ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नाही, संपूर्ण दक्षता घेऊनच जीआर काढण्यात आलाय - उदय सामंत

ओबीसींवर अन्याय होणार नाही ही महायुती सरकारची भूमिका असल्याचं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.

Uday Samant
मंत्री उदय सामंत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 5:36 PM IST

अहिल्यानगर : हैदराबाद गॅझेटवरून काढलेल्या जीआर विरोधात हायकोर्टात तीन याचिका दाखल झाल्या आहे. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी समाजाचे कुठले आरक्षण कमी होऊ नये, ही दक्षता घेऊन जीआर काढण्यात आला आहे. जर काही शंका असेल तर मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील शंका दूर करतील, तसंच वेळ पडल्यास दोन्ही समितीचे अध्यक्ष एकत्र चर्चा करून शंका दूर करु. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही ही महायुती सरकारची भूमिका असल्याचं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.

दक्षता घेऊनच जीआर काढला : राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत हे काल (12 सप्टेंबर) रात्री उशिरा अहिल्यानगर शहरात कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित होते. यावेळी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मराठा - ओबीसी आरक्षण, बोगस प्रमाणपत्र वाटप तसंच राज्यातील इतर विषयांवर त्यांनी सडेतोड उत्तरं दिली. सध्या मराठा - ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात जो वाद सुरू आहे, यावर मंत्री उदय सामंत यांनी थेट भाष्य केलं. "हैदराबाद गॅझेट समितीची तयार करण्यात आलेली आहे. त्याचा सदस्य मी होतो. हैदराबाद गॅझेट जाहीर करत असताना ओबीसी समाजाचे कोणतंही आरक्षण कमी होऊ नये, हे दक्षता घेऊनच तो जीआर काढण्यात आल्याचा खुलासा स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला आहे," असं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.

छगन भुजबळांच्या मनामध्ये जर शंका असतील तर...: याचबरोबर, मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोगस प्रमाणपत्राचा मुद्दा मांडला होता. यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "कोणतंही बोगस प्रमाणपत्र दिलं गेलं तरी तातडीनं रद्द होते जर खोटे प्रमाणपत्र असतील तर ते आपण रद्द करतो. तसंच स्वतः मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळांच्या मनामध्ये जर शंका असतील तर त्या दूर करतील. त्याच्यामुळं ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी एखादी भूमिका घेतल्यानंतर त्याच्यावर बोलणं योग्य नाही, त्यांच्या मनातली शंका विखे पाटील साहेब आहेत. ते देखील दूर करू शकतात आणि आमच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सर्व सहकारी देखील दूर करू शकतात."

काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका : कर्नाटकातील शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलून सेंट मेरी करण्याची मागणी समोर आली आहे. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, "मनसे मराठीच्या मुद्द्यावर बोलते म्हणून काँग्रेस त्यांना पाठिंबा देते. मात्र जिथं काँग्रेस सरकार आहे. तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं सुरू असलेलं स्टेशन बंद ही दुटप्पी भूमिका काँग्रेसची समोर आली आहे. अशा काँग्रेसबरोबर ठाकरे गट मांडीला मांडी लावून बसतो, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे," असंही मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.

...यापुढं नगरकरांना आंदोलन करावं लागणार नाही : दरम्यान माध्यम प्रतिनिधींनी अहिल्यानगर - मनमाड रस्त्याच्या दुरावस्थेबाबत विचारले असता, "जिल्ह्यातील जनतेच्या भावना योग्य असून रस्त्याच्या दुरावस्थेची नोंद घेतली आहे. तसंच आमच्या शिवसैनिकांनी देखील या रस्त्याच्या पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सोबत घेऊन या संपूर्ण रस्त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. तसंच यापुढं अहिल्यानगरच्या जनतेला या रस्त्यासाठी आंदोलन करावा लागणार नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका राहील, " असं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.

