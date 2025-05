ETV Bharat / state

"पीओपीवर बंदी आणून उत्सवच बंद करायला निघाला आहात", गणेश मंडळांसह मूर्तिकारांनी व्यक्त केली नाराजी - POP GANESH IDOL BAN

पीओपी बंदीवर गणेश मंडळांसह मूर्तिकारांनी व्यक्त केली नाराजी ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 5, 2025 at 6:59 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 7:36 PM IST 3 Min Read

मुंबई : येत्या काही दिवसात आता पावसाळ्याची चाहूल लागेल. पावसाळा आला की सर्वांना ओढ लागते, ती म्हणजे बाप्पाच्या आगमनाची. मुंबईत मात्र, भर उन्हाच्या तडाक्यात गणेशोत्सवाचा विषय तापला आहे. गणपतीची मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसची (पीओपी) की शाडू मातीची, यावरून प्रशासन आणि मूर्तिकारांमध्ये वाद पाहायला मिळत आहे. न्यायालय आणि प्रशासनाने पीओपीच्या मूर्तींवर 100 टक्के बंद आणली आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने माघी गणेश चतुर्थीपासून पीओपीच्या मूर्तींवर 100 टक्के अंमलबजावणीला सुरुवात देखील केली. मात्र, आता काही महिन्यात भाद्रपद महिन्यातील गणपती येतील अशात मुंबईत नेमकं काय चित्र असेल? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. उंच गणेश मूर्तींचे मुख्य आकर्षण : पीओपीच्या मुंबईत मोठ मोठ्या गणेशमूर्ती पाहायला मिळतात. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या शाडू मातीच्या एवढ्या मोठ्या उंचीच्या मूर्ती साकारणं शक्य नाही. त्याचा परिणाम मुंबईतील उंच गणेश मूर्तीवर देखील होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा यांसह इतर गणेश मंडळे प्रसिद्ध आहेत. या मंडळांच्या बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी लाखो भाविक भेट देत असतात. या सार्वजनिक मंडळांच्या उंच अशा मोठ्या गणेश मूर्तींचे मुख्य आकर्षण असते. मात्र, आता पीओपीच्या बंदीमुळे या मूर्तींची उंची कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारनं मध्यस्थी करून मार्ग काढावा : पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर बंदीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर्षीच्या माघी गणेशोत्सवापासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सुरुवात केली. मात्र, पीओपीवर सरसकट बंदी आणल्यास मुंबईतील उंच मूर्तींची मागील शेकडो वर्षांची परंपरा आणि कला बंद होईल, अशी भीती मुंबईतील काही मूर्तिकार व गणपती मंडळांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं मध्यस्थी करून काहीतरी मार्ग काढावा, अशी मागणी देखिल गणपती मंडळांनी केली आहे. पीओपी बंदीवर गणेश मंडळांसह मूर्तिकारांनी व्यक्त केली नाराजी (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : May 5, 2025 at 7:36 PM IST