक्षात आल्यानंतर महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अधिकारी देखील जागे झाले. आता तर रेल्वे स्थानकांवर आणि महिलांच्या डब्यांमध्येही कॅमेरे आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत सुरक्षा उपाययोजना राबवल्या गेल्या आहेत. तसंच रेल्वे स्थानकांवर गस्त घालण्यात, रात्री डब्यांमध्ये पोलिसांची ड्युटी असणं असे सकारात्मक बदल घडले आहेत. त्यामुळे महिलांबाबत होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचं दीपेश अभिमानाने सांगतात.
'वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज'चा तिसरा डोळा : सुरुवातीच्या चार दिवसांनंतर पोलिसांनी 'वॉर अगेन्स्ट रेल्वे राऊडीज'च्या मोहिमेतून सहभाग काढून घेतला. मात्र, दीपेश आणि त्यांच्या टीमने हे काम सुरूच ठेवलं. बरेचदा प्रचंड गर्दीमध्ये सेलफोन, कामाची बॅग सांभाळत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणं कठीण जात होतं. शिवाय आपल्या कृत्याच्या कोणीतरी व्हिडिओ काढतंय, हे बघून ते गुंड आक्रमक होत आमच्यावरच हल्ला करत, असे अनुभव दीपेश यांनी सांगितले. दोन ते तीनवेळा हाणामारी झाल्याचीही आठवण ते सांगतात. मात्र त्रास झाला तरी काम तर थांबवता येणार नाही. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून दीपेश यांनी स्पाय कॅमेऱ्याचा शोध घेणं सुरु केलं. मोठा व्हिडिओ रेकॉर्ड करणारा, हाय क्वालिटी कॅमेरा असलेला चष्मा स्वत:चे 25 हजार रुपये खर्चून मित्राच्या मदतीने दीपेश यांनी मागवला. मग दीपेश या चष्म्याच्या मदतीने कोणाच्याही लक्षात न येता गुंडांचं कृत्य रेकॉर्ड करू लागले. यामाध्यमातून आतापर्यंत दीपेश यांनी सुमारे १८० हुन जास्त गुंडांना पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे.
समाजाने संवेदनशील होण्याची गरज : आजकाल सेलफोन जवळपास प्रत्येकाच्या हातात असतो. पूर्वी दोघांचं भांडण सोडवण्याचं काम तिसरा करत असे, आता दोघांचं भांडण तिसरा आपल्या सेलफोनमध्ये चित्रीत करतो, असं गमतीत बोललं जातं. यातला विनोदाचा भाग वगळला तरी वास्तव नाकारता येत नाही. बऱ्याचदा एखादा मवाली किंवा वरकरणी सभ्य वाटणारा पुरुष आपल्या डोळ्यादेखत महिलेची छेड काढत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणं, एखादया जोडप्यातील पुरुष स्त्रीला मारहाण करत असेल तरी हस्तक्षेप न करणं, बस किंवा ट्रेनमध्ये गर्दीदरम्यान स्त्रियांना प्राधान्याने जागा देण्याऐवजी स्वतःच धक्काबुक्की करणं असे प्रकार होत असलेले बघताना एक पुरुष म्हणून अक्षरशः लाज वाटते, असं दीपेश टँक यांनी उद्विग्नपणे सांगितलं. हे आजूबाजूला घडत असताना लोकांनी किमान संवेदनशीलता दाखवत हस्तक्षेप करायला हवा, असं मत दीपेश मांडतात. "हेच प्रकार जर आपल्या घरातील स्त्रियांबरोबर होत असतील आणि इतरांनी बघ्याची भूमिका घेतली तर काय होईल?" असा अंतर्मुख करणारा प्रश्न दीपेश विचारतात.
