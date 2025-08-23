ETV Bharat / state

'कायद्याच्या चौकटीत अपघाताची कोणतीही व्याख्या नाही', उच्च न्यायालय; अपघातात जीव गमावलेल्या महिलेला 14 वर्षांनी न्याय - BOMBAY HIGH COURT ON ACCIDENT

अपघात म्हणजे दोन वाहनांची एकमेकांना धडक असा अर्थ होत नसल्याचं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं विमा कंपनीला याचिकाकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश जारी केलेत.

BOMBAY HIGH COURT ON ACCIDENT
मुंबई उच्च न्यायालय (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read

मुंबई : दुचाकीच्या चाकात साडीचा पदर अडकून झालेल्या अपघातात जीव गमावलेल्या महिलेला तब्बल 14 वर्षांनी न्याय मिळालाय. या घटनेत नुकसान भरपाई नाकारणाऱ्या विमा कंपनीला दणका देत पीडित कुटुंबीयांना सात लाख 82 हजार 800 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलेत.

उच्च न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण : दुचाकीच्या चाकात साडीचा पदर अडकून वाहन घसरणं हा देखील अपघातच आहे. मुळात कायद्याच्या चौकटीत अपघाताची नेमकी व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. अपघात म्हणजे केवळ दोन वाहनांची एकमेकांना धडक असा अर्थ लावणं अयोग्य, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या एकलपीठानं देत याचिकाकर्ता हे नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचा निर्वाळा दिलाय. त्यामुळं विमा कंपनीनं 7.5 टक्के व्याजानं 7 लाख 82 हजार 800 रूपये नुकसान भरपाईची रक्कम आठ आठवड्यात न्यायालयात जमा करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयानं 'न्यू इंडिया इंश्योरन्स' कंपनीला दिलेत.

काय आहे प्रकरण : 3 ऑगस्ट 2011 ला कोल्हापुरात ही घटना घडली होती. रामचंद्र पाटील आपली पत्नी आणि दोन मुलांसह दुचाकीवरून जात होते. तेव्हा त्यांच्या पत्नीच्या साडीचा पदर दुचाकीच्या चाकात अडकला. त्यामुळं दुचाकी रस्त्यावरून घसरली. या अपघातात रामचंद्र पाटील यांची पत्नी गंभीर जखमी झाली होती. दुर्दैवानं उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांची पत्नी दुधाचा व्यवसाय करून दरमहा चार हजार रुपये कमवायची. त्यांची कमाई हा कुटुंबाचा मोठा आर्थिक आधार होता. त्यामुळं या कुटुंबानं विमा कंपनीकडं याची रितसर नुकसान भरपाई मागितली. मात्र, ही घटना अपघात असल्याचा दावा अमान्य करत न्याय प्राधिकरणानं त्यांना नुकसान भरपाई नाकारली. या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत आपली नुकसान भरपाई मंजूर करावी, अशी मागणी रामचंद्र पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून केली होती.

विमा कंपनीचा युक्तिवाद : अपघात घडला त्यावेळी चौघेजण एका दुचाकीवरून प्रवास करत होते. मुळात हे कायद्याचं सर्वात मोठं उल्लंघन आहे. तसंच साडीचा पदर हा त्यांच्या चुकीमुळं चाकात अडकला आणि दुचाकी रस्त्यावरून घसरली. या घटनेत दोन गाड्यांची टक्कर झालेली नाही. त्यामुळं हा अपघात म्हणातच येणार नाही. याप्रकरणात नुकसान भरपाई देता येणार नाही, असा युक्तिवाद विमा कंपनीच्या वतीनं केला होता.

बाईकचा अपघात झालाय हे नाकारता येत नाही : रामचंद्र पाटील यांनी दुचाकीचा रितसर अपघात विमा काढला होता. या घटनेत दोन गाड्यांची टक्कर झाली नसली तरी दुचाकी घसरून अपघात झालाय हे सत्य नाकारता येणार नाही. अपघातावेळी चौघे दुचाकीवरून प्रवास करत होते, असा दावा विमा कंपनीनं केला असला तरी पती-पत्नी आणि त्यांची दोन लहान मुलं असं एक अख्खं कुटुंब त्यावेळी दुचाकीवर होतं. यामुळं विमा कंपनीच्या अटींचं कोणतंही थेट उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयनं विमा कंपनीचा दावा फेटाळून लावत याचिकाकर्ता नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचा निकाल दिला.

