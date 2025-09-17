ETV Bharat / state

चोरट्यांनी घर फोडलं, 9 महिन्यांपासून सुलोचना घाडी न्यायाच्या प्रतीक्षेत!

सुलोचना आत्माराम घाडी या महिला मुंबईतील वरळी जिजामाता नगर येथे राहतात.

Sulochana ghadi fight for justic last 9 months
सुलोचना घाडी
ETV Bharat Marathi Team

September 17, 2025

मुंबई : मुंबईत अनेकजण उराशी स्वप्न घेऊन येतात. त्यामुळं मुंबईला स्वप्ननगरी आणि मायानगरी म्हटलं जातं. याच मुंबईत स्वतःचं घर असणं हे प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं. साध्या झोपडीपट्टीत का घर असेना पण ते स्वत:चं घर असावं असं अनेकांना वाटतं. या भावनेनं आपल्या काबाड कष्टातून, मेहनतीतून आणि संघर्षातून मुंबईतील वरळी येथील जिजामाता नगर इथं घाडी कुटुंबानं घर घेतलं. सुलोचना आत्माराम घाडी या महिला मुंबईतील वरळी जिजामाता नगर येथे राहतात. मात्र, गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात त्यांचं घर चोरट्यांनी फोडलं. घरातील संपूर्ण साहित्य चोरून नेलं. परिणामी सुलोचना घाडी यांचा संसार रस्त्यावर आला.

तपास करण्यास पोलिसांची दिरंगाई, पोलिसांवर आरोप : दोन वर्षांपूर्वी सुलोचना घाडी यांच्या पतीचं निधन झालं. पतीच्या मृत्यूचा धक्क्यानं सुलोचना घाडी यांना अर्धांगवायू आणि ब्रेन स्ट्रोकसारखा आजार झाला आहे. सुलोचना घाडी या रुग्णालयात उपचार घेत असताना त्यांच्या घरातील संपूर्ण साहित्य आणि संसार सेट यावर चोरट्यानं डल्ला मारला. दरम्यान, सुलोचना घाडी यांची एकुलती एक मुलगी आणि जावई यांनी याबाबत पोलिसात तक्रार केली आहे. मात्र, तक्रार दाखल केल्यानंतर चोरीचा तपास करण्यास पोलीस दिरंगाई करत आहेत, असा आरोप सुलोचना घाडी यांची मुलगी नंदा पावसकर आणि जावई प्रवीण पावसकर यांनी पोलिसांवर केला आहे.

कमिटी मेबर्स आणि पोलीस यांच्यात साटेलोटे? : सुलोचना घाडी यांचे पती मिल कामगार होते. आपल्या मेहनतीनं त्यांनी जिजामाता नगर इथं स्वतःच्या मालकीचं घर घेतलं होतं. दोन वर्षापूर्वी पतींचं निधन झाल्यामुळं सुलोचना गाडी यांचा सांभाळ त्यांची मुलगी नंदा पावसकर करत आहेत. दरम्यान, "या चोरीच्या प्रकरणाची तक्रार वरळी पोलीस स्टेशनमध्ये द्यायला गेलो असता, पोलिसांनीही वेळकाढूपणा केला. तसंच सोसायटीतील भिसे नावाच्या कमिटी मेबर्सला ही चोरीची घटना आणि चोर माहीत आहे, असा त्याच्याकडून दावा करण्यात येतोय, मग पोलिसांनी भिसेंना बोलावून त्याची चौकशी करावी, अशी आम्ही पोलिसांकडे मागणी केली. पण पोलीस याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यावरुन कमिटी मेबर्स भिसे आणि पोलीस यांच्यात काही साटेलोटे आहे का? , अशी शंका निर्माण होते, " असं प्रवीण पावसकर यांनी सांगितलं.

चोरांचा शोध सुरु - पोलीस : "वरळीतील जिजामाता नगर येथील घरातील साहित्य चोरीला गेले. या प्रकरणाची गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात आमच्याकडे तक्रार आलेली आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीनंतर आम्ही पोलिसांनी योग्य तो तपास केला. पण या प्रकरणातील आरोपी अजून सापडले नाहीत. त्यामुळं हे सध्या प्रकरण कोर्टाच्या अखत्यारित आहे. जर पुन्हा या प्रकरणी चोर सापडले तर हे प्रकरण रिओपन होईल. त्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल," अशी प्रतिक्रिया वरळी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नितीन शिंदे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. तर तक्रारदारांनी तपास करण्यात दिरंगाई केली, असा आरोप आपल्यावर केला आहे, असा प्रश्न पोलीस निरीक्षक नितीन शिंदे यांना विचारला असता. "हा तपास आमचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी केला आहे. याबाबत तेच अधिक तुम्हाला तपशील देतील, पण आम्ही चोरांना पकडण्यासाठी तपास केला," असंही पोलीस निरीक्षक नितीन शिंदे यांनी सांगितलं.

चोर माहीत व्हावा आणि नुकसान भरपाई मिळावी : "घरातील जी कोणी चोरी केली आहे, त्यांची नावं सोसायटी मेंबर्स भिसे यांना माहीत आहेत. पण ते म्हणताहेत की, चोर हे अल्पवयीन आहेत, त्यामुळं त्यांना सॉफ्ट कॉर्नर मिळावा, पण ही नेमकी चोरी कोणी केलीय आणि चोर कोण आहेत, हे आम्हाला माहित पडलं पाहिजे. जे घरातील लाखो रुपयांचे साहित्य चोरीस गेलं आहे, त्याची नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे," असं सुलोचना घाडी यांचे जावई प्रवीण पावसकर आणि त्यांची मुलगी नंदा पावसकर यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, सध्या सुलोचना घाडी यांचे वय 75 वर्षापेक्षा अधिक आहे. त्यांना अर्धांगवायू हा आजार झाला आहे. ही विधवा महिला गेल्या नऊ महिन्यापासून उपचार घेत असून, रुग्णालयातूनच न्यायालयीन लढाई लढत आहे, तिला पोलिसांनी, सरकारनं न्याय मिळवून द्यावा, असं पावसकर कुटुंबानं म्हटलं आहे.