11 जुलै 2006 च्या बॉम्बस्फोटानंतर मदत : 11 जुलै 2006 रोजी जेव्हा बॉम्बस्फोट झाला तेव्हा टीव्हीवरची बातमी बघून गाढ झोपेत असलेल्या आपल्याला आईने उठवल्याची आठवण दीपेश यांनी सांगितली. दीपेशने तेव्हा कूपर रुग्णालयात जाऊन लहान भावाच्या मदतीने मृतदेहांना उचलण्यात तसंच बॉम्बस्फोटातील जखमी व्यक्तींना आधार देण्यात मदत केली. दीपेश यांनी रक्तदान करुन स्वतःचं सामाजिक दायित्व निभावलं. त्याप्रसंगी रुग्णालयात भासणाऱ्या रक्ताच्या तुटवड्याबद्दल जेव्हा दीपेश यांना कळलं तेव्हा संबंधित रक्तगटांच्या नागरिकांनी रक्तदान करावं, यासाठी त्यांनी लगेच रुग्णालयाबाहेर येऊन जमावाला आवाहन केलं. रात्रभर तिथे सर्व प्रकारची मदत करूनच दोघे भाऊ पहाटे घरी परतले. त्यानंतर दीपेश यांनी ऑफिसमधील मित्र-मैत्रिणींबरोबर ‘युथ फॉर पीपल’ ही एनजीओ सुरु केली. 2012 पर्यंत या एनजीओद्वारे रक्तदान शिबिर, ग्रामीण भागातील गरजू मुलांना शालेय उपयोगी वस्तूंचं वाटप, संगणक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय तसंच समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्याचे उपक्रम त्यांनी राबवले.
आईकडून मिळतेय प्रेरणा : दीपेश यांनी आतापर्यंत वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमांची सुरुवात केली आहे. त्यातील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत काम करण्याची प्रेरणा आपल्याला आईकडून मिळत असल्याचं ते सांगतात. लहानपणी आईला केटरिंगच्या व्यवसाय करत असताना ट्रेननं प्रवास करावा लागत होता. ती काम करत असताना घेत असलेल्या कष्टांची त्यावेळी जाणीव होत गेली आणि मला वाटतं त्या दिवसांपासूनच मी रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नांकडं डोळसपणे बघू लागलो, असं दीपेश यांनी सांगितलं.
रेल्वे संरक्षण दलाकडून बारीक लक्ष : रेल्वे संरक्षण दलाकडून मेल एक्सप्रेसमध्ये महिला आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून गस्त घातली जाते आणि महिला प्रवासी सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिलं जात असल्याची माहिती आरपीएफकडून देण्यात आली. याबाबत अधिक माहिती देताना मुंबई सेंट्रल डिव्हीजन सिक्युरीटी कमिशनर रजत कुंडगीर यांनी महिला सुरक्षेबाबत रेल्वे संरक्षण दलाकडून मेरी सहली ऑपरेशन अंतर्गत 139 हेल्पलाईन नंबर कार्यान्वित असून त्यावर येणाऱ्या कॉलच्या बाबतीत लगेच माहिती घेऊन कारवाई केली जाते असं रजत कुंडगीर यांनी सांगितलं.
सध्या महिला सुरक्षेबाबत काय आहे स्थिती?:
1) मुंबई लोकलच्या महिलांच्या डब्यात रात्री 9 ते सकाळी 6 यावेळेत गस्त
2) मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या तिन्ही मार्गांवर गस्त
3) 2000 तैनात पोलीस आणि होमगार्ड्स
4) 223 व्हाट्सअप ग्रुप्सच्या माध्यमातून आढावा
गेल्या दोन वर्षातील महिलांसंदर्भात रेल्वे आणि रेल्वेस्थानक परिसरात झालेल्या तक्रारी
जानेवारी 2024 ते डिसेंबर 2024
1) विनयभंग : 43
2) विनयभंगाच्या 48 तक्रारी त्यापैकी 38 आरोपींना अटक
3) बलात्कार तक्रार : 1 (आरोपीस अटक)
4) 2024 मध्ये भारतीय दंडविधान कलम 162 नुसार केलेल्या केसेस 12,445
जानेवारी 2025 ते जुलै 2025 :
1) विनयभंग: 25 तक्रारी त्यापैकी 19 आरोपींना अटक
2) 6 तक्रारींची अजूनही चौकशीच सुरु
3) बलात्कार तक्रार : 2 तक्रारीनुसार या 2 प्रकरणातील दोन्ही आरोपींना अटक
4) 2025 मध्ये भारतीय दंडविधान कलम 162 A नुसार एकूण 4455 जणांवर केसेस दाखल
त्यापैकी 4448 जणांना अटक. या केसेसपैकी 7 केसेसचा अजूनही तपासच सुरु
हेही वाचा -