दसऱ्याला ठाकरे बंधूंमध्ये वैचारिक सोन्याचं आदानप्रदान होऊ शकतं; उबाठा-मनसे युतीबाबत संजय राऊत यांचं सूचक विधान

राज-उद्धव हे दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आलेलेच आहेत. एकमेकांशी संवाद साधताहेत, विचारांची देवाणघेवाण करताहेत. त्यांच्यात दसऱ्याला वैचारिक सोन्याचं आदानप्रदान होऊ शकतं”, असंही राऊत म्हणाले.

Sanjay Raut suggestive statement on the UBT-MNS alliance
उबाठा-मनसे युतीबाबत संजय राऊत यांचं सूचक विधान (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 11:23 AM IST

2 Min Read
मुंबई : शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याच्या निमित्तानं उबाठा आणि मनसेच्या युतीची घोषणा होईल, राज-उद्धव एका व्यासपीठावर येतील, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात आहेत. शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत सूचक विधान करीत या चर्चांना बळ दिलं आहे. “राज आणि उद्धव हे दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आलेलेच आहेत. अनेक विषयांवर चर्चा करताहेत. एकमेकांशी संवाद साधताहेत, विचारांची देवाणघेवाण करताहेत. त्यांच्यात दसऱ्याला वैचारिक सोन्याचं आदानप्रदान होऊ शकतं”, असंही संजय राऊत म्हणाले.

अमित शाहांना मुख्य प्रवक्ते म्हणून बोलवावं : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचा दसरा मेळावा पाऊस असो वा चिखल, आझाद मैदानातच होणार आहे, असं जाहीर केलंय. यावर संजय राऊतांनी खरमरीत टीका करताना म्हटलं, “शिंदेंनी त्यांचा मेळावा सूरत, अहमदाबाद किंवा बडोद्यात घ्यावा. त्यांनी जय शाह किंवा अमित शाहांना मुख्य प्रवक्ते म्हणून बोलवावं. मुंबईतला दसरा मेळावा हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या परंपरेनुसार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. बाकी सगळं बोगस आहे”, अशी टीका त्यांनी केली.

पूरग्रस्त भागात कॅबिनेट घ्या : राज्यातील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी सरकारच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला. “सरकारनं प्रत्यक्ष पूरस्थिती आहे, तिथं कॅबिनेट घ्यायला हवी होती. पण मुख्यमंत्री दिल्लीला पंतप्रधानांना भेटायला गेले. अहवाल पाठवला की नाही, हे माहिती नाही. निकष बदलले जात नाहीत, असं सांगून पूरस्थितीशी सामना केला जात नाही. शेतकऱ्यांचं उभं पीक नष्ट झालं असून, त्यांना तात्काळ हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी. पाच-दहा हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे,” असंही संजय राऊत म्हणाले. तसंच कर्जवसुली थांबवण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पूरस्थितीवरून लक्ष हटवण्यासाठी अहिल्यानगरमध्ये तणाव : अहिल्यानगरमधील तणावाबाबत बोलताना राऊत म्हणाले, “पूरपरिस्थितीमुळं सरकार उघडं पडलंय. याचवेळी काही उपकंपन्या तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पूरस्थितीवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे डावपेच खेळले जात आहेत”, असा गंभीर आरोप संजय राऊतांनी केला.

नेत्यांचे खून व्हावेत, दंगली घडाव्यात, अशी भाजपाची इच्छा : राऊतांनी भाजपावर टीका करताना एका न्यूज चॅनलवर राहुल गांधींविरोधात आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या प्रवक्त्यावर कारवाई न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. राऊत म्हणाले, "न्यूज चॅनलवर भाजपाचा एक प्रवक्ता राहुल गांधींना थेट गोळी घालण्याची भाषा करतो, त्यावर भाजपाचे मुख्य नेते काहीच कारवाई करत नाहीत. याउलट सोनम वांगचूक यांना तात्काळ अटक केली जाते, हा कुठला न्याय? याचा अर्थ या देशात महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधींप्रमाणे नेत्यांचे खून व्हावेत, दंगली घडाव्यात, अशी भाजपाची मनोमन इच्छा दिसते", अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.

