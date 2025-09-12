...तर वाहनचालकांशी भांडणं होऊ शकतात; "नो पीयूसी नो पेट्रोल" धोरणाला पेट्रोल पंप चालकांचा विरोध

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर - महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहनांपासून होणारे प्रदूषण नियंत्रित ठेवण्यासाठी "नो पीयूसी नो पेट्रोल" धोरण राबवणार असल्याचे संकेत दिलेत. या धोरणाची अंमलबजावणी आम्हाला शक्य नसल्याचं पेट्रोल पंपचालक संघटनेने स्पष्ट केलंय. आमच्याकडे तज्ज्ञ मंडळी नाही, शिवाय ग्राहकांचे पीयूसी तपासणे आमचे काम नाही, आम्ही जर हे काम करत बसलो तर पंपवर रोजच वादविवाद आणि भांडणं होऊ शकतात. त्यामुळे आरटीओचा एक कर्मचारी नेमून द्या, वाहनांचे प्रदूषण तपासून प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा प्रत्येक पंपावर उभी करा, आम्हाला शक्य असलेली सर्व मदत करू, अशी भूमिका पंप चालकांनी जाहीर केली.

उद्देश चांगला मात्र काम करणे अवघड : प्रदूषण कमी करण्यासाठी केलेला चांगला विचार असला तरी त्यावर काम करणे पंप चालकांसाठी अशक्य असल्याचं मत पेट्रोल पंप डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष अखिल अब्बास यांनी सांगितलं. आमच्याकडे रोज शेकडो गाड्या पेट्रोल आणि डिझेल भरण्यासाठी येत असतात, त्यांना योग्य सेवा देण्यासाठी आम्हाला काम करावे लागते. आमच्याकडे असणारी यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांची नसलेले तांत्रिक ज्ञान त्यामुळे पीयूसी तपासण्यासारखे काम करणे आम्हाला शक्य नाही. यावर सरकारने तेल कंपन्यांशी थेट बोलून नवीन यंत्रणा उभी करावी, आम्ही त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देऊ. शहरात किती पीयूसी केंद्र आहेत, तेदेखील तपासून निर्णय घ्यावे. आम्ही कोणालाही पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यास नकार देऊ शकत नाही, असं मत संघटनेचे अध्यक्ष अखिल अब्बास यांनी व्यक्त केलंय.

कोविड काळात आल्या होत्या अडचणी : प्रमाणपत्र तपासण्याचे काम पंपावरील कर्मचाऱ्यांना दिल्यास अधिक वाद होतील, याचा प्रत्यय कोविड काळात आल्याचं मत पंपचालक सूर्यकांत अंबरवाडीकर यांनी व्यक्त केलंय. एखाद्या ग्राहकाला पीयूसी प्रमाणपत्र आहे का? असे विचारणे पेट्रोलपंप वरील कर्मचाऱ्याला शक्य होणार नाही. असे केल्यास ग्राहकाला अवमानकारक वागणूक दिल्यासारखे वाटेल, कोविड काळात तसा अनुभव आम्हाला आलाय. काही मर्यादित काळासाठी कोविड लस घेतली नाही तर पेट्रोल मिळणार नाही, अशी मोहीम राबवली होती. त्यावेळी अनेक ग्राहकांनी वाद घातले, भांडण केली, काही वेळा तर मारामारी देखील झाली. त्यामुळं आता नवा वाद नको असल्याने पीयूसी तपासणे शक्य होणार नसल्याचं पंप चालक सूर्यकांत अंबरवाडीकर यांनी सांगितले.

जनजागृती करण्यास मदत करू : सरकारने जर नो पीयूसी नो पेट्रोल धोरण राबवण्याचे ठरवले असल्यास त्यासाठी त्यांची यंत्रणा उभी करणे योग्य राहील, असं मत पेट्रोल चालक असोसिएशनचे समन्वयक दीपक सोनवणे यांनी व्यक्त केलंय. पीयूसीबाबत जनजागृती करायची असल्यास आम्ही ती करू, पंपाच्या दोन्ही बाजूला होर्डिंग्स लावण्यास मदत करू, शासनाने आता नवीन नंबरप्लेट अनिवार्य केल्या आहेत. त्या माध्यमातून प्लेट स्कॅन करून पीयूसी नसलेल्या वाहनचालकांना तसा संदेश पाठवल्यास चांगलं होईल. आमच्या कर्मचाऱ्यांना कामाला लावल्यास पेट्रोल देण्याच्या सुविधेपेक्षा वादात अधिक वेळ जाण्याची शक्यता असल्याचं पेट्रोल पंप चालक संघटनेचे समन्वयक दीपक सोनवणे यांनी सांगितले.

