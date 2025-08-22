मुंबई : समुद्रकिनाऱ्याजवळ बांधकाम करण्यासाठी सागरी किनारा क्षेत्र प्राधिकरणानं काही नियम ठरवून दिलेले आहेत. अनेक किचकट अटी-शर्ती आणि विविध खात्यांच्या परवानग्या मिळाल्यानंतरच तिथं बांधकाम करता येतं. परंतु या सगळ्या नियमांना बगल देण्यासाठी चक्क 'सीआरझेड' क्षेत्राच्या नकाशांतील नोंदीत खाडाखोड केल्याचा धक्कादायक प्रकार विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उघडकीस आला होता. त्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी याबाबत चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला असून, मढ आणि मालवणी परिसरातील 884 जमिनींच्या नकाशांपैकी तब्बल 165 नकाशांमध्ये खाडाखोड करून नोंदी बदलल्याचं धक्कादायक वास्तव उघड झालं आहे.
सरकारी नोंदी बदलून सुमारे 165 नकाशे बदलले : पालिका आणि भूमी-अभिलेख अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मढ आणि मालवणी परिसरातील 'सीआरझेड' क्षेत्रात अवैध बांधकामं करण्यात आली आहेत. चौकशी अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये हे प्रकार घडले. सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) आणि ना विकास क्षेत्रांतील (नो डेव्हलपमेंट झोन) जमिनींना विकसित करण्यास योग्य बनवण्यासाठी मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले. मालाडच्या एरंगळ, मढ आयलंड, वर्सोवा आणि इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवर सरकारी नोंदी बदलून सुमारे 165 नकाशे बदलण्यात आले.
21 मिळकतींना मुंबई महापालिकेची चुकीची परवानगी : या प्रकरणाचा खोलवर तपास करता, 884 नकाशांपैकी 165 नकाशांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं. या जागेवर बांधकाम झालेलं आहे. ज्या 320 मिळकतींवर बांधकाम आढळूले, त्यातील 21 मिळकतींना मुंबई पालिकेनं चुकीची परवानगी दिली. 299 मिळकतींवर परवानगी घेतलेली नाही, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे
कोणालाही सोडणार नाही - चंद्रशेखर बावनकुळे : याविषयी माहिती देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, "उत्तर मुंबईतील बांधकामबाबत चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनं 884 हद्द कायम नकाशांपैकी 156 नकाशांमध्ये आणि नगर भूमापन अधिकारी (गोरेगाव) यांच्या अभिलेखातील नगर भूमापन चौकशीच्या वेळच्या 9 आलेखात छेडछाड झाल्याचं नमूद केलं आहे. त्यानुसार महापालिकेनं अनधिकृत ठरलेली बांधकामं पाडण्यास सुरुवात केली आहे. चुकीचे नकाशे बनवून बांधकाम केलेल्यांना अभय मिळणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जमिनींचा नेमका वापर कशासाठी? : चित्रपट आणि मालिकांच्या चित्रिकरणासाठी किनारपट्ट्यालगतच्या ठिकाणांची मोठी मागणी असते. शिवाय धनदांडग्यांकडूनही रो-हाऊस, नैसर्गिक वातावरणात एकांतातील घरं, यांसाठी अशा जमिनींचा शोध सुरू असतो. या बदल्यात ते अधिकचे पैसेही मोजायलाही तयार असतात. मात्र, मढ आणि मालवणी परिसरात सीआरझेडची अधिकृत मान्यता असलेल्या जमिनींची संख्या फारच कमी असल्यानं, चक्क नकाशात खाडाखोड करून बोगस कागदपत्र तयार करण्यात आली. काही ठिकाणी सरकारी जमिनींवरही अतिक्रमण करण्यात आलं आहे.