हेही वाचा :

  1. आंदोलकाच्या कमरेत लाथ मारणं डीवायएसपींना भोवण्याची शक्यता; चौकशीचे आदेश
  2. पारंपरिक इंधनावरील बेकऱ्या हरित इंधनावर करणं अनिवार्य, मुदतवाढ देण्यास हायकोर्टाचा नकार
  3. "स्वतंत्र देशाप्रमाणे वागणाऱ्या बीसीसीआयच्या मनमानीला चाप लावा", आशिया चषकातील भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका

मुंबई : दुचाकीच्या चाकात साडीचा पदर अडकून झालेल्या अपघातात जीव गमावलेल्या महिलेला तब्बल 14 वर्षांनी न्याय मिळालाय. या घटनेत नुकसान भरपाई नाकारणाऱ्या विमा कंपनीला दणका देत पीडित कुटुंबीयांना सात लाख 82 हजार 800 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलेत.

उच्च न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण : दुचाकीच्या चाकात साडीचा पदर अडकून वाहन घसरणं हा देखील अपघातच आहे. मुळात कायद्याच्या चौकटीत अपघाताची नेमकी व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. अपघात म्हणजे केवळ दोन वाहनांची एकमेकांना धडक असा अर्थ लावणं अयोग्य, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या एकलपीठानं देत याचिकाकर्ता हे नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचा निर्वाळा दिलाय. त्यामुळं विमा कंपनीनं 7.5 टक्के व्याजानं 7 लाख 82 हजार 800 रूपये नुकसान भरपाईची रक्कम आठ आठवड्यात न्यायालयात जमा करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयानं 'न्यू इंडिया इंश्योरन्स' कंपनीला दिलेत.

काय आहे प्रकरण : 3 ऑगस्ट 2011 ला कोल्हापुरात ही घटना घडली होती. रामचंद्र पाटील आपली पत्नी आणि दोन मुलांसह दुचाकीवरून जात होते. तेव्हा त्यांच्या पत्नीच्या साडीचा पदर दुचाकीच्या चाकात अडकला. त्यामुळं दुचाकी रस्त्यावरून घसरली. या अपघातात रामचंद्र पाटील यांची पत्नी गंभीर जखमी झाली होती. दुर्दैवानं उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांची पत्नी दुधाचा व्यवसाय करून दरमहा चार हजार रुपये कमवायची. त्यांची कमाई हा कुटुंबाचा मोठा आर्थिक आधार होता. त्यामुळं या कुटुंबानं विमा कंपनीकडं याची रितसर नुकसान भरपाई मागितली. मात्र, ही घटना अपघात असल्याचा दावा अमान्य करत न्याय प्राधिकरणानं त्यांना नुकसान भरपाई नाकारली. या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत आपली नुकसान भरपाई मंजूर करावी, अशी मागणी रामचंद्र पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून केली होती.

विमा कंपनीचा युक्तिवाद : अपघात घडला त्यावेळी चौघेजण एका दुचाकीवरून प्रवास करत होते. मुळात हे कायद्याचं सर्वात मोठं उल्लंघन आहे. तसंच साडीचा पदर हा त्यांच्या चुकीमुळं चाकात अडकला आणि दुचाकी रस्त्यावरून घसरली. या घटनेत दोन गाड्यांची टक्कर झालेली नाही. त्यामुळं हा अपघात म्हणातच येणार नाही. याप्रकरणात नुकसान भरपाई देता येणार नाही, असा युक्तिवाद विमा कंपनीच्या वतीनं केला होता.

बाईकचा अपघात झालाय हे नाकारता येत नाही : रामचंद्र पाटील यांनी दुचाकीचा रितसर अपघात विमा काढला होता. या घटनेत दोन गाड्यांची टक्कर झाली नसली तरी दुचाकी घसरून अपघात झालाय हे सत्य नाकारता येणार नाही. अपघातावेळी चौघे दुचाकीवरून प्रवास करत होते, असा दावा विमा कंपनीनं केला असला तरी पती-पत्नी आणि त्यांची दोन लहान मुलं असं एक अख्खं कुटुंब त्यावेळी दुचाकीवर होतं. यामुळं विमा कंपनीच्या अटींचं कोणतंही थेट उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयनं विमा कंपनीचा दावा फेटाळून लावत याचिकाकर्ता नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचा निकाल दिला.

हेही वाचा :

  1. आंदोलकाच्या कमरेत लाथ मारणं डीवायएसपींना भोवण्याची शक्यता; चौकशीचे आदेश
  2. पारंपरिक इंधनावरील बेकऱ्या हरित इंधनावर करणं अनिवार्य, मुदतवाढ देण्यास हायकोर्टाचा नकार
  3. "स्वतंत्र देशाप्रमाणे वागणाऱ्या बीसीसीआयच्या मनमानीला चाप लावा", आशिया चषकातील भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका
Last Updated : August 23, 2025 at 3:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURTमुंबई उच्च न्यायालयन्यायालयाचा इंश्योरन्स कंपनीला दणकाNEW INDIA ASSURANCEBOMBAY HIGH COURT ON ACCIDENT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.