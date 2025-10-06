ETV Bharat / state

"नागरिकांनीही घाबरून जाण्याचं कारण नाही", कोल्ड्रिप सिरपबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं

मध्यप्रदेश, तामिळनाडू आणि राजस्थाननंतर आता महाराष्ट्र सरकारनं देखील कोल्ड्रिप कफ सिरपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (ETV Bharat Reporter)
Published : October 6, 2025 at 5:06 PM IST

कोल्हापूर : लहान मुलांसाठी धोकादायक ठरत असलेल्या कोल्ड्रिप कफ सिरपवर केंद्र सरकारनं बंदी घातली आहे. मध्यप्रदेश, तामिळनाडू आणि राजस्थाननंतर आता महाराष्ट्र सरकारनं देखील या कफ सिरपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. "केंद्र सरकारनं सूचना दिल्याप्रमाणे राज्याच्या आरोग्य विभागालाही देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः दोन राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीनं चुकीची औषधं झाली आणि त्याचा फटका लहान मुलांना बसला. त्याबद्दल केंद्र सरकारनं जे निर्देश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी राज्याचे आरोग्य विभाग करत आहे," अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. ते कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.

सर्व काही चुकीचं आहे, असं नाही : "केंद्रीय अन्न व औषध प्रशासन कोल्ड्रिप कफ सिरपबाबत योग्य ते निर्देश देत आहे. एखाद्या कंपनीचं एखादं औषध चुकीचं असेल म्हणजे सर्व काही चुकीचं आहे, असं नाही. स्पष्ट सूचना आल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत आहे. कालच केंद्र सरकारकडून याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या सूचनांचे आम्ही पालन करत आहोत. नागरिकांनीही घाबरून जाण्याचं कारण नाही, " अशी भूमिका मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मांडली.

पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी काम करणार : "राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद महानगरपालिका नगरपालिकांच्या निवडणुका लागणार आहेत. आज याबाबत नगरपालिकांची आरक्षण जाहीर होत आहेत. त्यामुळं सर्वच पक्ष तयारी करत आहेत. उद्या होणाऱ्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या आहेत. त्यामुळं सर्व पक्ष तयारी करणार, पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी काम करणार आहेत, या निवडणुका शिवसेना पक्षही ताकतीनं लढवणार आहे," असं मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं.

...तर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल : दरम्यान, मराठवाड्यातील पुरानंतर उद्भवलेली परिस्थिती भीषण आहे. पूरग्रस्तांना आधार देण्यासाठी महायुतीचं सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र नागरिकांकडून पूरग्रस्तांसाठी येणारी मदत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री सहायता निधीपर्यंत पोहोचू दिली जात नाही. यासाठी काही समाजविघातक लोक प्रयत्न करत असल्याचा प्रकार कोल्हापुरात उघडकीस आला आहे. याबाबत विचारलं असता, मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, "असे प्रकार घडत असतील तर मी तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलेन. मात्र मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांबाबत सर्वांचीच मदत करण्याची भावना आहे. सीएम आणि पीएम केअरला मदत करणाऱ्यांबाबत दिरंगाई होत असेल तर चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल," असं मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं.

नागरिकांची अडचण होते, याची आम्हालाही कल्पना : कोल्हापूरचा थोरला दवाखाना अशी ओळख असलेल्या छत्रपती प्रमिला राजे रुग्णालय अर्थात सीपीआरमध्ये मनुष्यबळाची वाणवा आहे, आरोग्य कर्मचारी कमी असल्यामुळं याचा फटका उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना बसत असल्याचं निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, "सीपीआर सुरू झाल्यानंतरची लोकसंख्या आणि आताची परिस्थिती वेगळी आहे, जोपर्यंत शेंडा पार्कातील हॉस्पिटल सुरू होत नाही. तोपर्यंत जिल्ह्यातील नागरिकांना याचा त्रास होईल. शेंडा पार्कातील हॉस्पिटल आणि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलमध्ये 150 बेड वाढण्याचं नियोजन आहे. जोपर्यंत या सुविधा होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांची अडचण होते. याची आम्हालाही कल्पना आहे. मात्र, याबाबत सीपीआरमध्ये प्राधान्य क्रमांक देण्याच्या सूचना डीनना देण्यात आल्या आहेत," असं मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं.

पुढील आठवड्यात निर्णय होणं अपेक्षित : दोन आठवड्यांवर दिवाळी सण आला आहे. एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा दिवाळीला आनंदाचा शिधा मिळाला होता. मात्र अजूनही आनंदाचा शिधाबाबत राज्य सरकार गाफील असल्याबाबत विचारला असता, ते म्हणाले की, "मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी मदत करायची आहे. त्याबाबत उद्या होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत निर्णय होईल तर आनंदाचा शिधाबाबत राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. याबाबत ही पुढील आठवड्यात निर्णय होणं अपेक्षित आहे, " असंही मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी सांगितलं.

