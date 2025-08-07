Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी नाहीच, चार महिन्यांपासून निर्णय कागदावर! - ELECTRIC VEHICLES IN MAHARASHTRA

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात 50 टक्के सवलत देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली.

There is no toll exemption for electric vehicles in Maharashtra
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी नाहीच, चार महिन्यांपासून निर्णय कागदावर! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read

मुंबई : वाहतूक क्षेत्रातून होणारं कार्बन, प्रदुषणकारी वायू आणि हरित गृह वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी 29 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आलं. या धोरणांतर्गत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, चार महिने उलटले, तरी या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.

आजपर्यंत घोषणा कागदावरच : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना आणि बसेसना पथकर (टोल) पूर्णतः माफ करण्यात येईल. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात 50 टक्के सवलत देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. 29 एप्रिल 2025 रोजी हे धोरण जाहीर करण्यात आलं आणि 23 मे 2025 रोजी त्याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. मात्र, आजपर्यंत ही घोषणा कागदावरच राहिलेली आहे.

सरकारला अधिकारी जुमानत नाहीत : "सरकारनं एखादा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणं, ही नैतिक जबाबदारी असते. पण, या सरकारवर कोणाचाही कंट्रोल राहिलेला नाही. सरकारला अधिकारी जुमानत नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे. जर अधिकारी जुमानत नसतील, तर अशा सगळ्या गोष्टी होत राहतील," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आणि माजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.

15 ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणीचा प्रयत्न : "इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यासंदर्भात सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी सुरू करण्याचा विचार आहे," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.

घोडं कुठं अडलं?

  • टोलमाफी जाहीर झालेल्या मार्गावरून जाणार्‍या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद ठेवून संबंधित ठेकेदराला त्या टोलची रक्कम (प्रतिवाहन) शासनाकडून दिली जाणार आहे. अटल सेतू हा नगरविकास विभागाच्या, तर समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, हे राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (सार्वजनिक बांधकाम विभाग- सार्वजनिक उपक्रम) अखत्यारीत येत असल्यामुळं दोन्ही विभागांना वाहननोंदणीची कार्यपद्धती निश्चित करावी लागणार आहे. मात्र, तीन महिने उलटले तरी अद्याप कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नाही.
  • "सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागानं याविषयीचा मसुदा तयार करून मान्यतेसाठी नगरविकास विभागासह विधी आणि न्याय विभागाकडं पाठवला आहे. त्यांची मान्यता प्राप्त झाल्यावर संबंधित विभागांना त्याविषयीची कार्यपद्धत निश्चित करावी लागेल. त्यानंतर शासनाकडून याविषयी 'राजपत्र' जाहीर केलं जाईल. त्यानंतरच टोलमाफीच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल," अशी माहिती परिवहन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.

कोणत्या वाहनांचा समावेश? : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यात येणार आहे. प्रवासी वाहनं म्हणजे केवळ व्यावसायिक हेतूनं प्रवाशांची वाहतूक करणारीच वाहनं, असा काही नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. मात्र प्रवासी वाहनांमध्ये मालवाहतूक वगळता सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. त्यांना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावर पूर्णतः आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा :

  1. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी ‘इकोफिक्स’चा पहिल्यांदाच वापर
  2. जिवंत व्यक्तीला दाखवलं मृत: जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर, चूक दुरुस्त करण्यासाठी बजावलं पत्र
  3. अजित पवार यांनी बीडमधील विकासकामांची केली पाहणी, कंकालेश्वर मंदिरात पूजा

मुंबई : वाहतूक क्षेत्रातून होणारं कार्बन, प्रदुषणकारी वायू आणि हरित गृह वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी 29 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आलं. या धोरणांतर्गत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, चार महिने उलटले, तरी या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.

आजपर्यंत घोषणा कागदावरच : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना आणि बसेसना पथकर (टोल) पूर्णतः माफ करण्यात येईल. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात 50 टक्के सवलत देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. 29 एप्रिल 2025 रोजी हे धोरण जाहीर करण्यात आलं आणि 23 मे 2025 रोजी त्याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. मात्र, आजपर्यंत ही घोषणा कागदावरच राहिलेली आहे.

सरकारला अधिकारी जुमानत नाहीत : "सरकारनं एखादा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणं, ही नैतिक जबाबदारी असते. पण, या सरकारवर कोणाचाही कंट्रोल राहिलेला नाही. सरकारला अधिकारी जुमानत नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे. जर अधिकारी जुमानत नसतील, तर अशा सगळ्या गोष्टी होत राहतील," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आणि माजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.

15 ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणीचा प्रयत्न : "इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यासंदर्भात सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी सुरू करण्याचा विचार आहे," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.

घोडं कुठं अडलं?

  • टोलमाफी जाहीर झालेल्या मार्गावरून जाणार्‍या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद ठेवून संबंधित ठेकेदराला त्या टोलची रक्कम (प्रतिवाहन) शासनाकडून दिली जाणार आहे. अटल सेतू हा नगरविकास विभागाच्या, तर समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, हे राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (सार्वजनिक बांधकाम विभाग- सार्वजनिक उपक्रम) अखत्यारीत येत असल्यामुळं दोन्ही विभागांना वाहननोंदणीची कार्यपद्धती निश्चित करावी लागणार आहे. मात्र, तीन महिने उलटले तरी अद्याप कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नाही.
  • "सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागानं याविषयीचा मसुदा तयार करून मान्यतेसाठी नगरविकास विभागासह विधी आणि न्याय विभागाकडं पाठवला आहे. त्यांची मान्यता प्राप्त झाल्यावर संबंधित विभागांना त्याविषयीची कार्यपद्धत निश्चित करावी लागेल. त्यानंतर शासनाकडून याविषयी 'राजपत्र' जाहीर केलं जाईल. त्यानंतरच टोलमाफीच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल," अशी माहिती परिवहन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.

कोणत्या वाहनांचा समावेश? : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यात येणार आहे. प्रवासी वाहनं म्हणजे केवळ व्यावसायिक हेतूनं प्रवाशांची वाहतूक करणारीच वाहनं, असा काही नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. मात्र प्रवासी वाहनांमध्ये मालवाहतूक वगळता सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. त्यांना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावर पूर्णतः आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा :

  1. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी ‘इकोफिक्स’चा पहिल्यांदाच वापर
  2. जिवंत व्यक्तीला दाखवलं मृत: जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर, चूक दुरुस्त करण्यासाठी बजावलं पत्र
  3. अजित पवार यांनी बीडमधील विकासकामांची केली पाहणी, कंकालेश्वर मंदिरात पूजा

For All Latest Updates

TAGGED:

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणअनिल परबविवेक भिमनवारटोलमाफीELECTRIC VEHICLES IN MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.